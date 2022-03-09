Разработчик «Новичка»: США пытаются найти новые вирусы против славянских народов

Один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк рассказал газете ВЗГЛЯД, что США пытаются найти новые яды и вирусы, к которым больше восприимчивы славянские генотипы.

«Биологические лаборатории на Украине – это бывшие советские противочумные станции, очень высокоорганизованные биологические объекты по противодействию эпидемий. Там хранились очень дорогие коллекции возбудителей страшных болезней и вирусов. Затем американцы частным образом захватили эти станции как на Украине, так и в других постсоветских республиках», – отметил доктор химических наук, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

По его словам, «надо было еще тогда все это уничтожать без предупреждения, но американцы шустро украли биологические образцы. Не секрет, что США пытаются найти новые яды и вирусы, которые бы преимущественно цеплялись на славянские генотипы, – русских, украинцев, белорусов. Для этого они пытаются выявить, что отличает эти народы от представителей других народов и рас. Это очень опасные, в чем-то даже чудовищные, и дорогие исследования».

Собеседник напомнил, что после несчастных случаев в Форт-Детрике, где находятся основные центры США по биомедицинским разработкам, в Штатах запретили вести подобные работы. «Тогда американцы наняли для этого лаборатории в Китае, Швейцарии и других странах. В данном случае украинские противочумные станции отличаются от этих лабораторий, поскольку являются центрами по подготовке к биологической войне. Это самая эффективная война будущего», – полагает Ринк.

Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ.