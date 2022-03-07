Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле

Взгляд
8 марта, вторник  |  Последнее обновление — 01:56  |  vz.ru
Разделы

Кто заменит сбежавших из России Visa и MasterCard

MasterCard и Visa в будущем захотят вернуться в Россию, но их место займут другие Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. У владельцев таких карт остаются считанные дни делать покупки и расплачиваться за рубежом. Внутри страны карты продолжат функционировать, но перестанут работать с любыми сервисами бесконтактной оплаты, такими как Apple Pay и Google Pay. Впрочем, уже сейчас есть альтернативы, которые надежнее западных аналогов и во многом восполняют функционал Visa и MasterCard. Подробности...
Перейти в раздел…

Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

Россия ставит перед Украиной конкретные вопросы, но ответа до сих пор нет Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В Белоруссии прошел третий раунд переговоров России и Украины. Судя по их итогам, киевская делегация вновь тянула время и уходила от поставленных ребром вопросов. В Кремле дали понять, что спецоперация на Украине может завершиться в любой момент, если будут выполнены условия Москвы. Почему киевские переговорщики ведут себя так, будто они хозяева положения, и чем чревата такая тактика? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти научились изымать у коррупционеров цифровые активы

Совфед одобрил закон об изъятии в пользу государства коррупционных средств чиновников Колбасов Александр/НС/ТАСС
Российский парламент одобрил закон об изъятии денежных средств у тех чиновников, которые не могут доказать законность происхождения своих сверхдоходов. Причем конфискации теперь подлежат не только наличные, но и цифровые деньги. Почему власть решила взяться и за эту форму доходов, не дожидаясь легализации криптовалюты? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары отомстили начальству за Россию

Разозленные люди кричали «предатель!» и «вали отсюда, скользкая рожа!» БЪЛГАРСКА СВОБОДНА ТЕЛЕВИЗИЯ/YouTube
Резко антироссийская политика премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова в дни спецоперации ВС РФ на Украине вызвала столь же беспрецедентно резкую реакцию болгарского общества. Главу правительства буквально прогнали с трибуны снежками под свист, улюлюканье и крики «НАТО – вон!». Что вообще происходит в обычно антироссийской Болгарии? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Куда подевались коммунисты?

Олег Матвейчев
Олег Матвейчев, философ, политик, политолог и политический консультант, эксперт СМИ, писатель
В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию. Подробности...
Обсуждение: 116 комментариев

Чем уникален конфликт на Украине

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Сознание украинцев предстоит вытащить из националистического болота

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Перейти в раздел…

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

Обсуждение: 11 комментариев

Как «закенселить» всю Россию

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Новак заявил о праве России остановить прокачку газа через «Северный поток»
    Новак допустил рост цен на нефть до 300 долларов Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины Грузовик протаранил ворота посольства России в Дублине в присутствии полиции Врач-неонатолог оценила преимущества российских подгузников
    Дипломат из Ватикана назвал цель Запада на Украине В России возмутились символикой на майке Зеленского Рогозин отреагировал на предложение астронавта работать в «Макдоналдс» Кадыров пожаловался на постоянно убегающих бандеровцев на Украине
    Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя В Киеве пригрозили началом вторжения в Россию Пугачева обратилась к поклонникам на фоне слухов о бегстве

    Главная тема


    Украина загоняет себя в тупик на переговорах с Россией

    «исторический провал»


    Западные политики признали ответственность за начало спецоперации на Украине

    «становится меньше»


    Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины

    угадали курс


    Создатель фильма «Майор Гром» объяснил «предсказание» курса валют

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    Оценивая будущее России, вы скорее оптимист или пессимист?

    Эрдоган заявил Путину о возможности использования российского рубля в торговле

    7 марта 2022, 20:59

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о возможности использования российского рубля в торговле, передает телеканал A Haber.

    Телефонные переговоры Путина и Эрдогана, посвященные в основном украинской тематике, состоялись в воскресенье и продлились около часа, сообщает РИА «Новости».

    «Появились подробности вчерашних переговоров президента Эрдогана с Путиным. Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать «доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», – передал телеканал.

    24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.


    Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине
    		    5 марта 2022, 09:54
    Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду, который несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота в Приморье, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    «Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство. Алексей прошел славный путь офицера морской пехоты и несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке. Его здесь помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира», – передает ТАСС сообщение Кожемяко.

    Он отметил, что приморские морские пехотинцы всегда отличались смелостью и умением.

    Ранее президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ отметил личный состав 100-й мотострелковой бригады, действующей на Донецком направлении. «Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство», – передает его слова «Аргументы и факты».

    Напомним, в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.

    Коментарии (35)
    Путин поручил определить список недружественных стран
    		    6 марта 2022, 01:07
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин поручил правительству в двухдневный срок определить список недружественных стран.

    «Правительству Российской Федерации в 2-дневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

    Путин также подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

    Коментарии (39)
    Эксперт: Развеян миф о миллиардах Путина и яхтах за границей
    		    5 марта 2022, 21:19
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    После введения персональных санкций против Владимира Путина и российских бизнесменов ни одна страна не смогла представить ни одного свидетельства о якобы принадлежащих российскому президенту заграничных счетах, недвижимости и яхтах, сообщил политолог Павел Данилин.

    Данилин рассказал, что в свое время на деньги экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского продвигалась идея о том, что Путин – якобы ставленник олигархов. Позже, по его словам, к этой задаче подключился Алексей Навальный. «Так вот, сегодня последние скептики, уверовавшие в этот бред, наконец, раскрыли глаза на реальность. Ни одна страна в мире, которая ввела против нас санкции – не смогла представить ни одного свидетельства о миллиардах, якобы принадлежащих Путину, о его особняках и яхтах. Ничего. Никто», – написал политолог в своем Telegram.

    Он также добавил, что не подтвердилась и теория про «ставленника олигархов»: «Кто пострадал больше всего? Олигархи и их обслуга. Кому Путин 14 лет подряд говорил: храните деньги и держите имущество в России? Олигархам и их обслуге. Так что, принимая решение о защите русских, Путин так и слушал олигархов? Нет, конечно».

    Политолог Алексей Мартынов также отметил, что «в среде фрондирующих неоконов и старорежимных придворных из 90-х» бытовало мнение о том, что якобы все «решения на высшем уровне принимаются в интересах олигархов и приятелей-бизнесменов президента». «Так вот, все события последних недель прямо указывают на то, что это не так! Практически все серьезные бизнесмены и компании под санкциями. Идет конфискация их зарубежного имущества. Прям экспроприация какая-то. И кстати как вдруг выпукло и предельно ясно стало кто есть кто», – написал он в Telegram.

    «А для Путина интересы страны, России, превыше всего. В том числе и приятелей-бизнесменов», – отметил Мартынов.

    Напомним, что после начала российской военной операции по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз  сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России. Так, США объявили о санкциях против Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также других членов Совета безопасности России.

    Также персональные санкции консулись ряда крупных российских бизнесменов и повлекли арест их собственности за рубежом.

    Коментарии (61)
    Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию территорией Донбасса

    5 марта 2022, 16:29

    Решение не ограничивать операцию на Украине только территорией Донбасса было абсолютно правильным, заявил президент России Владимир Путин.

    «Можно было бы действовать по-разному. Можно было просто помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения, на фронте, и нашей армией подкреплять их. Но в этом случае с той стороны - имею в виду безоглядную поддержку националистов со стороны Запада, националистов и радикалов - с той стороны бесконечно шла бы поддержка материальными ресурсами, техникой и так далее. Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путем», – заявил глава государства на встрече с женщинами летного состава авиакомпаний. 

    По его словам, работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена. «Первое, что сделали, – уничтожили всю военную инфраструктуру. Ну, не всю, но частично, в основном склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени: их нужно вскрыть, затем поразить. Практически эта работа завершена», – цитирует Путина РИА «Новости».

    «Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал Генеральный штаб», – подчеркнул глава государства.

    Также в субботу глава государства пояснил, что нейтральный статус Украины необходим для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.

    Коментарии (44)
    Путин предупредил о катастрофических последствиях закрытия неба над Украиной
    		    5 марта 2022, 17:52
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

    «Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно с самой территории Украины. Можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, какими там членами они являются. Членами каких организаций. Надеюсь, понимание этого есть, и до этого не дойдет», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент подчеркнул серьезность последствий в случае попыток установить бесполетную зону над Украиной.

    «Реализация этого требования закрыть небо сопряжена с колоссальными и катастрофическими последствиями не только для Европы, но и для всего мира. Я думаю, что понимание этого у тех, кто там на той стороне что-то воркует, есть», – подчеркнул президент.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.

    До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (28)
    Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине
    		    5 марта 2022, 16:14
    Фото: Андрей Горшков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в честь 8 Марта.

    Путин назвал театром абсурда позицию Запада по Украине: на черное говорят белое, на белое – черное. По словам президента, решение по спецоперации на Украине было тяжелым, передает РИА «Новости».

    «Было принято это решение. Тяжелое решение, без всяких сомнений. Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле», – сказал Путин. Он подчеркнул, что надо было дать Донбассу говорить на русском языке и жить по-своему, но населению вместо этого организовали блокаду.

    «Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все восемь лет», – заявил президент.

     

    По его словам, сегодняшнее руководство в Киеве должно понять, что если они продолжат в том же духе, они ставят под вопрос будущность украинской государственности.

    Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

    Коментарии (37)
    Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

    7 марта 2022, 02:20

    Текст: Елизавета Булкина

    Средства со счетов чиновников будут изыматься в доход государства, если сумма превышает доход за три года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

    Согласно закону, «если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, то осуществляющие проверку лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств», передает ТАСС.

    Средства могут быть изъяты, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения. Кроме того, прокуратура сможет проверять достоверность представленных чиновником сведений о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснется средств не только чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

    Закон предусматривает обращение надзорных органов в кредитные организации, налоговые органы РФ, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также в уполномоченный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

    Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов пояснил газете ВЗГЛЯД, что закон принимается именно сейчас, поскольку раньше не было таких широких возможностей «для технического мониторинга и изъятия коррупционных денег».

    Коментарии (22)
    Путин изложил председателю Европейского совета позицию России по Украине
    		    7 марта 2022, 15:49
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Владимир Путин изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин и председатель Евросовета предметно обсудили гуманитарные аспекты текущей ситуации на Украине.

    Путин подчеркнул в беседе с Мишелем, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан на Украине.

    Также Путин добавил, что основная угроза на Украине исходит от националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь мирными жителями.

    24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (19)
    Путин перевел ядерные силы России в особый режим из-за заявления главы МИД Британии о НАТО

    5 марта 2022, 16:28

    Текст: Валентина Григоренко

    Решение о переводе сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин пояснил, что понимание, чем действия Запада против России «могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнеров все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления». «Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим», – сообщил он в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.

    «Реакция последовала – сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам: это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли этот как сигнал, отреагировали соответствующим образом», – сказал президент.

    Глава государства уточнил, что очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. «Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», – отметил он.

    Путин также добавил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. По его словам, военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», – подчеркнул он.

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  100 комментариев

    Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.

    Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

    Коментарии (0)
    Путин упростил въезд в Россию с территорий Украины, ЛНР и ДНР

    6 марта 2022, 00:05

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает гражданам Украины и жителям Донецкой и Луганской народных республик въезжать на территорию России без оформления визы.

    «<…> С 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

    Граждане ЛНР, ДНР и Украины могут въехать и выехать из РФ «по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек».

    Президент поручил правительству и МИДу принять меры для исполнения указа, в частности внешнеполитическое ведомство должно будет организовать взаимодействие с диппредставительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, аккредитованными на территории России, чтобы оперативно возвращать иностранцев и лиц без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины, домой.

    Коментарии (13)
    Путин назвал выход из ситуации с санкциями

    5 марта 2022, 16:56

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Выходом из текущей экономической ситуации, сложившейся из-за антироссийских санкций, может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

    «В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже принят ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее в США заявили, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности.

    Напомним, ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.

    Глава МИД России Сергей Лавров называл санкции налогом на независимость.

    Коментарии (10)
    Путин: Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России

    5 марта 2022, 16:42

    Текст: Вера Басилая

    На территории России не планируется вводить военное положение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний накануне Международного женского дня.

    «Военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Что касается особого положения, оно тоже вводится указом и в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Есть еще режим чрезвычайной ситуации, как правило, вводится на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации», – заявил президент, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине.

    Коментарии (13)
    Появилось видео, как Путин «управляет» самолетом SSJ-100

    5 марта 2022, 23:52

    Президент России Владимир Путин попробовал управлять самолетом «Сухой-Суперджет 100» на авиационном тренажере.

    Помогала президенту в «управлении» самолетом командир воздушного судна летного отряда «Аэрофлота» Мария Касяник.

    «Узнаете?» – спросила она главу государства, когда самолет «пролетал» в районе Черноморского побережья, передает Life.

    Путин рассказал, что раньше уже летал на самолете, и пилот показывал ему основы управления.

    В субботу Путин встретился с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Он заявил, что Россия будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.

    Коментарии (6)
    Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине

    5 марта 2022, 16:36

    Текст: Валентина Григоренко

    В спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

    «В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».

    Глава государства также поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы. «Но их помощь пока не требуется, и, я уверен, не потребуется» – подчеркнул он.

     

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  100 комментариев

    Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.

    Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

    Коментарии (23)
    Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине

    5 марта 2022, 18:16

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Посол США в Москве Джон Салливан получил ноту протеста в связи с провокационными заявлениями сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине, ее вручил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Джону Салливану заявлено, что подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности», – цитирует сообщение МИД России ТАСС.

    Напомним, посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.

    В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».

    Коментарии (5)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •