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Россиянам посоветовали оформить карту «Мир-UnionPay» для оплаты покупок за рубежом
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Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить карту «Мир-UnionPay», которая работает в России и еще 180 странах, заявлено в Национальной системе платежных карт.
Россияне для оплаты покупок за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с Union Pay, передает РИА «Новости».
Также стало известно, что Сбербанк уже прорабатывает возможность выпуска такой карты. «Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир-UnionPay». О сроках запуска мы сообщим дополнительно», – сообщили в кредитной организации.
Ранее в Сбербанке объяснили, что решение международных платежных систем Visa и MasterCard ограничить работу с Россией не повлияет на работу карт Сбербанка внутри России, однако платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт будут ограничены.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa сообщили о приостановке работы на территории России. При этом карты, выпущенные в России, в стране продолжат работать.
Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации
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Сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, также это подтвердили источники издания Obozrevatel.
Дубинский сообщил в Telegram, что Киреев подозревался в госизмене.
«В период с 2006 по 2008 год Денис Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене. В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годами, Денис Киреев был членом наблюдательного совета Укрэксимбанка. Занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 год занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund», – написал депутат.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Затем сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной будут проходить в закрытом режиме.
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52
Минобороны России распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.
«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.
Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.
Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.
Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
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Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные «Джавелины»
Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники, пишет РИА «Новости».
Также на трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин». Демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
Путин перевел ядерные силы России в особый режим из-за заявления главы МИД Британии о НАТО
Решение о переводе сил сдерживания России в особый режим несения боевого дежурства было принято сразу после заявления главы МИД Британии Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
Путин пояснил, что понимание, чем действия Запада против России «могут быть чреваты и чем это грозит для всех, у партнеров все-таки присутствует, несмотря на их безрассудные заявления». «Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт. Нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим», – сообщил он в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает ТАСС.
«Реакция последовала – сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам: это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего! А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, мы восприняли этот как сигнал, отреагировали соответствующим образом», – сказал президент.
Глава государства уточнил, что очень многое из того, что происходит, с чем мы сталкиваемся, – это способы ведения борьбы с Россией. «Санкции, которые вводятся, сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло», – отметил он.
Путин также добавил, что никакого особого положения на территории России вводить не планируется. По его словам, военное положение вводится в стране в соответствии с законом в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. «У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Кроме того, глава государства объяснил, зачем России нужен нейтральный статус Украины, отметив, что это необходимо для того, чтобы эта страна не вступила в Североатлантический альянс.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
В Турции раскрыли удивительную черту россиян
Настороженность россиян в отношении незнакомцев объясняется внутренним разделением на «своих» и «не своих» людей, такое мнение выразил турецкий журналист Дженк Башламыш в своей книге «Секреты России», отрывок из которой приводится на сайте Medya Gunlugu.
«Понять русских трудно. С ними не так просто сойтись. Русские настороженно относятся к посторонним, к людям, которых они не знают... В умах всегда существует разделение на «наших» и «не наших». Для тех, кто входит в группу «наши», все двери открыты настежь, а для тех, кто не входит, – наглухо закрыты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению Башламыша, человек «забравший» парковочное место прямо из-под носа и образец чуткости, который во что бы то ни стало спешит на помощь другу, попавшему в беду, может оказаться одним и тем же лицом.
«Иными словами, любовь, сострадание, выручка, доброта – для близких, а отрицательные эмоции – для тех, кто находится за пределами круга», – считает журналист.
По его мнению, «разорвать этот круг» можно, попав в беду. Тогда человек, который обычно даже не смотрит на вас, «отбрасывает отрицательные эмоции в сторону и немедленно спешит к вам на помощь». «А второй способ разорвать круг – побывать в гостях в доме у человека, который в лифте и не поздоровается с вами», – пояснил Башламыш.
Журналист уверяет, что, если гостю удастся пройти «тест на искренность», он может войти в «круг» и стать одним из «своих». По его мнению, в своем кругу россияне чувствуют себя в безопасности, а позволяют входить в него только хорошо знакомым людям.
«Однако есть еще одна очень важная причина: русские хотят, чтобы их уважали. Как люди, так и государство. Они ожидают, что другой человек или государство будут проявлять уважение к ним, но в то же время сделают первый шаг. Почувствовав уважение к себе, русские расслабляются, уверенность повышается, они идут на контакт и избавляются от своих предубеждений», – заключил Башламыш.
Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине
В спецоперации на Украине принимают участие профессиональные военные, призывников там нет и не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
«В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю еще раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни – защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью», – пояснил Путин, передает РИА «Новости».
Глава государства также поблагодарил добровольцев, которые приходят в военкоматы. «Но их помощь пока не требуется, и, я уверен, не потребуется» – подчеркнул он.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
Эксперт: Нельзя допускать надругательств над госсимволикой Украины
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«Входя в украинские села, российские военные должны уничтожать всю найденную там нацистскую символику. Срывать плакаты, флаги бандеровских движений. Но надругательства над государственной символикой Украины допускать нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев.
«Желто-голубые флаги Украины и прочую символику следует снимать только в случае, если речь идет о территории ЛДНР, то есть бывших Донецкой и Луганской областей», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. «При этом напомню, что, как правило, наши бойцы не захватывают города и села, а блокируют их и далее работают с местной администрацией. Пусть местные чиновники продолжают руководить территорией, тогда как наши военные просто устанавливают посты – на случай появления противника», – сказал эксперт.
По его словам, российские военные должны заботиться о сохранении гражданской инфраструктуры. «Эти вопросы попадают в их зону ответственности тоже. Вы ведь уже наверняка видели кадры о том, как наши солдаты оказывают украинцам гуманитарную помощь в городах, которые берутся под контроль», – отметил Перенджиев.
«Нужно подчеркивать гуманитарный характер нашей миссии в рамках спецоперации. Мы несем помощь и защиту – не только от бандеровцев, но и от бандитов, которым киевские власти недавно раздали автоматы. Необходимо найти форму политической работы с населением и местными элитами, чтобы планомерно донести до украинцев, что наша задача – денацификация, а не оккупация», – заявил Перенджиев.
«Работа с гражданами – очень тяжелое, кропотливое дело, но у нас есть хороший опыт. В Чечне после 1999 года к нам поначалу большинство жителей плохо относилось, но мы сделали ставку на одного из лидеров чеченского общества – Ахмата Кадырова. Он поначалу, между прочим, тоже воевал против нас, но сейчас его сын сам отправляет бойцов из Чечни на Украину», – напомнил собеседник.
«Убеждать мирных жителей в том, что наша военная миссия – по сути гуманитарная, будет в первые дни тяжело. Думаю, как ни странно решить эту задачу нам «помогут» отряды неонацистов, которые сейчас отступают вглубь Украины с Донбасса. По мере их продвижения через города и села неизбежно будут происходить погромы, и тогда жители центральной Украины начнут понимать, зачем «русские пришли», – чтобы освободить их бандеровцев, вырезающих мирное население», – добавил он.
Перенджиев назвал вопрос общения военных с мирными жителями деликатным, но заметил, что боевые действия в целом не сводятся к «тупой стрельбе» по всем подозрительным целям без разбора. По его мнению, не всегда даже следует первыми вступать в бой с частями ВСУ. «Например, если подразделение украинской армии, завидев наши части, не открывает огонь, значит противник не проявляет агрессии. Значит, и нам нет смысла навязывать ему бой», – считает эксперт.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что в соцсетях появились ролики с изображением редких протестующих, машущих украинскими флагами перед российскими военными в украинских городах, которые перешли под контроль Вооруженных сил России. Политолог Марат Баширов объяснил, почему дело вовсе не в разных флагах.
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Стало известно о возможном переносе места переговоров России и Украины
Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской пущи в другое место, в пределах Брестской области, решение не принято, данных о времени пока нет, сообщил источник в дипломатических кругах.
«Из Беловежской пущи переговоры могут перенести, но все остается в пределах Брестской области. По времени пока ясности нет», – передает РИА «Новости» сообщение источника.
Ранее глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что в четверг на переговорах с Украиной будет обсуждаться прекращение огня. Он отметил, что в ходе первых мирных переговоров делегаций из России и Украины по ряду моментов удалось достигнуть взаимопонимания, но несколько пунктов украинские представители решили обсудить со своим руководством в Киеве.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
Президент страны Владимир Зеленский подтвердил проведение переговоров 2 марта.
Турция не намерена вводить санкции против России
Турция не планирует вводить санкций против России, и не желает быть стороной конфликта, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«На данный момент у нас нет плана санкций (против России – прим. ВЗГЛЯД)… Прежде всего, конечно, мы не хотим, чтобы нас выдвинули на позицию стороны в этой войне. Мы, конечно, не хотим, чтобы наша экономика пострадала от этого», – приводит слова Калына РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
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Ранее власти Турции заявили, что готовы организовать встречу глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в ходе дипломатического форума в Анталье.
В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте. Кроме того, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не будет вводить санкции против России, чтобы оставалась возможность вести диалог.
Во Владивостоке задержали украинского моряка из-за призывов к экстремизму
Украинского моряка с судна МSC RICARDA задержали во Владивостоке по подозрению в распространении экстремистских материалов в соцсетях, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По данным ведомства, юноша – уроженец Херсона. Он задержан во Владивостоке, на него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», – передает РИА «Новости».
По данным Российского профсоюза моряков, юноша, предварительно, распространял экстремистские материалы в социальных сетях.
«Судно... стояло во Владивостоке с 27 февраля по 4 марта, и моряка гражданина Украины Вадима Игнашова задержали. Но задержали его не за гражданство. В противном случае нужно было бы задерживать и троих других граждан Украины с этого же судна и экипажа. Вадима Игнашова задержали за совершенно конкретное правонарушение: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», – отметил глава первичной профсоюзной организации моряков Владивостока Российского профсоюза моряков Петр Осичанский.
По его словам, на данный момент рано говорить о наказании, идет процесс выяснения всех обстоятельств. «Хочется надеяться, что для Вадима все закончится благополучно. Он парень молодой, сумеет сделать правильные выводы из своего поведения... Я добился свидания с ним на 10 минут. Вадим выглядел хорошо, держался спокойно, улыбался. Я спросил, есть ли у него жалобы, нужно ли что-нибудь принести. Он сказал, что обращаются с ним хорошо, питание нормальное, жалоб на здоровье нет», – рассказал Осичанский.
Глава организации также добавил, что позже встретился с его адвокатом, стороны обговорили линию защиты. Договорились также, что профсоюз приготовит нужное из бытовых принадлежностей или еды.
«Национальность для нас не имеет никакого значения. Поэтому я убежден, что у Вадима все будет хорошо, в том числе и потому, что в это трудное время мы поддерживаем его», – резюмировал Осичанский.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.
Ранее Минобороны России призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».
Депутат: Россия запретила у себя фейковую журналистику
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«Реакция тех СМИ, которые ушли из России после нового закона о борьбе с фейками о действиях нашей армии, говорит сама за себя», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя вступивший в силу закон о наказании за распространение ложной информации и дискредитацию Вооруженных сил России.
«Те, кто не занимается созданием фейков, вообще не заметили появления этого закона. Если же профессия человека – создавать ложь, то теперь у него запрет на профессию. Ему остается только уйти», – считает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
«Некоторые издания прикрываются словами, что новый закон якобы не дает журналистам нормально работать. Но журналистика – это писать правду и отражать реальные события, – добавил депутат. – А если это производство фейков, то такая журналистика России не нужна, и ею не нужно здесь заниматься. Для того этот закон и делался – чтобы у нас не было такой журналистики».
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Максимальное наказание за публичную дискредитацию российской армии – 15 лет тюрьмы.
После этого многие СМИ, в том числе иностранные, решили прекратить свою работу в России. Так, временно приостановили деятельность в России американские агентство Bloomberg и телекомпания CNN. За ними последовали североамериканские телевизионные каналы CBS News и ABC News, а также канадская корпорация CBC. Также появилась информация о приостановке работы немецких общественно-правовых телеканалов ARD и ZDF.
В Кремле принятие данного закона объяснили так: «Время нелегкое, вы видите, что закон был необходим срочно в связи с абсолютно беспрецедентной не кампанией, а информационной войной, которая была развязана против нашей страны». «На фоне информационной войны нужно было принять соответствующей жесткости закон, что и было сделано», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Шойгу и Гутерреш договорились усилить гуманитарное взаимодействие по Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш во время беседы с министром обороны Сергеем Шойгу попросил повысить эффективность взаимодействия структур ООН с Минобороны России по решению гуманитарных вопросов на Украине, сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что Шойгу поддержал просьбу генсека ООН, передает РИА «Новости».
В процессе разговора Шойгу сообщил о создании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации, передает «Звезда».
«Генеральный Секретарь ООН поблагодарил российского Министра обороны за содействие в эвакуации ооновского персонала с территории Украины, которое прошло организованно, без каких-либо инцидентов», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Шойгу заявил Гутеррешу, что украинские националисты препятствуют мирному населению покидать места боевых действий по гуманитарным коридорам.
Накануне Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для эвакуации мирного населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
В пятницу Минобороны заявило, что Киев почти полностью утратил способность управления администрациями областей и районов Украины.
Российское психологическое общество исключили из ЕФПА
Российское психологическое общество столкнулось с беспрецедентной негативной реакцией со стороны Национальной психологической ассоциации Украины в ответ на опубликованное Исполнительным комитетом Европейской федерации психологических ассоциаций, которая заявила о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА.
«Как нам стало известно, сразу после опубликования этого взвешенного заявления Исполнительным комитетом ЕФПА неожиданно возникла негативная реакция со стороны Национальной психологической ассоциации Украины, которая заявила о необходимости немедленного исключения РПО из ЕФПА», – говорится в заявлении на сайте Российского психологического общества.
При этом в обществе добавили, что являются неполитической организацией и в первую очередь обеспокоены тяжелыми психологическими последствиями кризиса, а поэтому «всегда готовы предложить помощь, используя профессиональные ресурсы нашей ассоциации, и способность опираться на коллективный потенциал наших членов».
В связи с жестким давлением, Исполком ЕФПА был вынужден рассмотреть заявление украинских коллег. В связи с чем было созвано внеочередное заседание Президентского Совета ЕФПА 3 марта 2022 года по вопросу статуса РПО в ЕФПА.
«Результатом, несмотря на предложение РПО о временном приостановлении членства в ЕФПА, а также на заявления ЕФПА о том, что она не является политической организацией и фокусируется на профессиональных целях и задачах, а также содействии в построении единого профессионального мира и продвижения профессиональной поддержки стало ничем не обоснованное, решение об исключении РПО из ЕФПА, продиктованное требованиями отдельных членов Ассоциации в свете похожих реакций некоторых европейских структур», – заявлено в сообщении.
Так, в рамках бурного обсуждения было зачитано открытое обращение Президиума РПО о сохранении профессионального единства и необходимости поддержки, но в итоге было принято решение, которое по мнению общества подрывает сами основы профессиональной этики и гуманистической парадигмы профессии.
«С учетом богатой и продуктивной истории взаимоотношений РПО и ЕФПА мы не можем согласиться с правильностью и легитимностью такого неожиданно недружественного шага и как психологи понимаем, что оно продиктовано больше эмоциональными или политизированными мотивами, и очень похоже на проявление дискриминации по национальному признаку в научном сообществе», – отмечается в заявлении.
Специалисты общества отказываются согласиться «с абсурдными, граничащими с цинизмом, упреками и обвинениями» некоторых зарубежных коллег в адрес российских психологов в том, что они оказывают помощь «не тем беженцам» или «не тем детям», якобы непосредственно участвуют в подготовке и проведении военных операций.
Однако специалисты общества подчеркнули, что намерены сохранить приверженность профессиональным идеалам и планируют рассматривать сложившуюся ситуацию как временную, а также предпринимать «все возможные шаги для ее разрешения и возвращения в конструктивное русло».
Уточняется, что возникшая ситуация не отнимает у РПО и его членов возможности продолжения деятельности в составе ЕФПА в будущем. Также сохраняются двусторонние отношения РПО с европейскими коллегами в рамках работы других международных психологических ассоциаций и совместных научных и образовательных проектах.
Специалисты обществе отметили, что обстоятельства «накладывают дополнительные серьезные обязательства по объединению усилий и укреплению сотрудничества для выполнения основной миссии РПО – развитие психологической науки, образования и деятельности в интересах людей, нуждающихся в профессиональной психологической помощи и поддержке во всем мире».
Стала известна возможная дата третьих переговоров Москвы и Киева
Третий раунд переговоров делегаций Украины и России может состояться 7 марта, заявил член украинской делегации, руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Третий раунд переговоров пройдет в понедельник», – написал Арахамия в Facebook, передает РИА «Новости».
Отмечается, что теперь в Киеве «ждут реакции россиян».
Напомним, что Россия и Украина в ходе прошедших в четверг переговоров договорились организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного гражданского населения. Переговоры в четверг прошли на территории Брестской области Белоруссии. Первый этап переговоров состоялся в понедельник.
Ранее представитель народной милиции республики Эдуард Басурин заявил, что второй раунд переговоров России и Украины не повлиял на наступление сил ДНР.
Синхронистка из Донецка поддержала спецоперацию России на Украине
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина, которая родилась в Донецке, поддержала Россию на фоне военной спецоперации на Украине.
«Я родилась и выросла в Донецке. Я была там под обстрелами в 2014 году. Я видела, как люди убивали своих же. О том, что на Донбассе бомбят гражданских, буквально истребляя народ, знали все. Я прочувствовала эту войну. И сегодня отчетливо понимаю, кто к ней причастен. Очень жаль, что мировая общественность не поднимала такой шум за граждан из Донецка и Луганска все эти годы, за которых у России хватило смелости вступиться. Как будто люди, которые раньше жили на Донбассе, забыли о том, что там происходило. И эта война никого не задевала», – написала спортсменка в Instagram.
Голядкина родилась в Донецке и до 2015 года выступала за украинскую сборную, после чего получила российское гражданство и покинула страну. Она выразила надежду, что в будущем ей удастся свободно посещать родной город, и пожелала всем «мирного неба над головой».
Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Стас Михайлов поддержал в соцсетях спецоперацию России на Украине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.