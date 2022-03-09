В МИД объяснили необходимость остановки работы биолабораторий на Украине

Если бы сейчас деятельность биолабораторий на Украине не остановили, их развитие стало бы бесконтрольным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, если деятельность биолабораторий «вот сейчас не остановить, дальше все это будет бесконтрольно – и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом», передает радио Sputnik.

Она также подчеркнула, что за любое «вовлечение в поставки оружия или за направление так называемых добровольцев – любые эксперименты на данном направлении - за них страны, которые будут их осуществлять, будут нести ответственность», послы России донесли это до МИД стран пребывания, «соответственно, были раскрыты детали», это возымело свое действие.

Ранее российские войска вскрыли факты зачистки Украиной следов создания биологического оружия. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США признали наличие секретных биолабораторий на Украине.