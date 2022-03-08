Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины Путин и премьер Израиля обсудили спецоперацию на Украине Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса 8 марта 2022, 17:21 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на портале правовой информации 8 марта. Согласно закону, правительство получает возможность проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года. Также прописываются особенности установления в России величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документом упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий в стране и вводятся особые правила регистрации лекарств. Правительству дается право оперативно корректировать лицензионные требования фармацевтической деятельности, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России. Отмечается, что правительство сможет скорректировать правила приема в вузы РФ для россиян, вынужденных прервать обучение за рубежом из-за действий иностранных государств. Ряд положений в законе касается поддержки бизнеса в РФ. Среди них – отмена до конца 2022 года проверки в отношении малого и среднего бизнеса и IT-компаний, а также ввод упрощенных условия и порядок государственных закупок. Кроме того, упоминаются и особенности применения законодательства о хозяйственных обществах, включая нормы о расчете стоимости чистых активов в 2022 году, законодательства о кредитах и займах. Правительство наделяется правом отступать от целого ряда норм о лицензировании и аккредитации, от некоторых положений законодательства в области долевого строительства и интеллектуальной собственности. 4 марта Госдума приняла сразу в трех чтених законопроект, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был инициирован правительством России.

Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины 8 марта 2022, 01:56 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. «Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля. Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства. Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым. Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер. Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России». Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил определить список недружественных стран 6 марта 2022, 01:07

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран. «Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России. Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей 5 марта 2022, 21:19

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин. Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram. Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно». Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.



«А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов. Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России. Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом. Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников 7 марта 2022, 02:20 Текст: Елизавета Булкина

Средства со счетов чиновников будут изыматься в доход государства, если сумма превышает доход за три года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно закону, «если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», передает ТАСС. Средства могут быть изъяты, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Кроме того, прокуратура сможет проверять достоверность представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Закон предусматривает обращение надзорных органов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов пояснил газете ВЗГЛЯД, что закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег». Путин изложил председателю Европейского совета позицию России по Украине 7 марта 2022, 15:49

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля. «Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кроме того, Путин и председатель Евросовета предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине. Путин подчеркнул в беседе с Мишелем, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан на Украине. Также Путин добавил, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР 6 марта 2022, 00:05 Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик въезжать на территорию России без оформления визы. «<…> С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Граждане ЛНР, ДНР и Украины могут въехать и выехать из РФ «по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек». Президент поручил правительству и МИДу принять меры для исполнения указа, в частности внешнеполитическое ведомство должно будет организовать взаимодействие с диппредставительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на территории России, чтобы оперативно возвращать иностранцев и лиц без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины, домой. Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле 7 марта 2022, 20:59 Текст: Ольга Иванова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber. Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, сообщает РИА «Новости». «Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Путин предложил ввести выплаты детям от 8 до 16 лет из семей с невысоким доходом 8 марта 2022, 00:58

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. «Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля. Путин уточнил, что «эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае». Президент напомнил, что в России «уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно». «Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет», – констатировал глава государства. «Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет», – подчеркнул Путин. Напомним, в июле 2021 года президент Владимир Путин поручил кабинету министров реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет. Кроме того, Путин распорядился о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей. Помимо этого, в апреле Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию объявил о выплатах детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях. Появилось видео, как Путин «управляет» самолетом SSJ-100 5 марта 2022, 23:52 Президент России Владимир Путин попробовал управлять самолетом «Сухой-Суперджет 100» на авиационном тренажере. Помогала президенту в «управлении» самолетом командир воздушного судна летного отряда «Аэрофлота» Мария Касяник. «Узнаете?» – спросила она главу государства, когда самолет «пролетал» в районе Черноморского побережья, передает Life. Путин рассказал, что раньше уже летал на самолете, и пилот показывал ему основы управления. В субботу Путин встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Он заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно. Путин провел переговоры по Украине с премьером Израиля Беннетом 5 марта 2022, 20:54 Текст: Вера Басилая

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обсуждается ситуация вокруг Украины», – цитирует ТАСС Пескова, уточнив, что заявления для СМИ по итогам переговоров не планируются. Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что Беннет находится с визитом в Москве. Собеседник отметил, что целью визита являются переговоры, на которых будет обсуждаться Украина. Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным предложил посреднические услуги Израиля в целях приостановки военных действий на Украине. Путин заявил Макрону о готовности идти к диалогу с Киевом 6 марта 2022, 17:27 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом, выразив готовность продолжить диалог при выполнении российских требований, сообщает пресс-служба Кремля. «Владимир Путин информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога - при безусловном выполнении известных российских требований», – говорится в сообщении. Отмечается, что «главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий». Также подчеркивалось установление дальнейших контактов России и Франции на различных уровнях. Напомним, 24 февраля Россия начала проведение спецоперации на Украине в ответ на обращение главы ДНР с просьбой оказать помощь. Цель – демилитаризация Украины. Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным и их семьям 5 марта 2022, 22:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии России, и членам их семей. «Глава государства подписал Указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Указом установлено, что в случае смерти военнослужащих, лиц, «проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территорий Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях». Также военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции (при выполнении специальных задач), осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн. рублей. Указ вступает в силу со дня подписания. Ранее Путин поручил установить дополнительную выплату в 7 млн рублей семьям военных РФ, погибших на Украине, по 3 млн рублей получат раненые во время спецоперации. Путин подписал закон об усилении наказания за педофилию 6 марта 2022, 16:49 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности: вводятся отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы. Закон также устанавливает отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах, передает ТАСС. Кроме того, вводится уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенка. Так, за укрывательство тяжких преступлений, совершенных в отношении детей младше 14 лет, грозит штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок. Ужесточается уголовная ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ, а также, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или лицом, ранее судимым за преступление против половой неприкосновенности детей. В данном случае предусмотрен срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового. Помимо этого, закон также обязывает привлекать педагогов или психологов к участию в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 16 до 18 лет. Ранее в феврале вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание грозит тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. Путин поздравил женщин с 8 Марта 8 марта 2022, 00:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях. «Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее, благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля. «Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан», – отметил Путин. Но, как считает российский лидер, «даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла». «И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях», – продолжил президент. Он назвал 8 Марта одним из любимых праздников в России, пронизанным самыми светлыми чувствами. Президент от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал, чтобы близкие люди окружали их вниманием и душевным теплом. «[Хочу пожелать], чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям», – обратился глава государства к россиянкам. Отметим, президент России Владимир Путин ежегодно поздравляет россиянок с 8 Марта. Новая Зеландия решила ввести санкции против Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу 7 марта 2022, 10:43 Текст: Валентина Григоренко

Новая Зеландия объявила о введении санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу. В заявлении новозеландского МИД говорится, что речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что США вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова. В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России. Напомним, что ЕС ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, в их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД Мария Захарова, руководитель RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. До этого США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента России Владимира Путина. Позже Песков рассказал, как Путин относится к персональным санкциям.