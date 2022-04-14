ФСБ задержала на въезде в Крым воевавшего против России боевика из Мариуполя

ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца – участника незаконного вооруженного формирования Украины, воевавшего в городе против ВС России, сообщает республиканское управление ФСБ.

По данным следствия, житель города Мариуполя 24 февраля этого года, в первый день спецоперации ВС РФ, вступил в ряды некоего «незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими вооруженных сил Украины».

В его составе мариуполец с оружием выступал против военнослужащих ВС России и Народной милиции ДНР.

«В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию РФ. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением ФСБ России по республике Крым», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Статья предполагает до 15 лет колонии.

Сейчас выясняется, не причастен ли задержанный к «иным преступлениям в отношении граждан России».

Ранее в Крыму задержали главу одной из украинских ячеек запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ). Подозреваемый приехал на полуостров, чтобы получить паспорт гражданина Российской Федерации, указали в ФСБ.