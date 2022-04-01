Белгородский губернатор заверил в отсутствии дефицита топлива после пожара на нефтебазе

Пожар на нефтебазе не приведет к дефициту топлива в Белгородской области, все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, заверил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет», – написал он в своем Telegram-канале.

Также Гладков уточнил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме. «У всех имеются собственные емкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии. Его запас по всей области – на 15-18 дней», – отметил он.

В пятницу утром на нефтебазе в Белгороде произошел пожар, который охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.

Горели восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. кубометров каждый. Всего в очаге пожара находились 16 резервуаров. Началось расселение жителей домов на трех улицах рядом с предприятием.

Позднее стало известно, что пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины, нанесенного с территории России.

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