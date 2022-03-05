Путин: Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории России

В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса

В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.

Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.

Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.

Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.

После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»

После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.

Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.

Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.

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