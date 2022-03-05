Власти Мариуполя заявили о переносе эвакуации мирных жителей

Городской совет украинского города Мариуполь объявил о том, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности, сообщают СМИ.

«В целях безопасности эвакуация населения переносится», – цитирует заявление горсовета ТАСС.

Мирным жителям следует разойтись и пройти «в места укрытий», отмечается, что проводятся переговоры об установлении «режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора».

Между тем глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что беженцы из Мариуполя и Волновахи до сих пор не прибыли к гуманитарным коридорам.

«К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл», – сказал Мизинцев.

Достоверно известно, что людей из города не выпускают националисты, в заложниках остаются в том числе и иностранные граждане.

По позициям Вооруженных сил России в 10.08 по местному времени был открыт огонь из артиллерии в Мариуполе, а из Волновахи непрерывный огонь велся с 10.11 до 10.21, указал он.

Вместе с тем из опасных зон с территории Украины с начала спецоперации было эвакуировано свыше 156 тыс. человек, включая 41 тыс. 596 детей. Границу с Россией пересекли 17 тыс. 365 личных автомобилей, за последние сутки – 924 машины.

Штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что украинские националисты не дают провести гуманитарный коридор для мариупольцев.

«В своих каналах и группах в социальных сетях украинские боевики распространяют новое заявление о том, что решение об эвакуации мирного населения из города не принято», – сообщили в штабе.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что силы республики вышли на границу с Запорожской областью на волхованском направлении.

Украинские силовики активно минирует территорию и жилые дома, это осложняет продвижение сил Народной милиции ДНР.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что эвакуации иностранных студентов из Харькова помешала украинская сторона, хотя российские военные были готовы помочь. Он уточнил, что службы министерства по чрезвычайным ситуациям держали порядка 150 комфортабельных автобусов с питанием, напитками, необходимыми теплыми вещами, но украинские власти отказались открывать гуманитарный коридор.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе на бульваре Меотиды.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.