В Минобороны рассказали об уничтоженных военных объектах на Украине

Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 2786 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня 9 марта бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 49 военных объектов. В том числе: 2 пункта управления, 6 зенитно-ракетных комплексов, 4 склада боеприпасов и горючего и 37 районов сосредоточения вооружения и военной техники. Всего за время операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что среди них 953 танка и других боевых бронированных машин, 101 реактивная система залпового огня, 351 орудие полевой артиллерии и миномет, 718 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 93 беспилотника.

Сейчас группировки ДНР и ЛНР, Вооруженные Силы России продолжают наступление, взяли под контроль восемь новых населенных пунктов – Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое, продвинувшись на четыре км.

В Мариуполе подразделения народной милиции ДНР продвинулись за сутки более чем на километр.

Напомним, 24 февраля на Украине началась спецоперация. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».