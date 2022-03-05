Лавров обвинил Украину в нарушении хода эвакуации иностранцев из Харькова

Эвакуации иностранных студентов из Харькова помешала украинская сторона, хотя российские военные были готовы помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Наши военные, службы министерства по чрезвычайным ситуациям были готовы и уже держали, по-моему, 150 комфортабельных автобусов с питанием, напитками, необходимыми теплыми вещами. Были готовы принять большое количество [людей], в том числе иностранных студентов, однако удерживающие Харьков украинские власти отказались этот коридор открывать», – цитирует Лаврова ТАСС.

Создается впечатление, будто украинская сторона «не прочь удерживать» иностранных граждан и мирное население «в качестве заложников», указал глава ведомства.

Он подчеркнул, что российские военные сделали все, что от них зависит для функционирования гуманитарных коридоров на Украине.

«Главное теперь, чтобы людей выпускали из городов, населенных пунктов по созданным гуманитарным коридорам, в рамках которых обеспечивается безопасность нашими военными», – добавил министр.

Между тем начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в городе Сумы националисты избили студентов из Пакистана.

«В городе Сумы при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска Суджа группа студентов из Пакистана численностью до 20 человек избита националистами батальонов территориальной обороны и возвращена назад в общежитие», – сообщил он.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе на бульваре Меотиды.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.

В Минобороны отмечали, что отступающие в Донбассе националистические формирования, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры.

До этого в ведомстве уточняли, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.