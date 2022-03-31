Стартовала кампания по сбору помощи для зоопарков и приютов Донбасса и Украины

Сбор помощи для зоопарков и приютов Донбасса и Украины в рамках всероссийской кампании «ЗооДруг» начался в Общественной палате РФ. Почетным гостем официального старта кампании стал профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов.

«Русский народ никогда не отказывал в помощи нуждающимся. В этом заключается величие нашей страны. Мы и живем на таких просторах, что соответствуют широте души. Россия всегда готова приютить, накормить и отогреть – и детей, и стариков, и животных. Вот почему наша страна на протяжении истории сплачивала вокруг себя дружественные народы. Сегодня в нашей многосторонней поддержке нуждаются Донбасс и города Украины. В том числе помощи ждут местные зоопарки и приюты. Я призываю всех неравнодушных жителей России объединить усилия для спасения братьев наших меньших», – сказала председатель Комиссии и инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина.

В рамках кампании организован сбор денежных средств, кормов для животных, ветеринарных препаратов, бытовой химии, стройматериалов и многого другого. В дальнейшем оргкомитет «ЗооДруг» организует доставку помощи в нуждающиеся организации и населенные пункты, а также планирует эвакуировать часть животных из зоопарков и приютов Донбасса и Украины и обеспечить их прием и размещение на территории России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Оргкомитет кампании в настоящее время уже поддерживает связь с четырьмя зоопарками и несколькими десятками приютов в ЛНР и ДНР. Там в помощи нуждаются десятки тысяч животных. Среди них медведи, волки, обезьяны, львы, верблюды, ламы, страусы и многие другие виды, в том числе краснокнижные, а также тысячи кошек и собак.

Кампания «ЗооДруг» реализуется в координации с руководством профильных ведомств ДНР и ЛНР и Общественными палатами регионов. В перспективе, как только будут открываться возможности для безопасного движения транспорта, грузы планируется направлять и в города Украины.

Вся информация о принимаемой помощи – в официальном телеграм-канале всероссийской кампании «ЗооДруг».