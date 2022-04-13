Захарова заявила о присутствии «Белых касок» на Украине

Активное вовлечение членов организации «Белые каски» в ситуацию на Украине не оставляет никаких сомнений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У меня нет никаких сомнений, для этого мне не нужна ни «Нью-Йорк таймс», ни кто-либо еще, что речь идет об активном вовлечении этой псевдогуманитарной организации на украинском направлении», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

По ее словам, «Белые каски» являются инструментом Запада для реализации провокаций с химическим оружием, а также для использования правочеловеческой проблематики в целях и интересах заказчика.

«Почему я уверена, что они будут задействованы и уже задействованы [на Украине] сейчас. Во-первых, потому что они – хорошо разогретая команда. Эта команда, которая прошла опыт Сирии и хорошо известна в СМИ Запада, она прошла их так называемую верификацию, они уже в этой среде, в этой сети. Это очень важный момент. Затем – их финансирование не прекращалось», – пояснила представитель российского дипведомства.

Кроме того, подчеркнула она, провокации «Белых касок» на Украине могут использоваться для того, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных в стране биолабораторий Запада. «Эту историю нужно чем-то перекрывать, учитывая, что все ниточки потянулись к непосредственной верхушке нынешней американской администрации через сына [президента США Джо] Байдена, его бизнес, его связи, деньги, транши и так далее, – заявила Захарова. – Лучшее, что им пришло в голову, это старая схема – химические провокации. А организаторы у них имеются, это «Белые каски». Поэтому это вопрос времени. То, что они уже вовлечены, сомнений нет, есть даже факты».

Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.

После этого в МИД России заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.

В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.