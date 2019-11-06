Кипр решил отобрать «золотые паспорта» у девяти россиян

Власти Кипра начали процесс лишения 26 человек «золотых паспортов», которые они получили по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Среди тех, кто лишится паспортов, девять россиян, сообщают СМИ.

«Сегодня Совет министров подтвердил волю правительства к строгому соблюдению условий инвестиционной программы на Кипре», – приводит Reuters слова министра внутренних дел Кипра Константинос Петридес.

Он не стал раскрывать личности или хотя бы национальность людей, которые будут лишены паспортов. Однако кипрские источники утверждают, что это девять россиян, восемь камбоджийцев, пятеро граждан Китая, двое кенийцев, один малазиец и один гражданин Ирана.

При этом речь идет о девяти инвестиционных проектах, то есть, паспортов лишатся девять инвесторов и 17 членов их семей.

В конце октября сообщалось, что власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года.

На Кипре с 2013 года действует программа, по которой гражданство можно получить за инвестиции в размере от 2 млн евро. В феврале 2019 года власти решили ужесточить условия, усилив меры при проверке на благонадежность и введя дополнительный взнос в размере 150 тыс. евро.

Также сообщалось, что власти Кипра решили публиковать в открытом доступе имена подавших заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.