Стало известно о людях под завалами дома в Ступино

Под завалами дома в подмосковном Ступино, где произошел хлопок газа, могут находиться люди, сообщил Следственный комитет.

«Под завалами, возможно, еще находятся люди», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Между тем в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ступино увеличилось до шести человек.

«По уточненным данным, пострадали восемь человек, из них двое погибли», – сказал источник.

В региональном Минздраве сообщили, что в результате взрыва газа в жилом доме в Ступино двоих человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, одного – в тяжелом.

«По предварительным данным, в результате происшествия в Ступино два человека погибли, четверо пострадали. Они были доставлены в Ступинскую больницу. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, один в тяжелом. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ещё один отпущен домой на амбулаторное лечение. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф», – сообщили в министерстве.

В пресс-службе АО «Мособлгаз» сообщили, что дом компанией не обслуживается.

Ранее в МЧС России сообщили, что бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. Отмечалось, что на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна.

Напомним, ранее в понедельник МЧС уточнило, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человека, пятеро получили травмы.