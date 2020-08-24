Власти Кипра уличили в продаже паспортов преступникам

Кипрские «золотые паспорта» получали десятки осужденных мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину, соответствующие официальные документы оказались в распоряжении телеканала Al Jazeera.

Согласно его данным, власти островной республики закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику, передает RT.

Отмечается, что такая утечка информации, названная «Кипрские документы», насчитывает более 1 тыс. 400 заявлений на получение паспорта, одобренных правительством островного государства в период с 2017 по 2019 год.

Паспорта республики могут иметь большое значение для жителей государств с ограниченным доступом в Европу, поскольку Кипр является членом ЕС. Ведь этот документ позволяет его владельцу свободно путешествовать, работать и производить банковские операции на всей территории блока, поясняет телеканал.

Журналисты Al Jazeera обещают, что в ближайшие дни раскроют личности десятков людей, купивших кипрское гражданство. Имена тех, кто, согласно законам самой страны, во многих случаях не должен был получить паспорт. По данным телеканала, власти Кипра заработали на этом более 7 млрд евро. Эти деньги использовались, чтобы удержать наплаву разваливающуюся экономику республики.

Также издание уточняет, что с 2017 по 2019 год наибольшее количество соискателей были гражданами России, Китая и Украины. Среди одобренных кандидатов, список которых попал к Al Jazeera, оказался украинский олигарх Николай Злочевский, владеющий гигантской энергетической компанией Burisma.

Аналогичное заявление поступило от гражданина России Николая Горновского, бывшего члена правления компании «Газпром», сообщил телеканал. В 2019 году он уже находился в розыске за «должностные злоупотребления», когда власти Кипра утвердили ему паспорт и до сих пор пресекали все попытки его экстрадиции, обращает внимание Al Jazeera.

Сообщается также, что другие заявления на получение паспорта одобрялись даже несмотря на то, что соискатель ранее имел судимость, а иногда даже сидел в тюрьме. По словам телеканала, Али Беглов, гражданин России, купил свой паспорт, несмотря на тюремный срок за вымогательство, что противоречило кипрским законам.

Кроме того, китайский бизнесмен Чжан Кэцян также получил кипрский паспорт, несмотря на тюремный срок за мошенническую сделку с акциями. Гражданство вьетнамскому бизнесмену Фаму Нхату Ву было одобрено через месяц после того, как на родине ему предъявили обвинение в даче взяток на миллионы долларов в рамках телекоммуникационной сделки.

Как при этом отметила член парламента Кипра Элени Мавру: «очевидно, то, как программа реализовывалась в последние несколько лет, – это процедура, допускающая случаи, за которые Республике Кипр должно быть стыдно». «Я считаю, что новые правила не оставят места для нечестной игры или нарушения ограничений, которые государство должно уважать», – добавила она.

В то же время кипрские власти отвергают заявления, будто они предоставляли так называемые золотые паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях иностранцам, в том числе россиянам, передает ТАСС позицию министра внутренних дел островного государства Никоса Нуриса.

«Мы хотим уточнить, что оценка заявок всех упомянутых лиц, особенно в сообщении «Аль-Джазиры», производилась в соответствии с критериями, действовавшими в тот момент, и которым они соответствовали. Кроме того, согласие [на предоставление кипрского гражданства] в отношении этих лиц было получено от всех соответствующих служб как на Кипре, так и за рубежом», – говорится в его заявлении.

Позднее кипрская оппозиция потребовала от правительства немедленных объяснений, однако правящая партия «Демократический сбор» (ДИСИ) назвала публикацию предвзятой и не учитывающей современных строгих правил предоставления гражданства. «Сообщение [телеканала] наносит ущерб Кипру, а не правительству, и это АКЭЛ (оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра) следует понять», – отмечено в письменном заявлении ДИСИ.

Нурис при этом подчеркнул, что власти острова внесли «последовательные изменения для улучшения инвестиционной программы Кипра», которые «обеспечивают прозрачность, достоверность и постоянный контроль как до подачи заявления, так и после получения кипрского паспорта».

Также он добавил, что МВД «уже проверяет и продолжит проверять всю информацию, которая была обнародована».

Напомним, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили 26 человек «золотых паспортов», которые они получили по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Среди тех, кто лишился паспортов, было девять россиян.

В конце октября сообщалось, что власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года.

На Кипре с 2013 года действует программа, по которой гражданство можно получить за инвестиции в размере от 2 млн евро. В феврале 2019 года власти решили ужесточить условия, усилив меры при проверке на благонадежность и введя дополнительный взнос в размере 150 тыс. евро.

Также сообщалось, что власти Кипра решили публиковать в открытом доступе имена подавших заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.