Кремль спросили о помощи Белгородской и Брянской областям после атак с Украины

Федеральный центр пока не получал запросов о помощи от Белгородской и Брянской областей в восстановлении объектов после атак с Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счет не было. Там, действительно, есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил и средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.

Напомним, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории России, заявил, что России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве.