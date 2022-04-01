Установлена площадь пожара на нефтяной базе в Белгороде

Площадь возгорания емкостей с топливом на нефтяной базе в Белгороде составила 1,2 тыс. квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах.

«Общая площадь возгорания резервуаров с бензином и дизельным топливом составила 1,2 тыс. квадратных метров. У двух резервуаров с дизтопливом имеются повреждения, идет течь», – сказал собеседник ТАСС.

Для недопущения распространения пламени пожарные охлаждают еще пять емкостей. При этом 11 емкостей, расположенных на нефтебазе, пустые.

Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что на горящие резервуары уже сбросили несколько тонн воды.

«Вертолет Ми-8 с водосливным устройством на пять тонн выполнил четыре сброса на горящие резервуары, общий слив – 12 тонн воды», – сказал он.

В пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар вследствие авиаудара с двух вертолетов ВСУ, нанесенного с территории России. По данным губернатора, вертолеты подошли к объекту на низкой высоте. Жертв нет.

Между тем спасатели потушили часть резервуаров с топливом на нефтебазе в Белгороде, где произошел пожар после авиаудара с вертолетов Вооруженных сил Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вертолетам ВСУ удается наносить удары на территории России, с какой целью они проводятся и как можно исключить новых авиационных вторжений.