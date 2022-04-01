Казахстан отказался помогать России обходить санкции Запада

Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

«Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС», – передает слова Сулейменова «Интерфакс».

По словам замруководителя администрации президента республики, он прибыл в ЕС, чтобы показать тем самым, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России.

При этом, по его словам, Казахстан «будет продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России: по-другому наша экономика не работает».

Он отметил, что республика продолжит делать все, чтобы контролировать любые инвестиции в Казахстан лицами и компаниями, находящимися под санкциями, а также особое внимание уделят санкционным товарам.