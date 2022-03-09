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Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска
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Мощный взрыв произошел на юго-западе Луганска, звук был слышен во всех районах города, ощущалась сильная взрывная волна.
На данный момент обстоятельства произошедшего уточняются, пишет ТАСС.
Отмечается, что вскоре после этого в городе резко ухудшилась работа местного мобильного оператора связи «Лугаком».
Ранее на Луганской нефтебазе произошел пожар в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Жители Тувы призвали сенатора Нарусову сдать мандат
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Инициативная группа жителей Тувы возмутилась заявлениями сенатора Людмилы Нарусовой из-за ее критики действий российского военного ведомства. Тувинцы призвали Нарусову прекратить провокации или сдать мандат.
На прошлой неделе в ходе заседания Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ, на котором сенаторы обсуждали введение наказания за фейки о действиях российской армии, член Совета Федерации Людмила Нарусова выступила с критикой действй Минооброны в рамках спецоперации на Украине.
В ответ инициативная группа жителей Тувы раскритиковала выступление Нарусовой и призвала сенатора либо прекратить провокации, либо сдать мандат.
«Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали», – говорится в обращении тувинцев.
В пятницу президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России.
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Названы последствия введения эмбарго на российскую нефть для США
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Эмбарго на российскую нефть для США усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, заявил политолог и американист Малек Дудаков.
«Конгрессу удалось прогнуть Белый дом: Байден согласился поддержать эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля в США. Для Америки энергетический кризис теперь только усугубляется», – написал Дудаков в Telegram.
Политолог напомнил, что еще до введения эмбарго цены на бензин в США пробили рекордный уровень и достигли исторического максимума в 4,2 долларов за галлон.
«В отдельных либеральных штатах цена бензина уже стремится к 7 долларам за галлон – для сравнения, на излете президентства Трампа топливо стоило в два-три раза дешевле. По опросам треть американцев уже стараются меньше ездить ради экономии на бензине», – отметил Дудаков.
По его мнению, эмбарго усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В частности, участники рынка ожидают падения урожая в отдельных регионах на 50% и больше.
«Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Белый дом пообещал закупать больше энергоносителей за рубежом. Правда, переговоры с Венесуэлой по этому вопросу провалились. Байдену остаётся надеяться на перезаключение иранской сделки и начало экстренных закупок иранской нефти», – пишет он.
При этом он отметил, что в Вашингтоне в очередной раз отказались наращивать собственную добычу нефти, вряд ли они пойдут и на призывы Канады поставлять в США больше нефти в обмен на запуск трубопровода Keystone.
Также Дудаков указал, что в других сферах наблюдается похожая ситуация – например, в авиационной промышленности США: треть поставок титана для американской авиации поступала из России, теперь рост цен на металлы ставит новые рекорды.
«Байден оказался в ситуации идеального шторма: рекордная за 40 лет долларовая инфляция становится попросту неконтролируемой. Вину за это избиратели будут возлагать именно на Байдена – украинский кризис окончательно подкашивает позиции Демпартии на выборах в Конгресс в ноябре 2022», – говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
Минобороны России рассказало о ходе спецоперации на Украине
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили 32 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления, три радиолокационные станции, два склада горючего и 23 района сосредоточения техники, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также силы Донецкой Народной Республики продвинулись в Мариуполе почти на километр, был установлен контроль над новыми населенными пунктами, передает ТАСС.
«В городе Мариуполь, после завершения режима тишины подразделения Донецкой Республики продвинулись еще на 800-900 м. Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское. Подразделениями российских Вооруженных сил взяты под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная», – сказал Конашенков.
Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили почти 2,6 тыс. военных объектов Украины. «Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. Среди них: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 81 радиолокационная станция», – сказал генерал.
Конашенков добавил, что также уничтожены 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппарата.
7 марта Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому ВВС Украины Озерное в районе Житомира.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
Цены на бензин в США достигли исторического максимума
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Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Кадыров посмеялся над санкциями Японии в отношении россиян
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Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
«Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения «Бусидо», которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу», – передает РИА «Новости» слова Кадырова.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено «смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры».
«Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя...», – добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым «руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест – психбольниц в селениях Брагуны и Самашки».
«Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!» – подытожил Кадыров.
Ранее правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России. В частности, в список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, в него добавлены российские бизнесмены, включая братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко, Алишера Усманова, телеведущий Владимир Соловьев.
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Глава СНБО пригрозил закрыть небо над Украиной
Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, то Киев закроет его сам, но для этого ему необходимо вооружение, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
По его словам, Киеву именно сейчас «нужна максимально срочная и практическая помощь». Как уточнил Данилов, требуется передача боевой авиации и средств ПВО, передает РИА «Новости».
Он поблагодарил страны, поставившие Киеву оружие, «за каждый патрон, каждый голос».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
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Зеленский охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении страны в НАТО.
Зеленскому в ходе интервью американскому телеканалу ABC был задан вопрос о его отношении к выдвинутым Москвой условиям для прекращения военной операции России на Украине, среди которых, помимо прочего, отказ Украины от попыток вступить в НАТО.
«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также подчеркнул, что Украина не будет «на коленях умолять» НАТО о чем-либо.
Ранее Зеленский выступил с очередным обращением к нации, в котором осыпал упреками своих западных покровителей. «Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас», – бросил обвинение в адрес НАТО раздосадованный киевский руководитель. В том же духе выступил и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Североатлантический альянс, по сути, устранился от помощи Украине. НАТО проявляет себя не так, как представляли себе украинцы, позиция альянса – по крайней мере пока – «не вызывает уважения».
Fitch выразило мнение о неизбежности суверенного дефолта России в валюте
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Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте с «B» до «C», следует из сообщения агентства.
«Рейтинг «C» отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта» – приводит текст сообщения ТАСС.
Агентство уточняет, что рейтинговое действие последовало за понижением долгосрочного РДЭ в иностранной валюте до «B» с негативным прогнозом 2 марта и события, произошедшие с тех пор, по мнению Fitch Ratings, еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг. Отмечается, что дальнейшее ужесточение санкций, которые могут ограничить торговлю энергоносителями, увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
«В меньшей степени риск введения технических барьеров для обслуживания долга, в том числе путем прямого блокирования перевода средств или через клиринговые и расчетные системы, также несколько возрос со времени нашего последнего обзора», – сообщается в релизе агентства.
Напомним, Банк России с 9 марта ввел временный порядок операций с наличной валютой.
Накануне Fitch Group решила приостановить в России коммерческую деятельность, которая охватывает кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
Напомним, 5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB».
Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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«Энергоресуры остаются за скобками санкционной борьбы России и Запада. В противном случае ЕС придется ввести лимиты энергопотребления», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Европарламенте назвали катастрофой возможный отказ от закупки газа у России.
«Потенциальные санкционные ограничения европейских стран в закупках российского газа могут вызвать ответную реакцию Москвы, которая вообще откажется от поставок «голубого топлива», а заодно и угля. Это приведет к остановке всего рынка энергоносителей и поставит Европу на грань энергетического коллапса», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, в этой ситуации европейские страны будут вводить лимиты на потребление электроэнергии, и примерно на половину сократят снабжение населения электричеством и теплом. «На такое не пойдет ни одно европейское государство. Все понимают: украинский вопрос санкциями не разрешить. Уверен, никто не будет запускать этот санкционный маховик», – сказал аналитик.
Собеседник также напомнил, что любая информация даже о потенциальном ограничении в какой-то части рынка энергоресурсов незамедлительно поднимает цены на мировых рынках.
«Например, цены недавно взлетали на фоне сообщения о возможном запрете властями США импорта российской нефти и нефтепродуктов. Но в США внутренние цены на заправках сильно завязаны на стоимость нефти на мировых рынках. Избиратели явно не скажут спасибо Байдену за происходящее. Поэтому, думаю, Вашингтон выйдет из положения тем, что запретит ввоз только нефти из России, но не нефтепродуктов», – указал он.
Для России это тоже крайне важно – наполнять бюджет с помощью торговли углеводородами. Поэтому санкционна борьба в сфере энергетики не нужна никому, особенно учитывая, что это ни к чему не приведет в отношении Украины, добавил Юшков.
«Происходящее заставит Европу дать полный «зеленый свет» возобновлению и развитию атомной энергетики, запуску уже остановленных энергоблоков. Кроме того, на Западе активнее будут стараться развивать ветроэнергетику, хотя в последнее время она показывает провал. России же нужно осваивать технологию строительства крупнотоннажных СПГ-заводов, чтобы переориентироваться на азиатские рынки», – подчеркнул эксперт.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В правительстве Болгарии также заявили, что София «можем запросить исключения, если новые санкции ЕС будут включать запрет на импорт нефти и газа из России». «Тот, кто просит о расширении санкций, хочет заставить венгерский народ платить цену за войну. Венгерское правительство не поддержит такой шаг», – заявил, в свою очередь, минфин Венгрии.
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Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
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США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа, заявил американский лидер Джо Байден.
«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента России Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Байдена.
Он подчеркнул, что это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и в стране.
«Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», – заявил президент.
По его словам, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, передает ТАСС.
При этом Байден добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. При этом Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.
Также Байден отметил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Европе.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Китай обвинил в кризисе на Украине политику США по расширению НАТО
Своей политикой по расширению НАТО на восток США «подкинули огромное полено» в «пожар украинского кризиса», заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.
«США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай всегда считал, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.
Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
В Германии предостерегли от эмбарго на энергоресурсы из России
Эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу, заявил президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм.
«Дебаты о европейском эмбарго на энергоресурсы из России – игра с огнем. Такое эмбарго угрожает Германии и Европейскому союзу больше, чем агрессору», – цитирует ТАСС Руссвурм.
При этом он подчеркнул, что в одночасье данный импорт заменить невозможно.
Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
В свою очередь, вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Опубликованы доказательства подготовки Киевом нападения в Донбассе
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Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединенных сил в составе бригады вооруженных сил Украины». Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины», – передает ТАСС его слова.
Генерал подчеркнул, что «на документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины».
По его словам, «в приказе, доведенном до командования органов управления нацгвардии Украины, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе».
«Документом утверждается организационно-штатная структура батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии, организация ее всестороннего обеспечения и переподчинения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Украины. Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016 года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки «натовского стандарта» во Львове», – разъяснил официальный представитель Минобороны.
Конашенков добавил, что «в соответствии с приказом, заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины».
«Обращаю внимание – целых пять абзацев четвертого пункта уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить «наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами и полиграфической продукцией», – отметил он.
Также представитель МО подчеркнул, что заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».
Он также обратил внимание на то, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения «боевых специальных задач» нацгвардейцев, показавших «неудовлетворительные» результаты психологического тестирования по критерию «готовности к риску».
Генерал добавил, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской «операции объединенных сил» в Донбассе».
Как подчеркнул Конашенков, в Минобороны хорошо помнят тиражируемые в феврале западными СМИ заявления руководства киевского режима о якобы отсутствии каких-либо планов вооруженного захвата Луганской и Донецкой народных республик и их стремлении решать все вопросы якобы «политико-дипломатическим путем», пишет РИА «Новости».
«Однако оригиналы секретных боевых документов нацгвардии Украины однозначно доказывают лживость этих заявлений», – заявил генерал.
Официальный представитель МО России отметил, что в приказе уделяется существенное внимание вопросам «отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации».
Конашенков заявил, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. «Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных Сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года», – сказал он.
При этом, по словам Конашенкова, вопрос о степени вовлеченности США и НАТО в планирование операции Украины по штурму Донбасса пока остается невыясненным. «Таким образом, остается невыясненным пока только один вопрос: насколько глубоко в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской межвидовой группировкой войск в начале марта было вовлечено руководство США и их союзники по НАТО. Все те, кто сегодня так печется о мире на Украине», – сказал он.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.