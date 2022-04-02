Россия заступилась за украинскую модель – участницу съемок в мариупольском роддоме

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания украинскими боевиками заложников в роддоме в Мариуполе: глава СК Александр Бастрыкин поручил признать потерпевшей по делу участницу съемок в развалинах мариупольского роддома украинскую модель Марианну Подгурскую.

По данным ведомства, в марте 2022 года неустановленные лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов в Мариуполе обстреливали здание роддома по улице Пашковского 36. После чего разместили технику и тяжелое вооружение, захватили и насильно удерживают внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, используя их в качестве заложников и живого щита, согнав их в подвал, передает РИА «Новости».

Глава СК Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме.

«Бастрыкин поручил следователям проработать процессуальный статус женщины в качестве потерпевшей в данном уголовном деле, а также принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», – добавляется в сообщении.

Ранее народная милиция ДНР сообщала, что родильный дом уже несколько раз подвергался обстрелам украинских войск. В оборонном ведомстве отмечали, что «медработники вынуждены проводить роды при свечах и прятать новорожденных детей в подвалах». В мариупольском роддоме №2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорожденных.

Напомним, украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.

Бойцы «Азова» обстреляли роддом на левом берегу Мариуполя.

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