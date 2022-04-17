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В ДНР сообщили о сбитой украинской «Точке-У»
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Силы Донецкой народной республики в воскресенье сбили над Харцызском запущенную украинскими войсками «Точку-У», ее обломки повредили более 20 домов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В Вербное воскресенье националисты применили ТРК «Точка-У» против жителей Харцызска. Украинские боевики в очередной раз применили ТРК «Точка-У» для нанесения удара в тылу Донецкой Народной Республики. Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки повредили более 20 домов», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».
Ранее стало известно о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев.
Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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Кузнецова: Киевский режим обманом вывез за границу десятки сирот из Донбасса
С подконтрольных Киеву районов Донбасса под видом «эвакуации» на время боевых действий вывезли десятки детей-сирот, также пропали 22 ребенка из полноценных семей, гарантировать их возвращение никто не может, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью проекту «Изнанка».
По ее словам, речь может идти уже о 60 пропавших малышах и подростках, которых киевский режим мог отправить за рубеж, в том числе для незаконного усыновления или передачи третьим лицам.
«Новая администрация на освобожденную территорию приходит, а там шаром покати, как не жил никто, уничтожается все, восстанавливать надо все базы, и под эту историю пропадают дети целыми детскими домами», – рассказала Кузнецова проекту «Изнанка», пишет Life.ru.
Она также привела факты о пропавших детях из вполне благополучных семей. В этом списке, по словам Кузнецовой, уже 22 фамилии. Вице-спикер Госдумы уже обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы попробовать разыскать детей и вернуть их в семьи, но гарантий нет.
«Когда Волноваху освобождали, родители подходят к уполномоченному по правам ребенка Донецка и говорят: «А вот мои дети уехали, вы не знаете куда? Их взяли якобы в лагерь, чтобы они отдохнули, а сейчас мы их найти не можем». Представляете состояние родителей? Ни связи, ни информации, ничего. Все, что у них было, – это дети. И это еще раз доказывает, с кем мы имеем дело. У них нет ничего святого», – отметила Кузнецова.
По ее словам, украинская пропаганда много лет назад взялась за «промывание» детских мозгов и теперь навести порядок в головах – очень сложная задача.
Из библиотек были изъяты все детские книги на русском языке, многие дети стали зомбированными и запуганными страшными сказками о «злых русских», а русофобская пропаганда заполонила учебники, на которых, к сожалению, выросло почти целое поколение школьников.
«Дети, спасенные из подвалов Мариуполя, сначала спрашивали: «Вы нас куда везете? Убивать везете?» То есть их убедили, что русские их убьют. Сколько жизней там было загублено из-за этой пропаганды, мы не знаем. Ведь люди боялись выходить из укрытий, боялись, что с ними что-то случится», – отметила Кузнецова.
Она считает, что быстро переломить ситуацию не получится, действовать нужно постепенно с помощью хороших и добрых книг, очищенного от русофобии информационного пространства.
«И накормить важно, и инфраструктуру восстановить, но нам важно, кто по этим дорогам потом ходить будет, ведь наши ребята за это воюют там», – подчеркнула вице-спикер.
Также Кузнецова рассказала о посещении детского отделения Республиканского травматологического центра. По словам Кузнецовой, там проходят лечение и реабилитацию маленькие пациенты с самыми разными травмами – последствиями украинских обстрелов. Наибольшее впечатление на нее произвела встреча с раненым в спину мальчиком.
«Самое страшное – это когда в спины детям стреляли. Вот лежит мальчик, я ни о чем его не спрашиваю, ведь пока ребенок не встал на ноги – лучше не задавать никаких вопросов. Детская психика очень ресурсная, гибкая, перестраивается быстро, оптимистичная, живая, но когда он лежит на кровати... Ему говорят: «Не вставай». А у него спина прострелена», – рассказала Кузнецова.
В Донецке раненым детям оказывают квалифицированную помощь, а заведующего детским отделением травматологического центра Евгения Жилицына она назвала «гениальным врачом» и «специалистом от бога». Вице-спикер Госдумы рассказала о девочке, которая провела две недели в подвале с огромной раной на ноге без доступа к обезболивающим и вообще каким-либо медикаментам.
«И он все равно смог помочь, сумел восстановить», – отметила вице-спикер.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины.
В ДНР возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ
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Несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по факту шпионажа.
«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что сотрудники ОБСЕ, находясь в ДНР, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений Народной милиции республики, государственных органов и учреждений.
Информацию собирали на электронных носителях, «после чего данные, составляющие государственную тайну, передавали представителям иностранных разведывательных органов, в том числе в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ».
Ранее 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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СК установил причастных к геноциду мирных жителей Донбасса командиров ВСУ
Следственный комитет России установил еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, которые причастны к геноциду мирных жителей в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК.
«На сегодняшний день установлены и привлечены в качестве обвиняемых еще 15 командиров Вооруженных сил Украины, причастных к геноциду мирных жителей Донбасса», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Как при этом заявил председатель СК Александр Бастрыкин, украинские военнослужащие и националисты запрещали жителям Мариуполя покидать город с февраля, что подтверждается показаниями беженцев.
«Начиная с февраля 2022 года представители ВСУ и националистических батальонов под угрозой применения насилия запрещали жителям Мариуполя покидать город, минировали дороги, производили обстрелы из стрелкового вооружения автомобильных колонн, пытавшихся выехать из города», – рассказал он.
По словам Бастрыкина, более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, содержатся в России, с ними работают следователи. «Продолжается работа с военнослужащими, сдавшимися в плен. На территории России их содержится более тысячи. Подавляющее большинство допрошено следователями. Среди них – пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса», – добавил он.
Ранее стало известно, что снайперы «Азова» (против членов которого в РФ возбуждено уголовное дело) стреляют по мирным жителям из укрытий на территории мариупольского завода «Азовсталь».
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Возбуждено дело на рассылавшего фейки о спецоперации на Украине колумбийца
Арестованный в Москве колумбиец Хиральдо Сарай делал массовые рассылки с фейками о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Установлено, что в период с 9 по 18 марта 2022 года Хиральдо Сарай по предварительной договоренности с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. Через них удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как добавили в СК, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).
«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий данная преступная деятельность пресечена. В жилище обвиняемого проведен обыск: изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В ходе осмотра торгового центра обнаружены шесть спрятанных смартфонов с внешними источниками питания, обеспечивающие массовую рассылку СМС-сообщений. Их работа блокирована», – отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.
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В ЛНР предупредили о готовящемся теракте в Луганске
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Украинские спецслужбы по заданию иностранных коллег организовали рассылку абонентам в Луганске сообщений с призывом выйти на несанкционированный митинг, чтобы совершить во время него теракт, сообщило министерство государственной безопасности Луганской народной республики.
«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в столице республики. Получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом в МГБ пояснили, что с территории Украины происходила массовая рассылка сообщений с призывами выйти на этот несанкционированный митинг в центре Луганска. «По заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях [сообщения с призывами], а также осуществляется массовая рассылка пользователям мессенджеров, чьи номера привязаны к мобильному оператору «Водафон Украина», провокационных сообщений с призывом посетить несанкционированный митинг», – рассказали в ведомстве.
Накануне стало известно, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, в случае ее подрыва затопленными окажутся населенные пункты с 15 тыс. жителей. После ухода воды на территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами.
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СК начал расследование минирования плотины в ДНР украинскими националистами
Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать минирование украинскими националистами плотины в Донецкой народной республике, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Председатель Следственного комитета России поручил расследовать обстоятельства минирования плотины в Донецкой народной республике», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
«В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также командиров украинских подразделений, которые принимали решение о минировании плотины, несмотря на очевидную угрозу гражданскому населению», – добавили в ведомстве.
Накануне стало известно, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, в случае ее подрыва затопленными окажутся населенные пункты с 15 тыс. жителей. После ухода воды на территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами.
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Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению
Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат только уничтожению, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, – они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», – цитирует ТАСС Пушилина.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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В Москве рассказали о зверствах украинских нацбатов в Донбассе
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Киевский режим при одобрении Запада придал официальный статус националистам на Украине, и это стало одной из главных причин трагедии в Донбассе. Об этом сказал политолог Александр Асафов в рамках прошедшего в Москве круглого стола: «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния».
«После начала военной спецоперации России на Украине ряд СМИ-иноагентов и западных ресурсов поставили под сомнение цели спецоперации по денацификации Украины, и вообще сам факт существования там неонацистских формирований. Специально для таких сомневающихся я посчитал, что на Украине после «майдана» было создано 47 националистических группировок», – сказал политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Он представил доклад на тему «8 лет геноцида: преступления киевского режима против народа Донбасса», в котором напомнил – действия неонацистских и других радикальных групп, брошенных в апреле 2014 года на подавление гражданского протеста в Донецке и Луганске, легализовал тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов. Именно он подписал указ «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», который дал начало карательной операции в Донбассе.
В украинскую силовую вертикаль на вполне законной основе был встроен целый ряд группировок, составивших основу нацбатов – «Азов» (запрещен в России), «Айдар», «Артемовск», «Шахтар», «Волынь», «Донбасс», «Днепр», «Киевская Русь», «Кривбасс» и другие. «Костяк этих подразделений составило, силовое крыло «майдана», футбольные группировки, уголовники. Они ловили так называемых «бытовых сепаратистов» в Мариуполе и предавали их внесудебным казням. В последний месяц они стреляли в спины беженцам с Украины, которые уходили по гуманитарным коридорам. Другие устроили в Лисичанске пыточную тюрьму, их осудили по украинским законам. Однако, недавно президент Владимир Зеленский помиловал их и вернул в строй. Часть из них сейчас находится в Мариуполе, а часть захватила БТР у ВСУ и мародерствует под Киевом», – отметил аналитик.
Асафов напомнил, что воспитанные на бандеровской идеологии нацбаты говорили: «Донбасс должен быть или украинским, или безлюдным». «Также, в Мариуполе представители нацбатальона «Днепр-1» создали пыточную, которую назвали «Библиотека». В ходе нынешней спецоперации ВС РФ вскрылось множество подобных фактов. Тем, не менее, все эти каратели из «зоны АТО» были мифологизированы украинской пропагандистской машиной в качестве «героев» нации, как и прежние «герои» – Степан Бандера, командующий УПА* Роман Шухевич, основатель и первый лидер ОУН* Евгений Коновалец и другие коллаборанты с Гитлером», – подчеркнул политолог.
Говоря об экономической базе неонацизма на Украине, нельзя забывать, что у истоков создания нацбатальонов стояли олигархи, которые использовали вооруженные формирования и в своих коммерческих целях, указал Асафов. Он также напомнил – впоследствии отличившиеся боевики делали успешную политическую карьеру, а само необандеровское движение формировало идеологию Украины после Майдана.
Одна из главных задач на освобожденных от неонацистов территориях Украины – помимо помощи мирным жителям и борьбы с диверсантами – это фиксация преступлений совершенных нацбатами и ВСУ, сказал в своем выступлении на круглом столе член Общественной палаты, руководитель Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев. Люди на освобожденных территориях Донбасса приводят многочисленные факты зверств националистов. Эти данные лягут в основу обвинительного заключения на будущем трибунале, наподобие Нюрнбергского, сказал представитель ОП России. «Сам украинский национализм всегда носил фашистский характер с идеей превосходства украинской нации над другими нациями с соответствующими методами для достижения поставленных целей. Особенно тяжело осознавать, что украинцы применяют и сейчас методы, используемые фашистской Германией», – заявил Григорьев.
Россия не могла не вмешаться, иначе гуманитарную катастрофу в Донбассе нельзя было бы остановить, считает политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.«Восемь лет там шел геноцид русских людей. Это геноцид людей с русской идентичностью, независимо от того, какого они были этнического происхождения. Эти факты – оккупация и геноцид требовали с нашей стороны вмешательства, – отметил Рудаков. – И эта реакция последовала в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Юридически мы пришли на помощь государствам – признанным ДНР и ЛНР, территория которых была оккупирована, и жители которых подверглись геноциду».
Масштабы этого геноцида назвал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он сообщил, что по данным ООН, число погибших жителей Донбасса с начала так называемой «АТО» и по конец 2021 года составило от 42,5 тысяч до 44,5 тысяч человек.
Ранее директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский заявил газете ВЗГЛЯД, что именно указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. «Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – сказал военный. Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
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ВСУ обстреляли из «Градов» Донецк
Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», ранены пять человек, в том числе двое детей, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с украинских позиций в районе Георгиевки с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства, передает ТАСС. Уточняется, что ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2006 года рождения и женщина.
Также в представительстве сообщили, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома в Донецке по ул. Петровского, 127, ул. Добровольского, 3, ул. Стаханова, 2, 4, а также частные жилые дома по ул. Анохина, 2, 6 и ул. Рубенштейна, 2. Кроме того, из «Градов» обстрелян поселок Победа, где повреждения получили семь жилых домов по улице Ленина.
Также украинские войска обстреляли «Ураганами» Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.
Ранее УВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике.
До этого сообщалось, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
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От обстрелов освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
В результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск пострадали 26 мирных жителей, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденных территорий республики», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В представительстве республики в СЦКК подчеркнули, что в селе Красная Поляна Волновахского района, в частности, пострадал мальчик 2014 года рождения. «Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1133 человека, в том числе 59 детей», – указали в представительстве.
Ранее в субботу в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Кировского и Петровского районов Донецка с украинских позиций из реактивных систем залпового огня «Град» пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировали артиллерийский обстрел Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки ВФУ открывали огонь по Донецкой Народной Республике 35 раз.
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Украинские войска обстреляли ЛНР восемь раз за сутки
Украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра (64 снаряда)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Уточняется, что в результате повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.
Накануне украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 152 мм и шесть снарядов калибром 122 мм. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 10 утра субботы выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10.00 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов из 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские военные 35 раз в течение последних суток открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей. Было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Утром стало известно, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
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Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР
Украинские военные 35 раз в течение последних суток открывали огонь по Донецкой народной республике, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 249 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о двух раненых мирных жителях», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
При этом было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Утром стало известно, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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ОНФ начал передачу фермерам из ДНР и ЛНР 40 тонн семян овощей для посева
«Общероссийский народный фронт» в рамках акции #МыВместе направит 40 тонн семян овощей жителям и фермерам Донецкой и Луганской народных республик, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Как уточнил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, помощь, в частности, будет предоставлена владельцам приусадебных участков, чтобы они уже сейчас смогли посеять все, что хотели.
«Только из центрального штаба Народного фронта в Москве накануне в республики отправлено 1,5 тонны семян овощей», – передает Life.
В ОНФ отметили, что часть гуманитарного груза для посева, который собирали фермеры со всей страны, уже доставлена в ЛНР. Фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Новоайдарского и Славяносербского районов получили около 15 тонн картофеля и ячменя. Руководитель исполкома пообещал помочь фермерам и владельцам приусадебных участков, предоставив им возможность уже сейчас посеять все, что они хотели.
«Уверен, что мирная жизнь будет возвращаться в их дома и осенью они будут есть продукты, выращенные на своих участках из семян, пожертвованных людьми со всей России», – сказал он.
Тем временем волонтеры «Мы Вместе» и «Единой России» доставили гумпомощь в Херсонскую область. Развезено уже более 20 тонн продуктов первой необходимости в населенные пункты Казацкое, Новая Каховка и Новые Лагеря. Также в пункты временного размещения было передано более 1000 единиц бытовой техники, в том числе ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники, планшеты, а также медицинское оборудование.
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