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СБУ оставила в Херсоне группу для диверсий в тылу российских войск
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Служба безопасности Украины перед отступлением из Херсона завербовала членов местной территориальной обороны для диверсий на освобожденных территориях в тылу ВС России, следует из обнаруженных документов в архиве СБУ.
«При работе с архивом вышли на начальника отделения полиции в порту «Херсон» Херсонского отдела главного управления национальной полиции в Херсонской области Жаркова Максима Владимировича, участника АТО на юго-востоке Украины. В процессе следствия выяснилось, что Жарков по указанию сотрудников СБУ завербовал членов территориальной обороны для подрывной работы в тылу российских войск», – рассказал сотрудник одного из российских силовых ведомств, передает РИА «Новости».
Источник добавил, что одним из командиров террористической ячейки стал бывший сотрудник силовых структур Чайковский Владимир Анатольевич, остальные члены ячейки устанавливаются. Об этом свидетельствуют также документы из личного дела Чайковского.
Сотрудник российского ведомства отметил, что в мобильном телефоне Жаркова нашли переписку с сотрудниками Управления «К» Управления СБУ по Херсонской области, указания которых он выполнял через мессенджеры.
Отмечается, что во время обыска в квартире Жаркова российские силовики обнаружили тайник с секретными документами, гранаты, запалы и радиостанции.
«Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года», – пояснил сотрудник российских силовых структур.
По его словам, по месту проживания начальника полиции херсонского порта обнаружены вольеры для содержания собак, фотографии бойцовых собак в этих вольерах, корма и средств истязания животных.
Эти бумаги нашлись при работе с архивом личных дел украинских силовиков, который, ранее обнаружили в Херсонской детской областной больнице.
В среду сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице.
Ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации.
Напомним, что Херсон находится под контролем российских войск. 9 апреля флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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Петиция за высылку посла Украины из Германии набрала больше 25 тыс. голосов
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В Германии создана петиция с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Автор указал, что Мельник «зашел слишком далеко».
«То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению. Кроме того, его требования привели бы к развитию экономического кризиса в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. Оба должны быть предотвращены»», – говорится в тексте петиции на сайте change.org, которая набрала уже более 25 тыс. голосов.
Указывается, что посол Мельник больше не приемлем и не соответствует требованиям дипломата. Автор петиции и подписавшее ее потребовали немедленно выслать посла из страны.
Ранее Андрей Мельник заявил, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
В конце марта Мельник потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца сразу после обращения президента Украины Владимира Зеленского выступить с заявлением по Украине.
Шольц должен заявить, «что конкретно намерена предпринять правящая коалиция, чтобы оказать Украине действенную помощь и положить конец ведущейся Россией войне на уничтожение», посчитал тогда Мельник.
Зеленский потребовал от ВС России покинуть Мариуполь
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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
«Уничтожение [в Мариуполе] наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми», – заявил Зеленский в интервью украинским СМИ, передает Ura.ru.
Ранее в интервью CNN он заявил, что украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными.
До этого президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело.
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Российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием
В районе Одессы российская ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил в субботу, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Также он добавил, что над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в 15 км южнее Изюма, также ракетные войска и артиллерия России поразили 811 объектов ВСУ.
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В США опасаются дефицита боеприпасов у ВСУ
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Россия может вскоре начать новое наступление, поскольку Украина практически израсходовала свой запас артиллерийских снарядов, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ, сообщают американские СМИ.
«На этой неделе администрация Байдена объявила об отправке в Украину 40 000 артиллерийских снарядов и 18 155-миллиметровых гаубиц. Но с учетом того, что украинские военные используют тысячи снарядов в день, этих 40 000 хватит всего на одну неделю», пояснил NBC чиновник из государственных структур.
Уточняется, что США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились, когда наступление усилится.
Между тем, по данным CNN, США обеспокоены необходимостью быстрой доставки боеприпасов в интересах ВСУ. «В то время как США отправляют Украине 40 тыс. артиллерийских снарядов в рамках новой помощи, объявленной администрацией Байдена, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней», – сказал представитель Белого дома CNN.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Между тем, на Украине пожаловались на ЕС из-за поставок «не того» оружия, которое к тому же «доставляется медленно».
СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
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400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
В Минобороны раскрыли истинные потери украинской армии и наемников
Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, – ложь.
«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе российской спецоперации украинские вооруженные силы потеряли до трех тысяч человек убитыми.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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Украина недовольна поставленным Западом оружием
Европа поставляет Украине «не то оружие» и доставка осуществляется слишком долго, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Нам отправляют не то оружие, о котором мы просили, и доставляют его слишком долго», – написал он на своей странице в Twitter, передает РИА «Новости».
При этом он потребовал предоставить Украине необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен дополнительно потратить порядка 2 млрд евро военного бюджета на покупку новой техники для оказания помощи Украине.
До этого на Западе заявили о проблемах с обороноспособностью из-за поставок Украине.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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Украинские военные сбежали с позиций в музее Мариуполя у завода «Азовсталь»
После пожара в здании краеведческого музея неподалеку от завода «Азовсталь» украинские военные сбежали и оставили свои позиции, но забрали с собой некоторые ценные экспонаты.
«Когда снаряд попал в музей и музей загорелся, «укропы» отсюда сбежали. Они здесь прятались. Они сидели здесь тихо-спокойно, я думаю, у них склады здесь были», – приводит РИА «Новости» слова местного жителя Александра Николаевича.
По его словам, украинские военные базировались на территории музея, расположенного неподалеку от завода «Азовсталь», но недавно сбежали со своих позиций, оставив разоренным сам музей. Сейчас, как рассказал Александр Николаевич, сотрудники пытаются собрать остатки коллекции, но и в период пребывания там украинских войск музейные работники тоже бывали на территории.
«Приходила по хозяйственной части женщина и якобы главный инженер и видели музейную саблю у украинского военного, с ее слов», – рассказал он.
Здание музея сильно повреждено в результате боев и пожара, во дворе стоят некоторые экспонаты – бюсты Ленина, каменные статуи. По словам Александра, приходит реставратор, местные жители стараются ему помогать, отдают экспонаты, которые спрятали от уничтожения.
Ранее Следственный комитет России решил проверить сведения американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых мирных жителей Мариуполя после отступления нацбатальона «Азов».
До этого стало известно о снайперах «Азова», стреляющих по мирным жителям в Мариуполе.
В Минобороны сообщили, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
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В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором
В Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым», – приводит текст сообщения пресс-службы администрации губернатора города РИА «Новости».
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии прощания сказал: «Мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз».
Беглов подчеркнул, что Фролов был настоящим патриотом. «Его отец прошел Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», – сказал губернатор Петербурга в ходе церемонии прощания.
Напомним также, как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Российские военные показали паспорт убитого в Мариуполе наемника из США
Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» продемонстрировал паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.
«Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» показывает паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Репортер Руденко V».
Накануне в СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. Ранее стало известно, что среди пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.
В пятницу замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Кроме того, в СК пообещали изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Также хорватские журналисты заявили, что в Мариуполе на стороне ВСУ воюют 200 наемников из Хорватии.
Российские военные, руководствуясь гуманными принципами, учитывая катастрофическое положение на металлургическом комбинате «Азовсталь», предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.
В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Зеленский назвал условия продолжения переговоров с Россией
Для урегулирования украинского конфликта потребуется больше, чем одна встреча с руководством России, переговоры нужно проводить, когда будет ясно, какие страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ.
«Я – за то, чтобы встреча у нас с Россией состоялась как можно скорее. Я не считаю, что обойдется одной встречей. Я не считаю, что можно один раз встретиться и договориться обо всем. Потому что там много вопросов. Я по некоторым не вижу пока, что они пойдут на наш вариант, или мы пойдем на их вариант», – цитирует ТАСС Зеленского.
Он отметил, что это, в частности, касается вопроса Донбасса. «Они (Россия, Донецкая и Луганская народные республики – прим. ВЗГЛЯД) хотят постоянно изменить статус в этой части, а мы хотим каких-то таких договоренностей, чтобы те люди, которые там находятся, которые считают себя украинцами, чтобы они знали, где живут, что не на каком-то острове посреди суши, а что это часть какого-то государства», – заявил украинский президент.
По его словам, ДНР и ЛНР опасаются, что Киев вновь попытается военным путем установить контроль над Донбассом, при этом Зеленский подтвердил, что считает такое развитие событий возможным.
«Те боятся быть отдельными республиками, потому что если они отдельные республики, то они понимают, что в какой-то момент Украина может прийти в отдельные республики. Может», – заявил Зеленский.
«Они (российская сторона – прим. ВЗГЛЯД) хотят встречаться, когда уже есть окончательные договоренности по всем пунктам. Я честно скажу, при всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам, я так не могу, чтобы за меня все решили», — пояснил президент Украины.
Он напомнил, что в 2019 году украинская сторона отказалась подписать заранее согласованную декларацию «нормандской четверки». «Был документ, была какая-то декларация, были договоренности представителей сторон. Сначала и Германия, и Франция, и Россия сказали нам: «Как же так? Были представители, мы договорились?» Я им сказал: «Несмотря ни на каких представителей, я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня за меня решать», – повторил президент.
Зеленский добавил, что встречу между руководством России и Украины вряд ли стоит проводить, пока не будет ясно, какие именно страны готовы стать гарантами безопасности Киева, и на каких условиях, потому что от этого будет зависеть ход переговоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
В то же время российская сторона не раз заявляла, что Россия не приемлет отхода от базовых требований на переговорах. При этом цели спецоперации остаются неизменными. Среди них полный отказ Киева от попыток военным путем вернуть Донбасс и Крым при нераспространении на эти территории гарантий безопасности Украине от других стран, запрет для Украины на вступление в военные блоки, запрет на размещение иностранных военных баз, запрет на проведение военных учений с иностранным участием без согласования со странами-гарантами, в том числе и с Россией, запрет на владение ядерным оружием.
Глава ЕК призвала страны ЕС как можно скорее поставить Украине оружие
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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам Европейского союза с призывом как можно скорее поставить оружие на Украину.
«Я не делаю различий между тяжелыми и легкими вооружениями. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны, и то, с чем она может справиться», – приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии, сказанные фон дер Ляйен в интервью Bild am Sonntag.
Вместе с тем она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию на Украине. «Мы должны сделать все возможное, чтобы он [конфликт] закончился как можно скорее», – подчеркнула глава ЕК. При этом она выразила мнение, что военные действия могут продолжаться еще «месяцы, даже годы».
Накануне российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолет с крупной партией западной военной техники. В тот же день стало известно о попытках США убедить союзников увеличить поставки артиллерии и боеприпасов Украине.
Между тем в пятницу стало известно, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
В среду Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства. Ранее в Пентагоне раскрыли объемы поставок оружия на Украину Западом.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он также подтвердил призыв ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Жена Медведчука призвала обменять своего мужа на двух пленных британцев
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Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.
«Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера – Эйслен Энджелин, Нейтону и Шеннон Вуд, Дерби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», – цитирует РИА «Новости» Марченко.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обращение супруги Медведчука.
«Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что среди пленных морпехов вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин. Его родственники обратились к Владимиру Путину с просьбой о гуманном обращении с пленным британцем.
Напомним, супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.
До этого Марченко публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.
В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.
Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Марченко также сообщала, что получает угрозы расправы, а потому не имеет возможности разыскать мужа.
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Российские военные предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие
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Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.
«В течение 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом, содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям «военного времени», – говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
«Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 06.00 мск 17 апреля 2022 г. прекратить любые боевые действия и сложить оружие. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни», – заявили в Минобороны.
«Для практической реализации мероприятий этой гуманитарной операции предусмотрен следующий алгоритм действий. с 05.00 мск устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией; с 05.30 мск объявляется «режим полной тишины»; 06.00 мск обеими сторонами обозначается поднятием флагов. с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру «Азовстали». Кроме того, факт готовности к введению режима тишины сторонами подтверждается по всем каналам связи. С 06.00 до 13.00 мск – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов», – подчеркнули в Минобороны.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей они не получат, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие», – заявили в Минобороны.
«Кроме того, обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам – при циничном отношении киевских властей, такая незавидная судьба ждет всех вас. Учитывая это, не испытывайте свою судьбу по примеру мариупольской трагедии, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши «кураторы» не заставляли вас воевать за идеи нацизма. При этом, Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с вашими товарищами, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе», – добавили в Минобороны.
«Данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации. Кроме того, указанное срочное заявление в течение ночи будет непрерывно доводиться украинским формированиям на «Азовстали» по всем радиоканалам с интервалом каждые 30 минут», – сообщили в Минобороны.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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В Минобороны заявили о полной зачистке от боевиков всей городской территории Мариуполя
Вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1500 человек, остатки неонацистской группировки заблокированы на «Азовстали», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов*»(запрещена в России), иностранных наемников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
По его словам, единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться.
Генерал напомнил, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, запрещенные в России нацистские формирования «Азов», «Айдар», «Правый сектор*», подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наемники.
«Общая численность данной группировки составляла порядка 8 тыс. 100 человек. В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали», – уточнил Конашенков.
Он добавил, что общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тыс. человек. Таким образом, на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.
Ранее в Минобороны заявили, что безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек.
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