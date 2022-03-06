Басурин: Гуманитарные коридоры Мариуполя и Волновахи будут открыты с утра

Эксперт: Макрон хочет стать лидером Европы в восстановлении связей с Россией

«Поведение Макрона создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Париж стал европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее появились сообщения о том, что правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России».

«Это говорит о том, что президент Макрон сохраняет надежду на скорое урегулирование кризиса вокруг Украины и на то, что потом частично можно будет восстановить экономические отношения, которые сейчас стали жертвами ситуации», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Кроме того, Макрон вряд ли хочет, чтобы накануне президентских выборов во Франции Россия стала для него дополнительной проблемой, чтобы экономические потери его страны, вызванные с санкциями и контрсанкциями, каким-то образом помешали ему во время предвыборной кампании, – предположил политолог. – Некоторые из оппонентов Макрона как раз и призывают его не спешить с антироссийскими жестами экономического характера».

«Сейчас есть вещи, обязательные в рамках общей западной политики санкций, а есть – добровольные, но политически корректные, – пояснил Кортунов. – Для корпоративного пиара западных компаний выгодно демонстрировать солидарность против действий России, заявлять о своем уходе. Но на это идут далеко не все. Даже те компании, которые заявляют об уходе, могут в близкой перспективе вернуться на российский рынок, если ситуация улучшится».

При этом, такое поведение Макрона – палка о двух концах, полагает эксперт. «С одной стороны, критики обвинят его в политике «умиротворения агрессора», попытке договориться с Путиным, с которым, по их мнению, в принципе уже не о чем договариваться. Но будут и те, кто поддержит его решение, так как традицией французской дипломатии всегда было поддержание особых отношений с Москвой», – считает глава РСМД. «Согласно этой логике, позиция Парижа создает предпосылки для того, чтобы после завершения кризиса именно Франция стала европейским лидером в восстановлении прерванного контакта с Россией. Думаю, что таким образом Макрон в свойственной ему манере решил выделиться среди остальных европейских лидеров», – заключил Кортунов.

В субботу стало известно, что правительство Франции посоветовало своим компаниям «не спешить с уходом из России». Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на участника совещания в Елисейском дворце, на которое в пятницу вечером были приглашены представители ведущих компаний. «Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», – сообщил источник

По данным ТАСС, президент Эммануэль Макрон принял руководителей 15 крупнейших компаний, ни одна из которых до сих пор не порвала связи с Москвой. Речь идет, в частности, о ведущем банке Societe generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone.

Ранее ряд крупных компаний из США, Германии, Великобритании, Швеции, Японии и других стран объявили о приостановке своего сотрудничества с Россией либо о полном уходе с российского рынка.