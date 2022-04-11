Российских дипломатов за рубежом призвали не выходить в город поодиночке

Российское дипведомство фиксирует угрозы для своих дипломатов, работающим за рубежом в ряде недружественных стран, и не рекомендует им выходить в город поодиночке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров телеканалу «Россия-24».

«Есть атаки, фактически террористические атаки, против наших учреждений и против физической безопасности [дипломатов]. Сейчас мы не рекомендуем им выходить в город поодиночке», – цитирует ТАСС Лаврова.

Министр добавил, что на фоне нарастающей русофобии предпримет все необходимые меры для защиты соотечественников за рубежом.

«Скорость, с которой эта русофобская волна была запущена, говорит о том, как написал один из американских исследователей, что латентный расизм никуда из Европы не девался... Русский сейчас – это команда «фас». Это серьезная вещь и, конечно же, мы будем применять все имеющиеся правовые способы для защиты наших граждан», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Он напомнил, что для этих целей за рубежом работал специальный фонд для защиты прав соотечественников, которому сейчас резко увеличивают финансирование.

Ранее автомобиль врезался утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными. СМИ сообщили, что водитель накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над дочерью.

До этого неизвестные сорвали флаг России со здания канцелярии посольства в эстонском Тарту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что многие проживающие на Западе россияне столкнулись с агрессией и дискриминацией, а также разбирала, каким образом России всегда удавалось побеждать русофобию.

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