В ДНР и ЛНР доставили из России генераторы, семена и продукты

В Донецкую и Луганскую народные республики доставили семена для фермеров и садоводов, собранные в России, также туда попала гуманитарная помощь от Федерации бокса России и генераторы для бесперебойного питания интернатов детей-инвалидов от Фонда помощи детям Донбасса. Доставкой занимались «Общероссийский народный Фронт» (ОНФ) и МЧС.

В общей сложности доставлено более 400 тонн грузов, операцию по доставке гуманитарного груза в Луганскую народную республику возглавил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сообщается на сайте организации.

Помощь, предназначенную для жителей населенных пунктов ЛНР, разгрузили на складе распределительного центра гуманитарной помощи Народного фронта в Луганске.

«В ЛНР мы сегодня доставили порядка 250 тонн продовольствия. Спасибо МЧС, которое помогает с доставкой на территорию республик Донбасса. И спасибо Федерации бокса России, которая помогла собрать очень серьезные объемы гуманитарной помощи. Груз переформировали таким образом, чтобы можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима. Количество людей, которые хотят оказывать гуманитарную помощь, не только не заканчивается, но и все время нарастает. Все прекрасно понимают, что здесь и сегодня она нужна больше всего. И мы стараемся максимально быстро организовывать эту логистику», – сказал Кузнецов.

Он отметил, что важно слышать потребности, которые звучат каждый день, и адаптироваться под них, так жителям Донбасса доставили необходимые им генераторы и остальное.

«Привезли средства гигиены, предметы первой необходимости, еду – все, в чем нуждаются. Все, что могли, собрали. Заявки поступают со всей страны. А Федерация бокса России совместно с Народным фронтом все это сформировали и отправили. Народ отзывается по всей нашей огромной стране», – рассказал представитель «Народного фронта», чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

«Мы в очередной раз убеждаемся в том, что мы не одни. Что помощь придет всегда вовремя. Поддержка Народного фронта отличается тем, что они работают здесь на постоянной основе, изучают потребности людей. Привозится именно та гуманитарная помощь, которая может локализовать какую-то проблему. Остались населенные пункты без света, идет разминирование, восстановление линий электропередач, очень важны генераторы – пожалуйста, они привозят генераторы. То, что это приходит вовремя и то, что нужно, как раз показывает правильность выбранного Общероссийским народным фронтом пути. То, как они работают – постоянно, взвешенно, адресно по каждому населенному пункту, – это для нас очень ценно», – сказала советник главы ЛНР Марина Филиппова.