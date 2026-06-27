Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Военная авиация России и Китая провела совместное морское патрулирование
Минобороны КНР: Авиация России и Китая завершила 11-е воздушное патрулирование
Экипажи боевых самолетов Москвы и Пекина успешно выполнили полетные задачи в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями для обеспечения региональной безопасности.
Стратегическая авиация государств осуществила масштабный полет над акваториями Тихого океана, передает РИА «Новости».
«Военно-воздушные силы Китая и России 27 июня провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана», – говорится в заявлении ведомства.
Совместные действия летчиков продемонстрировали общую приверженность Москвы и Пекина поддержанию регионального мира и стабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование над акваторией Японского моря.
Министерство обороны КНР назвало данное мероприятие демонстрацией готовности к поддержанию региональной стабильности.
В августе того же года военные корабли двух стран начали совместную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.