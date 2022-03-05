Басурин назвал число вышедших из Мариуполя мирных граждан

Из украинского города Мариуполь по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада?» – заявил Басурин в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что они прошли «какими-то тропами», они отчаялись, спасая жизнь детям. «Это страшно», – сказал представитель ведомства ДНР.

Он добавил, что по гуманитарному коридору в Волновахе по-прежнему никто не вышел.

Ранее очевидцы сообщили, что несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма.

Минобороны России сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе, в подвале которого, по предварительным данным находятся около 200 человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.

Городской совет Мариуполя объявлял о том, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.