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Стало известно о похищении жителей Харькова украинскими спецслужбами
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Жителей Харькова, которых подозревают в связях с Россией, вылавливает СБУ, а после передает националистическим батальонам для «разработки», сообщают харьковчане.
Источник, попросивший об анонимности, сообщил, что обстановка в городе «напряженная», так как «идут регулярные обстрелы окраин города, но прилетает даже по центру, причем неясно откуда летит», передает Ura.ru.
«Многие в городе уверены, что недавние прилеты в центр города – это работа украинских войск, поскольку летело с юго-западного направления, где еще нет армии России. Однако сейчас свое мнение лучше держать при себе. СБУ просто увозит тех, кого подозревает в связях с Россией и пророссийских взглядах, и передает нацбатальонам. Оттуда уже не выйдешь», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) и личному составу вооруженных сил Украины (ВСУ) с требованием прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
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В Сети высмеяли обращение «пьяного Зеленского»
Пользователи Сети предположили, что записавший обращение в соцсетях к украинцам Владимир Зеленский находился в нетрезвом состоянии.
В ролике Зеленский признался в любви к своим согражданам, а также пообещал, что они «всех победят». При этом на протяжении видео он крутился в офисном кресле, передает РИА «Новости».
Комментаторы отметили несвязную речь и странное поведение Зеленского.
«Да он же пьян», – написали под видео.
«Вам бы проспаться, Владимир», – посоветовал один из комментаторов.
«Скажите, что он просто устал. Это ведь не то, о чем я подумал?», – поинтересовался пользователь.
«Заметно, как все последние события негативно сказываются на его состоянии», – поделился другой.
«А кто-нибудь понимает, что он говорит? Субтитры бы», – добавили в ответ.
«Довольный какой! Завтра будет стыдно за такое видео», – заметили в комментариях.
«И вот этого человека Запад называет героем! Полюбуйтесь на него!», – возмутился подписчик.
Ранее Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность и уменьшающий квалификацию степени общественной опасности за действия, связанные с вождением автомобиля в нетрезвом виде.
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Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
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В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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В Кремле отреагировали на угрозы Зеленского прекратить переговоры с Россией
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Динамика переговорного процесса Москвы и Киева оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего. Но военная операция продолжается», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, Украина не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях.
«Специальная военная операция продолжается. Президент совсем недавно, будучи на космодроме, сказал, что она идет по плану, одновременно с этим, действительно, на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса. Хочу напомнить слова президента о том, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства по согласованным моментам. Позиция часто меняется. Конечно, динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», – сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева и на каких условиях.
До этого Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
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Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали»
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«В общей сложности на «Азовстали» остается полторы-две тысячи азовцев. Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее ВС России предложили боевикам нацбатальонов сложить оружие.
«Штурм пока продвигается медленно. На сегодняшний день у нас работает авиация и артиллерия. При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Накануне азовцам действительно было предложено сдаться. Но сейчас там находятся сотни разрозненных небольших групп, которые по два-пять человек прячутся по разным зданиям, сооружениям, подвалам, подземным переходам. У них даже нет возможности коммуницировать между собой», – пояснил Ходаковский.
«Даже если и был некий приказ от украинского командования выходить, то он до них просто не дошел. До них даже докричаться в громкоговоритель практически невозможно. Поэтому можно сказать, что их план заранее был обречен на провал», – продолжил собеседник. Он также отметил, что несмотря на последние массовые сдачи в плен, сил противника на территории завода осталось еще много.
«Мы предполагаем, что на «Азовстали» сейчас находится полторы-две тысячи солдат. На деле же их может оказаться больше, но нам еще предстоит это увидеть. При этом мирные жители рассказывали мне, что еще до того, как мы вошли в город, азовцы активно звали местных идти с ними в укрытия. Теперь же там действительно может быть немало гражданских, которые просто не могут выйти», – рассказал Ходаковский.
Собеседник также обратил внимание на гибель командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. «Мы находились с ним на разных участках завода. Так что я не видел его ни живым, ни мертвым. Но спорить с тем, что именно после его бегства с завода им. Ильича украинские военные начали активно сдаваться в плен, смысла нет. И ничем иным, кроме как утратой личного управления, это не объяснить. Потеряв командование, они просто оказались деморализованы. И нам это, конечно, очень на руку», – заключил Ходаковский.
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Пленные британцы попросили Джонсона об обмене на Медведчука
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Попавшие в плен в ходе спецоперации на Украине граждане Британии попросили премьера страны Бориса Джонсона обменять их на лидера украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.
Соответствующее обращение двое пленных британцев сделали в эфире российского телеканала, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не исключил политических вариантов решения ситуации вокруг арестованного украинского политика Виктора Медведчука и намекнул на вариант обмена.
Супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не обладает сведениями о том, желает ли глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук участия России в разрешении ситуации с ним, и напоминал, что Медведчук не является гражданином России.
Марченко также публично обращалась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также требовала от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Напомним, суд во Львове изменил меру пресечения Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.
Жена Медведчука обращалась и к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, Зеленский заявлял, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя
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Группировка украинских боевиков количеством до 400 человек пыталась прорваться со стороны района порта к заводу «Азовсталь», сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики (ДНР).
МВД опубликовало видео ликвидации колонны, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Указывается, что «в результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек, часть украинских военнослужащих в количестве до 100 человек не смогла переправиться на левый берег и продолжает оказывать сопротивление».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в районе морского порта Мариуполя, где подразделения оперативно-боевого тактического формирования ДНР зафиксировали около 400 военнослужащих вооруженных формирований Украины и 65 единиц автомобильной и бронетехники, выстраивающихся в колонну.
Далее боевики выдвинулись в направлении меткомбината «Азовсталь».
Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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Украинские боевики на территории «Азовстали» отказались сдаться
Украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
По состоянию на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования продолжали сопротивляться на территории завода, передает РИА «Новости».
«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. «Ильича» (металлургический завод имени Ильича) практически наш...Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», – сказал командир подразделения ДНР с позывным «Хохол».
Ранее Вооруженные силы России предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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Экс-президент Чехии объяснил «любовь к Украине» среди европейцев
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Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в статье для портала iDNES.cz высказал предположение, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России».
Бывший президент Чехии отметил, что в прошлом украинцы не пользовались симпатией европейцев. «Мне всегда было очень стыдно, когда я видел, как чехи обходятся с украинскими, легальными и нелегальными, мигрантами, работавшими у нас», – приводит слова Клауса РИА «Новости».
Автор публикации осудил примеры русофобии в Европе на фоне спецоперации России на Украине и предположил, что это может быть признаком двойных стандартов.
«А теперь все буквально излучают любовь к Украине и украинцам. Не служит ли эта любовь лишь ширмой, скрывающей «ненависть к России», как в своем письме мне написала одна дама, с которой я не знаком лично? Ненависть к кому-то – плохой и слабый мотив для любви к кому-то другому», – отметил бывший президент Чехии.
Клаус подчеркнул, что «любовь и ненависть» не помогут урегулировать конфликт, и, по его мнению, на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм.
«Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? Я уверен, что Запад и Россия должны сесть за стол переговоров как можно скорее», – заключил чешский политик.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что на Западе очень глубоко запрятан расизм, который свойственен не только обывателю, но и политикам, и тем, кто управляет странами, политическим, общественным институтам, этот расизм не подавляется, а поощряется, распространяется на всех русскоязычных.
В Кремле призывали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах и заявляли о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для защиты интересов русских за границей мало. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращала внимание на беспрецедентное ущемление прав русских по всему миру, назвав это явление неохолокостом.
Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
«Сейчас начнется конкретная спецоперация и будет хороший показатель, хорошие результаты [будут], они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто-то не смог сбежать – бегите, оставьте свои позиции. Бегите [туда], где федеральные российские войска: вас примут, накормят, напоят, все сделают», – сказал Кадыров в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.
В воскресенье ночью российские военные, руководствуясь гуманными принципами, предложили боевикам националистических батальонов и блокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако власти Украины запретили боевикам, которые оказались заблокированы на территории завода «Азовстали» в Мариуполе, вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам расстреливать военнослужащих и наемников, желающих сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Над Харьковской областью сбиты два украинских МиГ-29
Российские ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенных пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29», – приводит его слова РИА «Новости».
Также, по словам Конашенкова, возле села Преображенское российские войска сбили украинский беспилотный летательный аппарат.
Ранее генерал сообщил, что высокоточными ракетами с воздуха в районе двух населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
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Минобороны впервые опубликовало подробные данные о потерях ВСУ
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Министерство обороны России опубликовало данные о потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, сообщила пресс-служба ведомства.
«На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Опубликованы данные о потерях национальной гвардии Украины, в них раскрываются сведения о «значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (по состоянию на 29 марта 2022 года)». Так, приводятся данные о боевых и небоевых потерях воинской части 3057. В них содержится персональная информация об имени, звании, должности и обстоятельствах гибели украинских военнослужащих.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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Украинские пленные рассказали о сдаче в плен под Херсоном
Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило им никакой конкретной задачи в Херсоне.
Двое украинских контрактников и один срочник дали показания в больнице города Алешки Херсонской области. Они получили ранения 24 февраля и теперь проходят интенсивный курс терапии под присмотром российских военных медиков. Как пояснили представители российских силовых структур, жизни и здоровью этих пациентов сейчас ничего не угрожает, а после выздоровления их планируют включить в списки для обмена пленными.
«Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», – передает РИА «Новости» слова украинского контрактника.
Второй, представившийся водителем ГАЗ-66, сообщил, что около семи-восьми часов утра 24 февраля его подразделению, базировавшемуся у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к городу, но больше никаких задач перед военными не ставили.
«На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили)», – рассказал он.
Третий украинский военнослужащий, срочник, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23.
«Мы ехали колонной тоже и попали под обстрел, и меня ранило. Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и (мы) ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда (Алешки), и там уже меня забрали сюда (в госпиталь)», – сказал он.
Украинские пленные подчеркнули, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о сотрудниках больницы.
«Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения», – говорит назвавший себя водителем контрактник.
Другой контрактник сообщил, что его семья в курсе, что с ним все в порядке.
«Да, да. Они не знают конкретно, где я, они знают, что со мной все хорошо», – уточнил он.
Сейчас Вооруженные силы России контролируют всю Херсонскую область.
Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева.
Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.
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Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян с Украины
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Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
«Хочу рассказать об атаке, которая была проведена на многих граждан России, имеющих банковские карты. Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания – разработчик мобильных приложений», – сказал Кузнецов в интервью РИА «Новости».
Эта компания с примерно 50 различными официальными приложениями в нарушение требований международных платежных систем собирала и хранила данные банковских карт своих клиентов, пояснил он.
«Причем все было совершенно легально, ведь они продавали в приложениях легальные услуги – подписку на планы питания, фитнес-программы и прочее. В один день компания инициировала массовые списания по всей накопленной базе данных», – добавил зампред правления Сбербанка. Всего финансовая организация отклонила несколько сотен тысяч попыток списаний, заключил Кузнецов.
Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил, что финансовая организация ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения.
Ранее приложение российского банка, «Сбербанк онлайн», оказалось недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play. А до этого из Play Market пропало приложение попавшего под санкции банка ВТБ. В марте Apple начала ограничивать оплату картами платежной системы «Мир». Между тем в России собираются создать собственный аналог App Store и Google Play.
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В больнице Мариуполя найдены десятки погибших мирных жителей
Представители Донецкой Народной Республики в СЦКК и сотрудники Следственного комитета России побывали в больнице города Мариуполь на передовых позициях, где погибли несколько десятков мирных жителей, сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов.
«СЦКК совместно со Следственным комитетом Российской Федерации проводит фиксацию преступлений украинского режима в отношении гражданских лиц. Мы находимся возле горбольницы № 4 города Мариуполя. На данный момент мы уже зафиксировали более двадцати трупов, возможно их будет больше – работы продолжаются. Работы очень много... Наша основная задача – собрать максимум доказательств, чтобы в дальнейшем возбуждать уголовные дела уполномоченными на это ведомствами», – приводит слова Якубова РИА «Новости».
В СЦКК уточнили, что установили прямое взаимодействие с Военной прокуратурой и Следственным комитетом РФ в рамках фиксации и сбора доказательств преступлений украинской власти в Донбассе, в частности, организована совместная «полевая» работа военных экспертов СЦКК и следователей СК России.
Следователи СК РФ использовали квадрокоптер для обследования территории у городской больницы и поиска тел. Из-за непосредственной близости к передовой пришлось оповестить подразделения армий ДНР и РФ, чтобы БПЛА не был сбит.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российский спецназ освободил заложников из мечети в Мариуполе.
В начале апреля российские морские пехотинцы и военнослужащие Народной милиции ДНР эвакуировали из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, в том числе 16 детей, которых не выпускали боевики националистического батальона «Азов».
Напомним, 9 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что украинские националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6362 иностранца из 13 государств.
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