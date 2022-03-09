Минпромторг оценил объемы запасов жизненно необходимых лекарств и сырья в России

Запасов жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) и сырья для них в России хватит на срок «до года», запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше четверти от продаж за прошлый год, сообщили в Минпромторге.

«Проведен оперативный мониторинг остатков лекарственных препаратов и сырья, необходимого для их производства применительно к лекарственным препаратам из перечня жизненно необходимых и важнейших, по результатам которого выявлен запас (составляющий до года) как готовой продукции у производителей, так и сырья. Причем по большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Минпромторга.

Как заявили в министерстве, Минпромторг и Минтранс работают над решением логистических проблем, возникших «абсолютно у всех производителей во всех отраслях», при этом фарма находится в приоритете.

«Ведется работа по поиску альтернативных логистических операторов, новых коридоров поставок. По имеющейся информации, некоторые производители уже сумели пересмотреть привычные логистические цепочки и наладить поставки необходимых субстанций и расходных материалов», – отмечает министерство.

В Минпромторге заявили, что Минздрав разрабатывает проект постановления правительства, регулирующий внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены фармсубстанций и другого сырья, а также напомнили о программах Фонда развития промышленности для поддержки фармпредприятий.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, документом упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий в стране и вводятся особые правила регистрации лекарств. Правительству дается право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России.