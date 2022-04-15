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Российская ПВО сбила атаковавший Брянскую область вертолет ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
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Пленные солдаты ВСУ рассказали о российском «черном дьяволе»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой пленные солдаты ВСУ рассказали о потерях и российском танке, который прозвали «черный дьявол».
«Наши командиры говорили, что за один день боев наших погибло более 120 человек в городе Рубежный», – рассказал один из пленных. Второй подтвердил информацию о больших ежедневных потерях.
«Есть у вас один танк, с которым мы не можем ничего сделать. Тут его назвали «черным дьяволом», – рассказал еще один солдат ВСУ. Он пояснил, что этот танк пять дней уничтожал украинские позиции, но ВСУ не смогли никак его нейтрализовать.
В подписи к видео Кадыров обратил внимание на возраст бойцов украинской армии.
«Посмотрите на этих бедолаг. Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас, брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие?» – заявил глава российского региона в публикации.
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Минобороны: Крейсер «Москва» затонул во время шторма
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Ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее, сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в 7 млрд долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо не менее 7 млрд долларов в месяц в качестве финансовой помощи для покрытия расходов на зарплаты и социальные выплаты. Об этом он заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время ее визита в Киев, сообщило агентство Bloomberg.
Зеленский также поднял вопрос о проблемах с экспортом зерна. Глава ЕК заявила, что сообщество намерено использовать ускоренные процедуры для пересечения границ по этому аспекту, передает ТАСС.
Ранее глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Между тем кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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В Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией
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Беженцы с Украины завезли в Эстонию инфекционные заболевания и вскоре могут начать заниматься проституцией, заявил вице-председатель партии EKRE, член эстонского парламента Март Хельме.
«Один из сыновей у меня врач, я общаюсь с врачами. Врачи говорят, что картина в здравоохранении ужасная. ВИЧ возвращается. С Украины нам завозят инфекционные заболевания, которые, как нам казалось, в Эстонии искоренены навсегда. Нет, они возвращаются, потому что десятки тысяч людей приезжают и привозят это нам сюда», – приводит его слова портал Delfi.
Также он заявил, что никто не знает, чем будут заниматься в Эстонии приехавшие сюда молодые женщины, и не исключено, что проституцией.
Ранее советник по вопросам помощи жертвам торговли людьми Департамента социального страхования Трийну Йоозес добавила, что возле мест размещения украинских беженцев несколько раз замечали «подозрительных мужчин», которые пытались «рекламировать какую-то работу».
Эстонская полиция, по словам Йоозес, намерена проводить там контрольные рейды.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские беженцы приводят Европу в ужас. По последним данным, границу одной только Польши пересекли уже более двух миллионов украинских беженцев. Власти государства предоставили им разнообразные льготы и пособия. Местное население встречает украинцев со смешанными чувствами. Многие оказывают приехавшим помощь, но кое-кто поглядывает на новоприбывших без всякой радости.
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СК обнаружил списки личного состава батальона «Азов»
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Военные следователи нашли служебную документацию батальона «Азов» (запрещен в России), где содержатся данные по личному составу. Сведения были обнаружены при осмотре двух баз на Азовском море, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.
«В рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), военные следователи Следственного комитета РФ провели осмотр двух мест постоянного базирования военнослужащих батальона «Азов», расположенных на побережье Азовского моря в селах Урзуф и Юрьевка. В результате осмотра мест проживания, тренировок, хранения оружия и боеприпасов, базы хранения техники и горюче-смазочных материалов были обнаружены служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона «Азов» с отражением их анкетных данных», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны сообщило, что порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков нацбатальона «Азов», все заложники, в том числе иностранные, на свободе.
Названы имена причастных к биологическим программам на Украине граждан США и ЕС
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Министерство обороны России озвучило список должностных лиц США и Евросоюза, которые причастны к реализации военно-биологических программ на Украине.
«Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает его слова ТАСС.
Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Депутат Госдумы призвал нанести ответный удар по центру принятия решений в Киеве
России следует нанести ответный сокрушительный удар по центру управления в Киеве, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, говоря об ударах Украины по российской территории.
«Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан, детей, женщин и стариков. Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», – заявил Шеремет РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти осознали, что скоро проиграют, потому начали воевать с мирным населением.
«Уверен, это им не сойдет с рук. Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами», – заключил депутат.
Ранее в Минобороны предупреждали, что Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
Корабль ВМФ России ударил «Калибром» по заводу на окраине Киева
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Российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Конашенков также сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Напомним, Вооруженные силы Украины не впервые предпринимают попытку атаковать российскую территорию. Так, 1 апреля на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров. По факту авиаудара по нефтебазе в России возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, серьезно пострадали восемь человек.
Попавший в засаду российский Т-80 выдержал попадания нескольких украинских ракет
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Российский танк Т-80БВ, попав в засаду, выдержал попадание нескольких ракет украинских противотанковых комплексов, тем сам позволив экипажу отразить атаку противника, рассказал командир танкового взвода.
По словам командира, взвод сопровождал колонну колесной техники, во время следования колонна попала в засаду.
«Но наш танковый взвод отразил атаку противника. В ходе боя уничтожили два бронетранспортера и несколько расчетов противотанковых управляемых комплексов ВСУ в засадах. Все автомобили добрались до пункта назначения», – передает РИА «Новости» слова командира.
«По танку попадают вражеские снаряды... Но в дальнейшем мы как бы разобрались, собрались с мыслями и начали уже непосредственно выполнять свою работу, отражать атаку», – уточнил командир.
Как отметили в Минобороны, танковый взвод Западного военного округа сопровождал колонну материально-технического обеспечения с боеприпасами и другими материальными средствами.
За героизм танкистам прямо на передовых позициях были вручены медали «За отвагу».
Ранее журналист издания The National Interest Чарли Гао сообщил, что заявления об устаревании танка Т-80 сильно преувеличены, Россия продолжает модернизацию старых моделей танков, несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата». По его словам, в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС России, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему у России на вооружении много разных моделей танков.
Брянский губернатор рассказал о тяжело пострадавших в результате обстрела ВСУ
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Пожилая женщина лишилась ноги в результате обстрела поселка Климово в Брянской области, у малолетнего ребенка – сквозное ранение головы, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Женщина 70 лет, у нее оторвало ногу. Уже проведена операция. И ребенок – один год девять месяцев, у которого сквозное ранение в правый висок, в правый висок вошел осколок, в левом застрял. Мы проводим сейчас все меры... вызвали бригаду из Москвы... будут делать операцию совместно», – заявил Богомаз в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Мать малолетнего находится на 31-й неделе беременности, у нее также есть осколочное ранение между ребер. Ее доставили в перинатальный центр, где осколок удалят, и будут принимать меры для спасения нерожденного ребенка.
Также осколочные ранения получили еще несколько человек. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего пострадавших семеро.
Между тем глава Климовского района распорядился ввести режим ЧС, передает ТАСС.
Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.
В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.
Позже стало известно, что состояние двоих из восьми пострадавших в результате обстрела Климовского района Брянской области оценивается как тяжелое, беременная женщина и ребенок переведены в областную больницу.
Богомаз сообщал, что ущерб разной степени также получили порядка 100 домов.
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В Херсоне нашли документы работавших на разведку Украины эскортниц
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Российские силовики в Херсоне обнаружили материалы на почти 20 эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий.
Источник в российском силовом ведомстве сообщил, что «в ходе проведения оперативных мероприятий российскими силовиками было обнаружено офисное здание, внутри которого находилось еще одно малозаметное изолированное помещение с отдельным входом, где располагалось подразделение пятого департамента СВР Украины по работе с агентурой», передает РИА «Новости».
По его словам, обнаружить секретный отдел удалось по наводке бывшего сотрудника украинских спецслужб, он «раскрыл некоторые подробности деятельности сотрудников СВРУ, отдельные офицеры которого работали под прикрытием легенды профессионального фотографа для подбора оперативных источников».
Перед вербовкой собирались и анализировались «данные потенциально интересных клиенток с сайтов знакомств, пабликов в соцсетях и личном общении», затем сотрудник СВРУ, представившись фотографом-сводником, входил к девушкам в доверие и предлагал им интересную личную перспективу. Российским силовикам удалось идентифицировать одного из таких «фотографов» – это полковник СВРУ, начальник пятого отдела СВРУ по городу Херсону Александр Баденко.
«Чаще всего доверчивым клиенткам «фотограф» предлагал выгодное замужество на Западе и в России, а наиболее раскрепощенным – знакомство с состоятельными клиентами и работу эскортниц с «большой перспективой». В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования», – добавил источник.
Так, наименее интересным, с оперативной точки зрения, предлагалась работа обычной проституткой-информатором, более способных передавали для обучения в закрытых учебных заведениях СВРУ, а после обучения и стажировки «девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием».
Наиболее известным примером подобной диверсионной работы может служить история с блондинкой, которая, по одной из версий, заложила взрывчатку в кабинет полковника армии ДНР Михаила Толстых (Гиви), завоевав его доверие в 2017 году.
Всего информатор передал российским силовикам установочные данные (фамилии, имена, отчества, паспортные данные) и фотокопии заполненных анкет для знакомств с гражданами России и иностранцами почти 20 жительниц Херсона.
«Не исключено, что указанные лица могут до сих пор использоваться для выполнения особых поручений СВР Украины на территории России и Европы», – подчеркнул источник.
Ранее в Эстонии заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией.
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Глава Белгородской области сообщил о втором обстреле за сутки со стороны ВСУ
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ВС Украины обстреляли еще одно село в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет», – написал Гладков в Telegram.
Он добавил, что в данном селе уже был объявлен режим ЧС, люди вывезены за его пределы.
Позднее он привел информацию об одном пострадавшем. «К сожалению, в Журавлевке есть пострадавший. Это местный житель тридцати семи лет. Он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – пояснил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что село Сподарюшино в Грайворонском округе в приграничном районе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВС Украины. Жертв и пострадавших нет.
Во вторник он также сообщил, что в Шебекинском районе, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Кроме того, в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
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Комбинат имени Ильича в Мариуполе освобожден от украинских националистов
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Войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе, сообщили в Минобороны.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича», – передает РИА «Новости» слова официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова.
Напомним, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича), предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя.
В Минобороны России также сообщили об ударе «Калибром» по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» на окраине Киева. «Уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», – сказал генерал.
Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
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В Токио заявили о сборе данных о пусках ракет «Калибр»
Правительство Японии с озабоченностью собирает информацию о недавних пусках крылатых ракет «Калибр», которые произвели в Японском море подлодки Тихоокеанского флота России, заявил министр обороны Нобуо Киси.
Киси заявил, что «наблюдается тенденция к активизации деятельности Вооруженных сил России в районах, прилегающих к нашей стране», это «включает в себя размещение новейших вооружений и проведение учений», передает ТАСС.
«Мы с озабоченностью собираем об информацию о последних пусках крылатых ракет и усиливаем меры предосторожности», – указал он.
Вместе с тем морские Силы самообороны страны выпустили в пятницу пресс-релиз, в котором сообщили, что Япония и США провели совместные учения в Японском море, в ходе которых осуществили тренировочный обмен информацией о запуске баллистической ракеты.
В учениях приняли участия японский эсминец «Конго», а также два корабля ВМС США. Кроме того, стороны отработали ряд тактических задач, направленных на улучшение взаимодействия.
Ранее сообщалось, что две дизель-электрические подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) Б-274 «Петропавловск-Камчатский» и Б-603 «Волхов» произвели успешные пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Японского моря по морской цели.
В России указали на виновников начала войны в Донбассе
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«Указ Турчинова от 14 апреля 2014 года привел к бойне в Донбассе. Когда военный трибунал начнет рассматривать преступления украинских властей, расследование необходимо начать именно с этого документа», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский.
«Сегодня уже мало кто помнит историю вопроса. И еще меньше тех, кто помнит, что война в Донбассе началась именно с указа Турчинова, который тогда занимал должность исполняющего обязанности президента Украины», – сказал директор Первого Московского кадетского корпуса, генерал-майор Владимир Крымский.
По словам собеседника, полномасштабная реализация указа началась после того, как в мае 2014 года жители Донбасса, не согласившись с результатами переворота в Киеве, заявили о своей независимости. «Затем, после выборов в конце мая, должность президента занял Петр Порошенко, который продолжил дело Турчинова. В результате летние месяцы 2014 года стали одними из самых страшных в жизни жителей республик», – продолжил Крымский.
Генерал-майор выразил сожаления в связи с тем, что во время «Иловайского и Дебальцевского котлов не удалось ликвидировать группировку противника». «Те, кого тогда выпустили из котлов, в итоге составили ядро вооруженных сил Украины в Донбассе, с которыми нам приходится бороться по сей день», – отметил Крымский.
Он также напомнил, что призванные урегулировать ситуацию в Донбассе Минские соглашения не принесли должного результата. «Эти договоренности оказались пустым звуком по вине украинских властей и их западных партнеров. За восемь лет погибло по разным подсчетам порядка 13–14 тыс. жителей Донбасса. Это и есть тот геноцид, о котором говорил президент Владимир Путин еще в феврале этого года. Страшно представить, сколько из погибших – детей», – продолжил Крымский.
«Я надеюсь, когда-нибудь военный трибунал начнет рассмотрение преступлений, совершенных украинскими властями, и само расследование начнется с того документа, который подписал Турчинов», – заключил собеседник.
Напомним, 14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст указа №405/2014 о начале так называемой «антитеррористической операции», которая привела к вооруженному конфликту на востоке страны между ВС Украины и националистическими батальонами с одной стороны и ополчением республик Донбасса. С тех пор Россией были предприняты неоднократные попытки урегулировать конлфикт, в том числе с помощью Минских соглашений. Однако украинская сторона отказалась их исполнять.
24 февраля 2022 года Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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