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В ДНР и ЛНР доставили из России генераторы, семена и продукты
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В Донецкую и Луганскую народные республики доставили семена для фермеров и садоводов, собранные в России, также туда попала гуманитарная помощь от Федерации бокса России и генераторы для бесперебойного питания интернатов детей-инвалидов от Фонда помощи детям Донбасса. Доставкой занимались «Общероссийский народный Фронт» (ОНФ) и МЧС.
В общей сложности доставлено более 400 тонн грузов, операцию по доставке гуманитарного груза в Луганскую народную республику возглавил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается на сайте организации.
Помощь, предназначенную для жителей населенных пунктов ЛНР, разгрузили на складе распределительного центра гуманитарной помощи Народного фронта в Луганске.
«В ЛНР мы сегодня доставили порядка 250 тонн продовольствия. Спасибо МЧС, которое помогает с доставкой на территорию республик Донбасса. И спасибо Федерации бокса России, которая помогла собрать очень серьезные объемы гуманитарной помощи. Груз переформировали таким образом, чтобы можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима. Количество людей, которые хотят оказывать гуманитарную помощь, не только не заканчивается, но и все время нарастает. Все прекрасно понимают, что здесь и сегодня она нужна больше всего. И мы стараемся максимально быстро организовывать эту логистику», – сказал Кузнецов.
Он отметил, что важно слышать потребности, которые звучат каждый день, и адаптироваться под них, так жителям Донбасса доставили необходимые им генераторы и остальное.
«Привезли средства гигиены, предметы первой необходимости, еду – все, в чем нуждаются. Все, что могли, собрали. Заявки поступают со всей страны. А Федерация бокса России совместно с Народным фронтом все это сформировали и отправили. Народ отзывается по всей нашей огромной стране», – рассказал представитель «Народного фронта», чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.
«Мы в очередной раз убеждаемся в том, что мы не одни. Что помощь придет всегда вовремя. Поддержка Народного фронта отличается тем, что они работают здесь на постоянной основе, изучают потребности людей. Привозится именно та гуманитарная помощь, которая может локализовать какую-то проблему. Остались населенные пункты без света, идет разминирование, восстановление линий электропередач, очень важны генераторы – пожалуйста, они привозят генераторы. То, что это приходит вовремя и то, что нужно, как раз показывает правильность выбранного Общероссийским народным фронтом пути. То, как они работают – постоянно, взвешенно, адресно по каждому населенному пункту, – это для нас очень ценно», – сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ найден убитым в Мариуполе
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В Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«В ночь с 11 на 12 апреля группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва из блокированного завода им. Ильича Мариуполя. Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращен. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Владимир Баранюк – подполковник ВСУ, командир 36-й бригады морской пехоты. В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морской пехоты в Феодосии в Крыму. 19 марта 2022 года Зеленский присвоил Баранюку звание героя Украины. В 2016 году Баранюк был объявлен руководством ДНР военным преступником. По данным оперативного командования ДНР, Баранюк, являясь на тот момент командиром 1-го отдельного батальона 36-й бригады ВСУ, исполнял приказы на обстрел мирных жителей в Коминтерново из орудий 122 мм, в результате чего погибли двое детей.
В среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
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Ходаковский рассказал о ходе штурма «Азовстали»
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«В общей сложности на «Азовстали» остается полторы-две тысячи азовцев. Мы продолжаем сохранять кольцо и постепенно его сжимать», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее ВС России предложили боевикам нацбатальонов сложить оружие.
«Штурм пока продвигается медленно. На сегодняшний день у нас работает авиация и артиллерия. При этом ни о каком стремительном продвижении личного состава говорить не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.
«Накануне азовцам действительно было предложено сдаться. Но сейчас там находятся сотни разрозненных небольших групп, которые по два-пять человек прячутся по разным зданиям, сооружениям, подвалам, подземным переходам. У них даже нет возможности коммуницировать между собой», – пояснил Ходаковский.
«Даже если и был некий приказ от украинского командования выходить, то он до них просто не дошел. До них даже докричаться в громкоговоритель практически невозможно. Поэтому можно сказать, что их план заранее был обречен на провал», – продолжил собеседник. Он также отметил, что несмотря на последние массовые сдачи в плен, сил противника на территории завода осталось еще много.
«Мы предполагаем, что на «Азовстали» сейчас находится полторы-две тысячи солдат. На деле же их может оказаться больше, но нам еще предстоит это увидеть. При этом мирные жители рассказывали мне, что еще до того, как мы вошли в город, азовцы активно звали местных идти с ними в укрытия. Теперь же там действительно может быть немало гражданских, которые просто не могут выйти», – рассказал Ходаковский.
Собеседник также обратил внимание на гибель командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Баранюка. «Мы находились с ним на разных участках завода. Так что я не видел его ни живым, ни мертвым. Но спорить с тем, что именно после его бегства с завода им. Ильича украинские военные начали активно сдаваться в плен, смысла нет. И ничем иным, кроме как утратой личного управления, это не объяснить. Потеряв командование, они просто оказались деморализованы. И нам это, конечно, очень на руку», – заключил Ходаковский.
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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В ДНР возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ
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Несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по факту шпионажа.
«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что сотрудники ОБСЕ, находясь в ДНР, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений Народной милиции республики, государственных органов и учреждений.
Информацию собирали на электронных носителях, «после чего данные, составляющие государственную тайну, передавали представителям иностранных разведывательных органов, в том числе в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ».
Ранее 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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Баширов: Зеленский готовит украинцев к поражению в Мариуполе
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«Зеленский последователен в безразличии к своему народу. И неважно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах. Поэтому он самоустранился от управления ситуацией и готовит население к поражению в Мариуполе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский сравнил ситуацию в Мариуполе с Иловайским котлом – одним из самых громких поражений ВСУ в 2014 году.
«Зеленский готовит общественное мнение к тому, что в Мариуполе будет крупное военное поражение. Счет идет буквально на десятки часов. Но при этом президент Украины плохо учит историю», – рассказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
«В Иловайском котле, о котором он вспоминает, по разным данным погибло около тысячи военнослужащих, еще несколько тысяч были ранены. В Мариупольском котле там было в общей сложности порядка восьми тысяч военнослужащих. То есть Мариуполь – это Иловайск, который следует умножить минимум на три», – добавил Баширов.
«При этом Зеленский самоустраняется от решения судьбы оставшейся украинской группировки, он бы может и хотел принимать такие решения, но не он управляет вооруженными силами Украины, а натовские военные, советники и технологи», – рассказал политолог.
«Во-вторых, военные, которые находятся в окружении, его не услышат. Потому что они убеждены, что сейчас к ним на подмогу идут огромные силы и сейчас они сметут русских. Это каждый второй повторяет, а потом у него глаза открываются, глядя на реальное положение дел», – отметил Баширов.
«При этом руководство Украины последовательно в безразличии к своему народу. И не важно, речь идет о мирных гражданах, армии или нацбатах, поскольку все управляется натовскими специалистами. А те преследуют исключительно корыстные цели: дать заработать ВПК и истощить российскую армию. Если при этом будет уничтожено большое количество старых видов вооружения, которые они поставляют на Украину, тоже хорошо – значит, будут закупать новые», – рассказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сравнил в интервью местным СМИ исход ситуации в Мариуполе с Иловайском. «Да. Может быть Иловайск», – уточнил Зеленский. «Я знаю, что они предлагали нашим людям сдаться, идти в плен. Нам это известно по многим каналам. Поэтому они постоянно бросают эту информацию через своих людей, оказывают психологическое давление, чтобы они сдавались и уходили в плен. Тогда они им сохранят жизнь. Но это непростой выбор», – отметил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о событиях под Иловайском в 2014 году. Тогда, напомним, украинским силовикам удалось овладеть частью города, но позже они были окружены ополченцами. В украинских СМИ бои под Иловайском называли «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».
Накануне Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
Кроме того, в Мариуполе обнаружен убитым командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк, также найдены его личные вещи и оружие, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти полторы тысячи человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.
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Возбуждено дело на рассылавшего фейки о спецоперации на Украине колумбийца
Арестованный в Москве колумбиец Хиральдо Сарай делал массовые рассылки с фейками о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Установлено, что в период с 9 по 18 марта 2022 года Хиральдо Сарай по предварительной договоренности с лицами, руководившими его действиями из-за рубежа, обеспечивал техническую подготовку и последующее скрытное размещение в одном из торговых центров Москвы мобильных устройств. Через них удаленно производилась массовая рассылка абонентам российских операторов связи заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ на Украине, в том числе о якобы убийствах мирного населения», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как добавили в СК, в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).
«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий данная преступная деятельность пресечена. В жилище обвиняемого проведен обыск: изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В ходе осмотра торгового центра обнаружены шесть спрятанных смартфонов с внешними источниками питания, обеспечивающие массовую рассылку СМС-сообщений. Их работа блокирована», – отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.
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В ЛНР предупредили о готовящемся теракте в Луганске
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Украинские спецслужбы по заданию иностранных коллег организовали рассылку абонентам в Луганске сообщений с призывом выйти на несанкционированный митинг, чтобы совершить во время него теракт, сообщило министерство государственной безопасности Луганской народной республики.
«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в столице республики. Получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы ЛНР», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом в МГБ пояснили, что с территории Украины происходила массовая рассылка сообщений с призывами выйти на этот несанкционированный митинг в центре Луганска. «По заданию иностранных спецслужб центрами информационно-психологических операций активно распространяются в социальных сетях [сообщения с призывами], а также осуществляется массовая рассылка пользователям мессенджеров, чьи номера привязаны к мобильному оператору «Водафон Украина», провокационных сообщений с призывом посетить несанкционированный митинг», – рассказали в ведомстве.
Накануне стало известно, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, в случае ее подрыва затопленными окажутся населенные пункты с 15 тыс. жителей. После ухода воды на территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами.
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Пушилин заявил, что украинские националисты в Мариуполе подлежат уничтожению
Украинские националисты в Мариуполе не намерены сдаваться, поэтому подлежат только уничтожению, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, – они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», – цитирует ТАСС Пушилина.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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В ДНР сообщили о сбитой украинской «Точке-У»
Силы Донецкой народной республики в воскресенье сбили над Харцызском запущенную украинскими войсками «Точку-У», ее обломки повредили более 20 домов, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«В Вербное воскресенье националисты применили ТРК «Точка-У» против жителей Харцызска. Украинские боевики в очередной раз применили ТРК «Точка-У» для нанесения удара в тылу Донецкой Народной Республики. Наша ПВО перехватила ракету над Харцызском, но ее обломки повредили более 20 домов», – приводит сообщение штаба РИА «Новости».
Ранее стало известно о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев.
ВСУ обстреляли из «Градов» Донецк
Вооруженные силы Украины обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», ранены пять человек, в том числе двое детей, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Военные эксперты опергруппы СЦКК ДНР подтвердили факт ведения огня с украинских позиций в районе Георгиевки с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», – говорится в сообщении представительства, передает ТАСС. Уточняется, что ранены пять мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2006 года рождения и женщина.
Также в представительстве сообщили, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома в Донецке по ул. Петровского, 127, ул. Добровольского, 3, ул. Стаханова, 2, 4, а также частные жилые дома по ул. Анохина, 2, 6 и ул. Рубенштейна, 2. Кроме того, из «Градов» обстрелян поселок Победа, где повреждения получили семь жилых домов по улице Ленина.
Также украинские войска обстреляли «Ураганами» Васильевку и Токмак в Запорожской области, как минимум один человек погиб, еще пятеро ранены.
Ранее УВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике.
До этого сообщалось, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
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От обстрелов освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
В результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск пострадали 26 мирных жителей, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) ранее освобожденных территорий республики», – приводит текст сообщения РИА «Новости».
В представительстве республики в СЦКК подчеркнули, что в селе Красная Поляна Волновахского района, в частности, пострадал мальчик 2014 года рождения. «Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1133 человека, в том числе 59 детей», – указали в представительстве.
Ранее в субботу в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщали, что в результате обстрела Кировского и Петровского районов Донецка с украинских позиций из реактивных систем залпового огня «Град» пострадали пять человек, в том числе двое детей. Кроме того, в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК зафиксировали артиллерийский обстрел Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины. За минувшие сутки ВФУ открывали огонь по Донецкой Народной Республике 35 раз.
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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 10 утра субботы выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Макеевке в Донецкой народной республике, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 10.00 – н.п. Авдеевка – н.п. Макеевка: выпущено 6 снарядов из 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские военные 35 раз в течение последних суток открывали огонь по ДНР, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей. Было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Утром стало известно, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
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Украинские войска обстреляли ЛНР восемь раз за сутки
Украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики, выпустив 64 крупнокалиберных снаряда, заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по населенным пунктам Донецкий, Первомайск, Золотое-5 с применением артиллерийских орудий калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра (64 снаряда)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Уточняется, что в результате повреждены четыре жилых дома и центральная городская многопрофильная больница в Первомайске, а также два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте Золотое-5.
Накануне украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 152 мм и шесть снарядов калибром 122 мм. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украинские войска за сутки 35 раз открывали огонь по ДНР
Украинские военные 35 раз в течение последних суток открывали огонь по Донецкой народной республике, выпустив 249 единиц боеприпасов, ранены двое мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 249 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о двух раненых мирных жителях», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
При этом было повреждено 12 домостроений в Кировском районе Донецка, Александровке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Утром стало известно, что украинские военные за последние сутки восемь раз открывали огонь по населенным пунктам Луганской народной республики.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
-
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Жители Южного округа Москвы направили гуманитарную помощь в Донбасс
Депутат Госдумы, руководитель Объединенного волонтерского центра «Единой России» в Москве Евгений Нифантьев вместе с активными жителями Южного округа (ЮАО) Москвы отправил в Донбасс гуманитарную помощь, которую удалось собрать за две недели на базе волонтерского центра ЮАО.
«В коробках, которые мы собрали, более 500 килограммов товаров, которые сегодня особенно необходимы жителям Донбасса. Это, конечно, продукты длительного хранения: крупы, мука, сахар, растительное масло. Это и медикаменты, перевязочные материалы и средства для обработки ран. Сегодня мы наблюдаем в нашей стране фантастическое единение граждан в желании помочь. И когда ты видишь, как с продуктами приходит бабушка, которая не понаслышке знает, что такое нацизм, а как дитя войны видела это своими глазами, это дорогого стоит», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Нифантьев отметил, что небольшие пункты приема помощи открыты по всей Москве и «такие ручейки со всей страны превращаются в большую широкую реку добра и взаимопомощи».
Сообщается, что гумпомощь приносили десятки неравнодушных жителей, в том числе те, для кого Донбасс является родиной. Например, Талия Бойко, которая временно покинула родную землю в 2014 году вместе с сыном. Все эти годы она помогала своим землякам, регулярно отправляя продукты и лекарства. А недавно открыла пункт сбора помощи в своем подъезде.
«Не могу без слез смотреть на происходящее в Донбассе, но понимаю, что спецоперация – это единственный способ восстановить мир на моей земле, поэтому нахожу время и силы, чтобы поговорить с земляками, разъяснить важные моменты и успокоить. Я верю всей душой, что скоро смогу вернуться к себе домой», – отметила женщина.
Также в Донбасс отправлены трогательные детские рисунки со словами поддержки от жителей ЮАО.