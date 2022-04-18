Мурашко рассказал о мерах по сохранению стабильности на рынке лекарств

Украинские пленные рассказали о сдаче в плен под Херсоном

Украинские военнопленные заявили, что в первый день российской спецоперации, 24 февраля, командование не ставило им никакой конкретной задачи в Херсоне.

Двое украинских контрактников и один срочник дали показания в больнице города Алешки Херсонской области. Они получили ранения 24 февраля и теперь проходят интенсивный курс терапии под присмотром российских военных медиков. Как пояснили представители российских силовых структур, жизни и здоровью этих пациентов сейчас ничего не угрожает, а после выздоровления их планируют включить в списки для обмена пленными.

«Тут перед Алешками меня 24 февраля ранило. Мы ехали в колонне, и нас атаковали с фланга, и в меня влупило и сразу выкинуло из машины. Дальше я почти ночь провалялся в посадке, а наутро нашел село, а там уже меня привезли сюда. Абсолютно я не знаю, какие у нас были задачи. Нам сказали: езжайте. То есть все произошло настолько быстро, я не понял вообще, что мы должны были сделать», – передает РИА «Новости» слова украинского контрактника.

Второй, представившийся водителем ГАЗ-66, сообщил, что около семи-восьми часов утра 24 февраля его подразделению, базировавшемуся у села Мирное на полпути между Херсоном и российско-украинской границей, поступила команда выдвинуться к городу, но больше никаких задач перед военными не ставили.

«На повороте у села Тарасовка попали под авиационный налет, была разбомблена колонна наша. Нам, водителям, только про перемещение (говорили)», – рассказал он.

Третий украинский военнослужащий, срочник, сообщил, что был заряжающим зенитной установки ЗУ-23.

«Мы ехали колонной тоже и попали под обстрел, и меня ранило. Меня ранило, потом мы остановились, вылезли. Мне перевязали руку, и (мы) ушли оттуда. Ночью перележали в кустах. А утром уже добрались до города сюда (Алешки), и там уже меня забрали сюда (в госпиталь)», – сказал он.

Украинские пленные подчеркнули, что российские военные при задержании относились к ним хорошо. То же самое они заявили и о сотрудниках больницы.

«Обращались отлично. Без всяких угроз, без презрения», – говорит назвавший себя водителем контрактник.

Другой контрактник сообщил, что его семья в курсе, что с ним все в порядке.

«Да, да. Они не знают конкретно, где я, они знают, что со мной все хорошо», – уточнил он.

Сейчас Вооруженные силы России контролируют всю Херсонскую область.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева.

Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.

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