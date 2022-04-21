Стало известно о ночных пусках «Точки-У» в сторону России

Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил, что украинские военные ночью запускали ракеты «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса, данных о жертвах и пострадавших нет, скорее всего, все ракеты были перехвачены силами ПВО.

«Всю ночь были сообщения, что были «выходы» «Точки-У». Благо сработала ПВО, (ракеты) направлялись в сторону РФ и в сторону ЛНР и ДНР. Но нет данных о приземлении, значит, ПВО сработала нормально. Нет данных о жертвах», – передает РИА «Новости» заявление Мирошника в эфире программы «Соловьев Live».

По его словам, в ЛНР основные действия разворачиваются вокруг Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

«Можно с уверенностью говорить, что Рубежное практически зачищено, идет зачистка на окраинах», – добавил он.

«Сейчас все понимают, что военные действия в донбасском укрепрайоне – я уж не знаю будет ли это главное сражение, но по крайней мере, что оно будет ключевым и для многих наблюдателей извне станет каким-то решающим – они будут принимать свои решения об отношении к Украине, будущему Украины, ее оставшейся части», – отметил он.

Ранее в четверг в Минобороны России сообщали, что ВСУ ракетным ударом «Точки-У» разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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