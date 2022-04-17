В ДНР сообщили о сбитой украинской «Точке-У»

Кузнецова: Киевский режим обманом вывез за границу десятки сирот из Донбасса

С подконтрольных Киеву районов Донбасса под видом «эвакуации» на время боевых действий вывезли десятки детей-сирот, также пропали 22 ребенка из полноценных семей, гарантировать их возвращение никто не может, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в интервью проекту «Изнанка».

По ее словам, речь может идти уже о 60 пропавших малышах и подростках, которых киевский режим мог отправить за рубеж, в том числе для незаконного усыновления или передачи третьим лицам.

«Новая администрация на освобожденную территорию приходит, а там шаром покати, как не жил никто, уничтожается все, восстанавливать надо все базы, и под эту историю пропадают дети целыми детскими домами», – рассказала Кузнецова проекту «Изнанка», пишет Life.ru.

Она также привела факты о пропавших детях из вполне благополучных семей. В этом списке, по словам Кузнецовой, уже 22 фамилии. Вице-спикер Госдумы уже обратилась за помощью к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, чтобы попробовать разыскать детей и вернуть их в семьи, но гарантий нет.

«Когда Волноваху освобождали, родители подходят к уполномоченному по правам ребенка Донецка и говорят: «А вот мои дети уехали, вы не знаете куда? Их взяли якобы в лагерь, чтобы они отдохнули, а сейчас мы их найти не можем». Представляете состояние родителей? Ни связи, ни информации, ничего. Все, что у них было, – это дети. И это еще раз доказывает, с кем мы имеем дело. У них нет ничего святого», – отметила Кузнецова.

По ее словам, украинская пропаганда много лет назад взялась за «промывание» детских мозгов и теперь навести порядок в головах – очень сложная задача.

Из библиотек были изъяты все детские книги на русском языке, многие дети стали зомбированными и запуганными страшными сказками о «злых русских», а русофобская пропаганда заполонила учебники, на которых, к сожалению, выросло почти целое поколение школьников.

«Дети, спасенные из подвалов Мариуполя, сначала спрашивали: «Вы нас куда везете? Убивать везете?» То есть их убедили, что русские их убьют. Сколько жизней там было загублено из-за этой пропаганды, мы не знаем. Ведь люди боялись выходить из укрытий, боялись, что с ними что-то случится», – отметила Кузнецова.

Она считает, что быстро переломить ситуацию не получится, действовать нужно постепенно с помощью хороших и добрых книг, очищенного от русофобии информационного пространства.

«И накормить важно, и инфраструктуру восстановить, но нам важно, кто по этим дорогам потом ходить будет, ведь наши ребята за это воюют там», – подчеркнула вице-спикер.

Также Кузнецова рассказала о посещении детского отделения Республиканского травматологического центра. По словам Кузнецовой, там проходят лечение и реабилитацию маленькие пациенты с самыми разными травмами – последствиями украинских обстрелов. Наибольшее впечатление на нее произвела встреча с раненым в спину мальчиком.

«Самое страшное – это когда в спины детям стреляли. Вот лежит мальчик, я ни о чем его не спрашиваю, ведь пока ребенок не встал на ноги – лучше не задавать никаких вопросов. Детская психика очень ресурсная, гибкая, перестраивается быстро, оптимистичная, живая, но когда он лежит на кровати... Ему говорят: «Не вставай». А у него спина прострелена», – рассказала Кузнецова.

В Донецке раненым детям оказывают квалифицированную помощь, а заведующего детским отделением травматологического центра Евгения Жилицына она назвала «гениальным врачом» и «специалистом от бога». Вице-спикер Госдумы рассказала о девочке, которая провела две недели в подвале с огромной раной на ноге без доступа к обезболивающим и вообще каким-либо медикаментам.

«И он все равно смог помочь, сумел восстановить», – отметила вице-спикер.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о помощи детям Донбасса и освобожденных районов Украины.