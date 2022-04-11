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Макрон стал вторым на выборах в столичном регионе Франции
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Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который уже не претендует на второй тур, занял первое место в столичном регионе с 30,24% голосов, а действующий президент Эммануэль Макрон получил 30,19% и занял вторую позицию, следует из данных МВД республики.
На третьем месте после подсчета всех бюллетеней – глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 12,97%, на четвертом – крайне правый кандидат, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур с 7,46%, передает РИА «Новости».
Пятый результат получила кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс с 6,19%.
При этом в самом Париже ситуация другая: во французской столице Макрон получил 35,33%, Меланшон – 30,09%, а Земмур – 8,16%, Марин Ле Пен заняла шестое место с 5,54%.
Напомним, в штабе Меланшона заявили, что он не сможет пройти во второй тур выборов 24 апреля. По последним общим данным МВД после подсчета 97% голосов, Макрон – на первом месте с 27,6% голосов, Ле Пен – на втором с 23,41% и замыкает тройку лидеров Меланшон с 21,95%.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов.
В России спрогнозировали результаты выборов во Франции
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«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.
«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.
«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.
Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.
«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.
Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.
«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.
В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.
«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
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Франция захотела оставить у себя две картины из коллекции Морозовых
Две картины, представленные на выставке коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, остаются пока во Франции, сообщило министерство культуры Франции.
В министерстве отметили, что первая картина, якобы принадлежащая российскому бизнесмену, «будет оставаться во Франции до тех пора, пока на ее владельца распространяется мера по замораживанию активов», передает ТАСС.
Второе полотно, как добавили в ведомстве, принадлежит Днепропетровскому художественному музею. Это полотно будет во Франции до тех пор, пока не появятся условия для ее безопасного возвращения.
Напомним, выставка «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства» проходила в фонде «Луи Виттон» с 22 сентября 2021 по 22 февраля 2022 года. В парижскую экспозицию включены работы Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Клода Моне, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Анри Матисса и других выдающихся европейских мастеров.
Во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов
Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.
Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.
В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.
Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.
Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.
На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.
Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
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Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции
На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.
После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Макрон и Ле Пен стали лидерами в первом туре выборов
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщает бельгийская газета LaLibre со ссылкой на полученные изданием первые данные exit poll.
В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
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Макрон лидирует на выборах во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 28,5%, у лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 24,2%, сообщил французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные exit-poll.
Такие результаты в случае их подтверждения выводят Макрона и Ле Пен во второй решающий тур выборов, который пройдет 24 апреля, сообщает РИА «Новости».
Согласно данным exit-poll, за Макроном и Ле Пен следует лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 20,2% голосов.
Между тем, лидер французской Компартии Фабьен Руссель явно не выразил поддержки Эммануэлю Макрону, но призвал своих сторонников голосовать против Марин Ле Пен во втором туре.
«Я никогда не позволю госпоже Ле Пен прийти к власти. Мы никогда не позволим, чтобы крайне правые и их идеи стали чем-то обыкновенным. Я призываю всех французов использовать единственный имеющийся в нашем распоряжении бюллетень, чтобы победить ее во втором туре», – написал Руссель в Twitter.
Руссель, по данным телеканала BFMTV, набирает 2,1% на выборах.
Ранее сообщалось, что Макрон и Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов
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В Париже появились «предвыборные плакаты» с котами
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Президентские выборы во Франции нашли свое отражение в местной рекламе, один из производителей кошачьего корма изобразил на своих рекламных плакатах в Париже котов в костюмах с лозунгами наподобие агитационных афиш кандидатов.
Стиль рекламных плакатов производителя кошачьего корма напоминает тот, который использовали кандидаты на пост французского лидера: серьезный фотопортрет в костюме, под которым написан предвыборный лозунг. В рекламных баннерах кошачьего корма меняются только породы котов и их костюмы, напоминая разных претендентов на пост президента, сообщает РИА «Новости».
Среди лозунгов «котов-кандидатов» – «Свобода, равенство и больше паштета!», «Перемены в питании – прямо сейчас!», «У Республики - сиеста!».
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Названы задержанные в Париже картины с российской выставки
Задержанными в Париже картинами оказались «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского и портрет Тимофея Морозова кисти Валентина Серова.
Задержанная картина Кончаловского была написана в 1910 году, она принадлежит российскому предпринимателю Петру Авену. Другая картина – портрет Тимофея Морозова, созданный в 1891 году Серовым и принадлежащий Московскому музею авангарда, передает ТАСС со ссылкой на публикацию в газете Le Monde.
Позже пресс-служба посольства России в Париже прокомментировала информацию французских СМИ о задержании двух картин из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.
«Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто», – заявили в пресс-службе.
Напомним, агентство АФП сообщило в субботу о задержании двух картин из российской экспозиции, не указав их названий и авторов.
Макрон обогнал Ле Пен и вышел в лидеры на президентских выборах во Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон обошел соперницу от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после подсчета трех четвертей голосов.
Макрон после подсчета 75% голосов набрал 27,25% голосов, Ле Пен –26,22%, Жан-Люк Меланшон – 19,26%, Эрик Земмур – 6,87% Соответствующие данные приводятся на сайте президентских выборов Франции.
Ранее после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен.
Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Кандидат в президенты Франции призвал не голосовать за Ле Пен
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призвал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
«Нельзя дать власть мадам Ле Пен», – цитирует Меланшона РИА «Новости».
Об этом он заявил в предвыборном штабе после объявления результатов exit-poll. Он также призвал продолжать борьбу.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24% голосов, сообщила бельгийская газета LaLibre со ссылкой на первые данные exit poll.
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Макрон продолжил удерживать лидерство в первом туре выборов президента Франции
Действующий президент Франции Эммануэль Макрон удерживает лидерство на выборах главы государства, по итогам обработки 90% бюллетеней он набирает 27,4% голосов, сообщило МВД страны.
Второе место удерживает кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен (24,58% голосов), идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон набирает 20,96%, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Франции.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов
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Во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.
Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20.00 мск, а в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, они будут работать до 21.00 мск, передает РИА «Новости».
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. Выборы проходят в два тура, второй запланирован на 24 апреля, в нем будут представлены два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом этапе.
За пост главы государства борются 12 политиков. Согласно опросу компании Elabe, наибольшие шансы на победу имеют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Ранее политолог Сергей Федоров заявил газете ВЗГЛЯД, что никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. «В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – отметил он.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
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Французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины
Читатели газеты Le Figaro начали активно обсуждать предложение властей Франции отказаться точечно от газа и электричества по всей Франции из-за возможного сбоя в поставках энергоносителей из России.
Эта новость вызвала шквал критики со стороны пользователей. Кто-то отмечал, что «это еще цветочки», передает РИА «Новости».
Один из пользователей написал: «После выборов Макрон раскроет нам истинную цель противостояния, которое не коснулось нас напрямую, но в котором мы по глупости приняли сторону американцев.
По словам пользователя под ником booba69, Франция движется в сторону глобальной нищеты и социального бедствия.
«И что самое ироничное, украинцы этим пользуются и продолжают получать разрешения на пребывание во Франции. Выходит, мы должны пожертвовать собой...», – размышляет 3770601.
«Другими словами, в один прекрасный день грядущей зимой мы рискуем оказаться без электроэнергии, потому что Франция совместно со странами-членами НАТО не смогла заставить Зеленского достигнуть мирного соглашения», – заключил DidierLAGARDE.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа срочно ищет замену российскому газу – эмбарго на поставку энергоносителей из России пока не введено, но активнейшим образом обсуждается.
Макрон проголосовал на выборах президента Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в голосовании во временном здании мэрии города Ле-Туке, который располагается на севере государства.
Действующий президент прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Брижит. На протяжении 15 минут чета разговаривала с местными жителями, которые ожидали их возле здания, передает РИА «Новости».
Макрон отдал свой голос последним из 12 кандидатов, которые участвовали в первом туре выборов.
Эксперты называют кандидата «Национального объединения» Марин Ле Пен первой соперницей действующего президента. Она голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне – Энен-Бомон.
По данным на 13:00 мск, явка на выборы составила 25,48%, сообщил телеканал BFM. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Ранее во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков.
Песков отказался комментировать выборы во Франции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, как изменятся отношения России и Европы после президентских выборов во Франции.
Он отметил, что последнее, что хотели бы делать в Москве, – это комментировать выборный процесс.
«Последнее, что мы хотели бы делать, это как-то комментировать процесс выборов во Франции», – передает ТАСС слова Пескова.
Напомним, первый тур выборов во Франции состоится 10 апреля, а второй – 24 апреля. На высший государственный пост баллотируются 12 кандидатов, в том числе нынешний президент Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозам IFOP, отрыв Макрона от его главной соперницы Марин Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%.