Вооруженные силы Украины (ВСУ) ракетным ударом «Точки-У» разрушили частную птицефабрику в населенном пункте Токмак Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по зданиям предназначенными для обеспечения работы частного птицеводческого комплекса. Дотла сгорело несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для обеспечения работы птицефабрики. Также нанесен ущерб близлежащим жилым домам», – приводит слова представителя российского оборонного ведомства ТАСС.

Как в свою очередь сообщила руководитель подразделения птицеводческого комплекса Людмила Мартынюк, ущерб нанесен огромный, в ближайшее время птиц перевезут на другую площадку, а данная птицефабрика будет реконструирована.

В Минобороны РФ отметили, что несколькими днями ранее в населенном пункте Токмак ударом тактического ракетного комплекса «Точка-У» ВСУ были разрушены складские помещения, принадлежавшие одному из фермерских хозяйств и повреждены близлежащие жилые постройки.

Накануне российская ПВО сбила над Донбассом две тактические ракеты «Точка-У». Кроме того, в минувшее воскресенье силы ДНР сбили над Харцызском запущенную украинскими войсками «Точку-У».

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