В результате стрельбы на станции метро в Нью-Йорке пострадали 13 человек

Эксперт оценил попытку США уговорить Индию не дружить с Россией

«Американцы давно хотят тесного сотрудничества с Индией. Но Нью-Дели не согласится на роль младшего партнера. Кроме того, Москва представляет серьезный интерес для Индии», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Сергей Лунев. Ранее Вашингтон предложил Индии отказаться от дружбы с Россией во всех сферах.

«Долгие годы Индии удается следовать своему принципу балансирования между великими державами, которому уже более 75 лет. Нью-Дели только дважды склонялся под давлением США. Особенно ярко это проявилось в 2005 году в МАГАТЭ, когда они изменили свою позицию по ядерной программе Ирана под давлением Соединенных Штатов. Аналогичная ситуация была и в 2019 году», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Сравнительная политика», доктор исторических наук Сергей Лунев.

По словам эксперта, Индия прекрасно понимает, что поступить с Россией по аналогии с Ираном они не могут, иначе это будет означать переформатирование всей внешней политики. Лунев также отметил, что Индия серьезно заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Россией.

«Наиболее важной сферой для взаимоотношений двух стран является военно-техническое сотрудничество», – пояснил собеседник. «Индия занимает одно из первых мест в мире по импорту вооружений. И несмотря на то, что в последнее время доля России с 75% опустилась ниже 50%, Москва остается главным партнером по этому направлению», – уточнил Лунев.

Немаловажную роль в сотрудничестве между странами играют также атомная энергетика и космическая отрасль. Что касается заявления Джо Байдена о том, что Индия якобы не заинтересована в увеличении поставок российской нефти, это не соответствует действительности, заверил Лунев.

«Индия зациклена на углеводородах. Конкретно на импорт нефти приходится почти треть всего импорта Индии. И она отчаянно ищет возможности налаживать сотрудничество по углеводородам по всему земному шару. Поэтому Индия очень заинтересована в наших поставках, которые в настоящий момент еще и ведутся по льготным ценам. Отсюда и такая реакция Нью-Дели на заявления Байдена», – заключил Лунев.

В понедельник США и Индия провели переговоры в формате «два плюс два», в которой приняли участие глава Госдепа Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, его индийский коллега Раджнатх Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар.

По итогам переговоров Вашингтон предложил Нью-Дели стать предпочтительным партнером практически во всех сферах. «Отношения Индии и России развивались в течение десятилетий, в те времена, когда Соединенные Штаты не могли быть партнером Индии. Теперь другое время. Сегодня мы может и хотим быть предпочтительным партнером для Индии практически во всех сферах: в торговле, технологиях, образовании и безопасности», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС.

Был затронут и вопрос потенциального отказа от российской нефти. В ответ на предложение глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия сама понимает, что отвечает ее интересам.

«Это, кажется, мой черед получать от прессы множество советов и предложений. Так что спасибо, что присоединились... Поверьте мне, у нас имеется приличное понимание того, что отвечает нашим интересам, как их защищать и продвигать», – передает «Коммерсант» его слова во время трансляции Reuters в YouTube. По словам главы МИД Индии, закупки нефти у России необходимы для энергетической безопасности страны. Однако он заметил, что Индия закупает у России нефти за месяц меньше, чем Европа за полдня.