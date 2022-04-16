В России создали движение в поддержку отечественных брендов

В России создано всероссийское движение в поддержку отечественных брендов «Сделано в России», реализуемое в стратегическом партнерстве с Фондом «Росконгресс», Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Яндексом.

«Российские деньги в российские бренды – новые возможности в области коммуникаций для поддержки отечественных предпринимателей! Мы создали инициативную группу предпринимателей, в которой не только оказывают поддержку брендам России, но и формируют образ современного российского предпринимателя», – рассказал руководитель и автор концепции системы поддержки и продвижения бизнеса «Сделано в России» Михаил Садченков.

Главные цели создания организации станут развитие всероссийского движения в поддержку отечественных брендов, кампании по их продвижению, информационная поддержка и помощь предпринимателям России, пишет Газета.ru.

По словам исполнительного директора по Rambler&Co Андрея Цыпера, резкие изменения в экономике открыли новые возможности.

«Сделано в России» – маяк и ориентир для людей, готовых работать, созидать и считающих необходимым делать это именно в России», – заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева убеждена, что российские креативные индустрии обладают колоссальным потенциалом, которому еще предстоит раскрыться в полной мере.