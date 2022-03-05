Платформа eBay приостановил доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем, сообщили в пресс-службе компании.

«Из-за логистических задержек на фоне ухудшения ситуации на Украине было принято решение на глобальном уровне приостановить заказы на Украину и в Россию», – передает «Интерфакс» сообщение eBay.

Между тем в Альфа-банке рассказали, что платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги еще можно.

Банк рекомендует проверить свой кошелек на PayPal и перевести деньги на банковскую карточку.

«Платежная система PayPal прекращает работать в России, но какое-то время вывести деньги ещё можно. Проверьте свой аккаунт, там может лежать несколько десятков долларов, про которые вы забыли. Переводы на наши карты проходят как обычно, без ограничений», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.

В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.

Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.