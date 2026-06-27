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    Как молодежь решает задачи национального масштаба
    Эксперт объяснил новый обмен ударами Ирана и США
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    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

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    27 июня 2026, 13:45 • Новости дня

    Военная авиация России и Китая провела совместное морское патрулирование

    Минобороны КНР: Авиация России и Китая завершила 11-е воздушное патрулирование

    Tекст: Мария Иванова

    Экипажи боевых самолетов Москвы и Пекина успешно выполнили полетные задачи в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями для обеспечения региональной безопасности.

    Стратегическая авиация государств осуществила масштабный полет над акваториями Тихого океана, передает РИА «Новости».

    «Военно-воздушные силы Китая и России 27 июня провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана», – говорится в заявлении ведомства.

    Совместные действия летчиков продемонстрировали общую приверженность Москвы и Пекина поддержанию регионального мира и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года стратегическая авиация России и Китая провела совместное патрулирование над акваторией Японского моря.

    Министерство обороны КНР назвало данное мероприятие демонстрацией готовности к поддержанию региональной стабильности.

    В августе того же года военные корабли двух стран начали совместную миссию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    26 июня 2026, 16:15 • Новости дня
    Минск упростил правила закупки российской военной техники

    Лукашенко подписал закон об упрощении импорта военной продукции из России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил ратификацию протокола, который значительно расширяет возможности местных предприятий по оперативному приобретению армейских комплектующих.

    Документ направлен на масштабное расширение взаимодействия между странами в оборонной сфере, передает ТАСС.

    «Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов, узлов и комплектующих», – отмечается в тексте.

    Принятые нововведения дадут возможность большему числу профильных заводов и компаний максимально быстро получать необходимую продукцию военного назначения. Ожидается, что это существенно ускорит процессы модернизации техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Госкомвоенпрома Белоруссии Дмитрий Пантус заявил о заинтересованности армии в современных вооружениях.

    Весной Минск приобрел у России новые ракетные комплексы «Орешник». Позже президент республики Александр Лукашенко поручил повысить эффективность систем противовоздушной обороны.

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    26 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    Япония утвердила создание военно-космических сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны. Ранее он был принят нижней палатой.

    До конца марта 2027 года Токио планирует частично переформировать нынешнюю авиацию, передает ТАСС. Ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

    В рамках реформы появится особое командование космических операций. Новая структура займется контролем запусков и использованием аппаратов военного назначения. Также в ведомстве введут дополнительные должности заместителей министра по профильным вопросам.

    Создание новых сил призвано активизировать сотрудничество с США и другими государствами в сфере использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, имеются договоренности о расширении контактов с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала преобразование воздушных сил самообороны в воздушно-космические.

    Руководство НАТО рассмотрело возможность привлечения Токио к совместному космическому проекту Starlift.

    Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов для защиты страны.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    25 июня 2026, 06:20 • Новости дня
    Гатилов: США пытаются запугать Москву и Пекин в сфере контроля ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти стремятся принудить Россию и Китай к участию в многосторонних переговорах по контролю над вооружениями, заявил российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    «Вливая огромные средства в модернизацию ядерной «триады», американцы рассчитывают действовать с позиции силы. И главная их задача – запугать Россию и Китай и принудить наши страны к участию в столь рекламируемой США инициативе о многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Постпред добавил, что в текущих условиях российская сторона предпринимает все необходимые меры для обеспечения национальной безопасности.

    Россия поддерживает эффективность своего арсенала и не намерена поддаваться на ядерный шантаж.

    Ранее Гатилов сообщал о наращивании Вашингтоном обновления компонентов стратегического вооружения. Накануне дипломат анонсировал немедленные контрмеры в случае размещения западного ядерного оружия у рубежей России и Белоруссии.

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    26 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали об атаках заградотрядов на солдат ВСУ у Новой Сечи

    Заградотряды у Новой Сечи атакуют пытавшихся отступать солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки разгромили противника и продвинулись на всех направлениях, узнав об атаках заградотрядов ВСУ на своих сослуживцев на Сумском направлении.

    «В районе села Новая Сечь действуют заградительные отряды ВСУ, которые атаковали несколько групп военнослужащих 71 оаэмбр, пытавшихся отступить из населенного пункта», – сообщили бойцы неофициальном Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а в Сумском районе продвинулись на 22 участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях.

    По словам «Северян», в Черниговской области выведенные из Константиновки (ДНР) военнослужащие 2-го батальона 93 омбр ВСУ распределяются в боевые группы.

    На Харьковском направлении штурмовики продолжают наступать на посёлок Казачья Лопань и прилегающие лесные массивы.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях населенного пункта. На трёх участках бойцы продвинулись до 800 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Эксперт Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом.

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    26 июня 2026, 06:22 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Марочко сообщил о проседании фронта ВСУ под Харьковом

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава на Купянском и Волчанском направлениях с помощью массового применения беспилотников, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо проседания фронта противника в Харьковской области, то действительно сейчас есть нехватка сил как на Купянском участке, так и на Волчанском. Пытается украинское командование компенсировать это все дронами, но у них не получается стабилизировать фронт», – рассказал он ТАСС.

    По словам Марочко, Киев не способен удержать позиции из-за мощного давления российской армии. Он добавил, что в настоящий момент развернулись активные боевые действия за контроль над населенным пунктом Малая Волчья.

    Кроме того, ВС России осталось меньше километра до Казачьей Лопани, сообщал Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование бригады ВСУ обменяло 50 солдат на внедорожник для врио комбрига. Российские военные отрезали ВСУ от ключевых харьковских трасс. Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.



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    26 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной

    Швейцарская разведка признала превосходство России над Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швейцарская разведка считает, что Россия в контексте СВО превосходит Украину как в материальном, так и в кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы конфедерации.

    Ежегодный доклад швейцарских спецслужб констатирует абсолютное преимущество Москвы в рамках специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Россия превосходит Украину в войне как в материальном, так и в кадровом отношении, – говорится в документе. – Нехватка личного состава у Украины приводит к появлению слабых мест в обороне, а это, в свою очередь, к потере территорий».

    Аналитики ведомства отмечают, что российские подразделения уверенно продвигаются вперед в зоне боевых действий. По оценкам экспертов, отечественные вооруженные силы гарантированно удержат стратегическую инициативу до конца 2026 года.

    Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что армия обязательно достигнет всех поставленных целей спецоперации. Глава государства также обращал внимание на попытки украинской стороны атаковать гражданскую инфраструктуру ради дестабилизации российского общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о катастрофической нехватке личного состава в украинской армии.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер констатировал превосходство российской армии в конфликте.

    Аналитики американского издания The Washington Post спрогнозировали сохранение военного потенциала Москвы минимум на два года.

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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

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    25 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За время спецоперации выпуск отечественной бронетехники вырос вчетверо, при этом боевые машины получили более 200 конструктивных улучшений.

    Производитель тяжелой бронетехники «Уралвагонзавод» с начала спецоперации существенно увеличил объемы выпуска продукции военного назначения, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы отмечается, что предприятие выпускает всю линейку тяжелой бронетехники для российской армии, включая новейшие танки Т-90М.

    «С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности», – говорится в релизе концерна.

    В связи с ростом потребности в боевых машинах завод перешел на круглосуточный режим работы. Была проведена программа перемещения персонала, позволившая быстро сосредоточить ресурсы на выпуске танков. Конвейер, как подчеркивает предприятие, заработал без сбоев, ежемесячные объемы выпуска и поставок в войска начали расти, параллельно развернулась масштабная работа по улучшению тактико-технических характеристик бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы по опыту спецоперации.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов сообщил о непрерывной модернизации танка Т-90М с установкой всеракурсной системы противодействия беспилотникам.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения и значительном увеличении объемов производства и поставок бронетехники с началом спецоперации.

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