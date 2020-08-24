Власти Кипра уличили в продаже паспортов преступникам

Взгляд
24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
Разделы

Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
Перейти в раздел…

США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
Перейти в раздел…

Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
Перейти в раздел…

Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находится на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...

Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские медики не выявляли у Навального ингибиторы холинестеразы
    Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от COVID Омские врачи готовы передать немецким медикам образцы биоматериалов Навального Республиканская партия выдвинула Трампа на второй срок Кравчук назвал невыполнимой идею Украины о миротворцах в Донбассе
    Белоруссия закупит у России системы ПВО, БТР и вертолеты Ми-35М Экипаж МКС не нашел место утечки воздуха Перевозившее взорвавшуюся в Бейруте селитру судно принадлежало не россиянину Адвокат объяснил, почему Ефремов вернулся к услугам Пашаева
    Лауреата Нобелевской премии по литературе вызвали в белорусский СК Лукашенко одобрил проект о взаимном соглашении с Россией по нарушениям ПДД Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики трех стран Берлинский кинофестиваль отменил гендерное разделение наград

    Главная тема


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    акции протеста


    СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

    президентский АКС-74У


    Генерал МВД объяснил отсутствие магазина у автомата Лукашенко

    судебный процесс


    Стало известно о выборе Ефремовым «нового» адвоката

    Видео

    «серый кардинал»


    Главным врагом России в Минске считают не того человека

    спецслужбы Украины


    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    советский и украинский ученый


    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Власти Кипра уличили в продаже паспортов преступникам

    24 августа 2020, 20:58

    Текст: Александра Юдина

    Кипрские «золотые паспорта» получали десятки осужденных мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину, соответствующие официальные документы оказались в распоряжении телеканала Al Jazeera.

    Согласно его данным, власти островной республики закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику, передает RT.

    Отмечается, что такая утечка информации, названная «Кипрские документы», насчитывает более 1 тыс. 400 заявлений на получение паспорта, одобренных правительством островного государства в период с 2017 по 2019 год.

    Паспорта республики могут иметь большое значение для жителей государств с ограниченным доступом в Европу, поскольку Кипр является членом ЕС. Ведь этот документ позволяет его владельцу свободно путешествовать, работать и производить банковские операции на всей территории блока, поясняет телеканал.

    Журналисты Al Jazeera обещают, что в ближайшие дни раскроют личности десятков людей, купивших кипрское гражданство. Имена тех, кто, согласно законам самой страны, во многих случаях не должен был получить паспорт. По данным телеканала, власти Кипра заработали на этом более 7 млрд евро. Эти деньги использовались, чтобы удержать наплаву разваливающуюся экономику республики.

    Также издание уточняет, что с 2017 по 2019 год наибольшее количество соискателей были гражданами России, Китая и Украины. Среди одобренных кандидатов, список которых попал к Al Jazeera, оказался украинский олигарх Николай Злочевский, владеющий гигантской энергетической компанией Burisma.

    Аналогичное заявление поступило от гражданина России Николая Горновского, бывшего члена правления компании «Газпром», сообщил телеканал. В 2019 году он уже находился в розыске за «должностные злоупотребления», когда власти Кипра утвердили ему паспорт и до сих пор пресекали все попытки его экстрадиции, обращает внимание Al Jazeera.

    Сообщается также, что другие заявления на получение паспорта одобрялись даже несмотря на то, что соискатель ранее имел судимость, а иногда даже сидел в тюрьме. По словам телеканала, Али Беглов, гражданин России, купил свой паспорт, несмотря на тюремный срок за вымогательство, что противоречило кипрским законам.

    Кроме того, китайский бизнесмен Чжан Кэцян также получил кипрский паспорт, несмотря на тюремный срок за мошенническую сделку с акциями. Гражданство вьетнамскому бизнесмену Фаму Нхату Ву было одобрено через месяц после того, как на родине ему предъявили обвинение в даче взяток на миллионы долларов в рамках телекоммуникационной сделки.

    Как при этом отметила член парламента Кипра Элени Мавру: «очевидно, то, как программа реализовывалась в последние несколько лет, – это процедура, допускающая случаи, за которые Республике Кипр должно быть стыдно». «Я считаю, что новые правила не оставят места для нечестной игры или нарушения ограничений, которые государство должно уважать», – добавила она.

    В то же время кипрские власти отвергают заявления, будто они предоставляли так называемые золотые паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам, передает ТАСС позицию министра внутренних дел островного государства Никоса Нуриса.

    «Мы хотим уточнить, что оценка заявок всех упомянутых лиц, особенно в сообщении «Аль-Джазиры», производилась в соответствии с критериями, действовавшими в тот момент, и которым они соответствовали. Кроме того, согласие [на предоставление кипрского гражданства] в отношении этих лиц было получено от всех соответствующих служб как на Кипре, так и за рубежом», – говорится в его заявлении.

    Позднее кипрская оппозиция потребовала от правительства немедленных объяснений, однако правящая партия «Демократический сбор» (ДИСИ) назвала публикацию предвзятой и не учитывающей современных строгих правил предоставления гражданства. «Сообщение [телеканала] наносит ущерб Кипру, а не правительству, и это АКЭЛ (оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра) следует понять», – отмечено в письменном заявлении ДИСИ.

    Нурис при этом подчеркнул, что власти острова внесли «последовательные изменения для улучшения инвестиционной программы Кипра», которые «обеспечивают прозрачность, достоверность и постоянный контроль как до подачи заявления, так и после получения кипрского паспорта».

    Также он добавил, что МВД «уже проверяет и продолжит проверять всю информацию, которая была обнародована».

    Напомним, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили 26 человек «золотых паспортов», которые они получили по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Среди тех, кто лишился паспортов, было девять россиян.

    В конце октября сообщалось, что власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года.

    На Кипре с 2013 года действует программа, по которой гражданство можно получить за инвестиции в размере от 2 млн евро. В феврале 2019 года власти решили ужесточить условия, усилив меры при проверке на благонадежность и введя дополнительный взнос в размере 150 тыс. евро.

    Также сообщалось, что власти Кипра решили публиковать в открытом доступе имена подавших заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •