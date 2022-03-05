Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту подрыва дома в Мариуполе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям выяснить и расследовать обстоятельства подрыва жилого дома в Донецкой народной республике украинскими националистами.

«По сведениям 5 марта боевики украинского националистического батальона «Азов» привели в действие заложенные взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение жилого дома в Мариуполе. Под завалами могут находиться до 200 мирных граждан, в том числе женщины и дети», – говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов.

По словам заместителя начальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, дом в Мариуполе был взорван сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров в Волновахе и Мариуполе, передает РБК.

Басурин отметил, что национальный батальон «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) готовил план уничтожения гражданского населения в Мариуполе. По словам представителя народной милиции ДНР, таким образом нацбатальон собирался обвинить Россию в обстреле города.

Ранее о том, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе на бульваре Меотиды, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.

В Минобороны сообщали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.

До этого в ведомстве отмечали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.

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