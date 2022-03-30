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Сумевших задержать стрелявшую в детсаду девушку воспитательниц представили к наградам
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Задержавших открывшую огонь в детском саду воспитательниц в Красноярске наградили, их также представят к госнаградам, заявил глава региона Александр Усс.
«Евгения, Наталья и Ирина – сотрудницы красноярского детского сада №31. Несколько дней назад они задержали на территории детсада вооруженную злоумышленницу», – сообщается на странице Усса во «ВКонтакте».
Глава региона поблагодарил женщин за смелость, наградил грамотами и ценными подарками и поручил представить к государственным наградам.
Напомним, 19-летняя девушка с ружьем пришла в детский сад в Красноярске. Воспитательницы попытались забрать у нее оружие, в это время произошел выстрел в стену. Никто не пострадал. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца. Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Нападавшая пояснила мотивы своих поступков ненавистью к отцу и мальчикам.
Позже девушка была арестована.
Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов
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Российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», – цитирует Шаманова ТАСС.
Депутат объяснил, что подозреваемые в пытках – выходцы из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
«Это они сами рассказали уже на первых допросах», – сказал Шаманов.
Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.
В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild. Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.
Россия кардинально сократила боевые действия на направлениях Киева и Чернигова
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Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, это связано с прогрессом на переговорах по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласование и подписание вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», – передает его слова ТАСС.
Также ведомство призывает Киев исключить пытки российских военнопленных.
«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику», – цитирует Фомина РИА «Новости».
Мединский: Украина готова письменно отказаться от возврата Крыма и Донбасса военным путем
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Украинские предложения на переговорах предполагают, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса военным путем, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров», – сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это не соответствует позиции России, но «Украина сформулировала свой подход».
Гарантии безопасности для Украины не распространяются «на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», – указал Мединский.
Также Мединский по итогам переговоров сообщил, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
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Москва в ответ на действия Варшавы заблокировала счета посольства Польши в Москве
Есть информация о блокировке счетов польского посольства в Москве в качестве ответной меры на такой же шаг Варшавы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«Работать можно еще в течение некоторого времени за счет тех резервов, которые у нас остаются, но до бесконечности это продолжаться не может. Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольства России в Польше и неизбежно посольства Польши в Москве», – заявил Андреев в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что во вторник появилось сообщение, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве.
Ранее Андреев заявлял, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято.
Мэр Николаева высмеял призывы жителей убрать артиллерию ВСУ из города
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Глава Николаева Александр Сенкевич фактически подтвердил размещение артиллерии ВС Украины в городе.
«Мне вот нравится, когда иногда некоторые девушки пишут: «Уберите арту из города». Давайте уберем еще военных из города – добро пожаловать, россияне, заходите, дорогие», – сказал он в видеообращении.
Ранее свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.
Также Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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США призвали мир готовиться к масштабному наступлению России на Украине
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Никто не должен быть обманут заявлениями России, сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. По ее словам, любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины».
Бедингфилд сказала, что США и Украина «очень тесно работают над широким спектром вариантов действий», но она «не может заранее рассказать ни о каких конкретных деталях, касающихся каких-либо дискуссий о гарантиях безопасности». При этом США готовы оказывать содействие Украине в ее переговорах с Россией и поддерживают участие Киева в этом дипломатическом процессе. «Мы готовы помочь, чем можем, и сконцентрированы на том, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», – приводит ее слова ТАСС.
При этом Бедингфилд заявила, что «никто не должен быть обманут заявлениями России». По мнению США, «любое перемещение сил вокруг Киева – это передислокация, а не отвод» войск, поэтому «мир должен быть готов к масштабному наступлению» российских войск «на другие районы Украины». США «видели с самого начала», что Россия «агрессивно наступала на Киев в начале этого конфликта», сказала Бедингфилд, добавив, что «нет оснований полагать, что они изменили эту стратегию».
По ее словам, США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение. США «не ожидают, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем». США будут добиваться того, чтобы Россия заплатила «максимальную цену» за военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
Бедингфилд попросили предоставить детали планов администрации США принять в стране 100 тыс. украинских беженцев. В ответ она заявила: «Мы рассчитываем, что большинство из этих беженцев захотят остаться поближе к дому, захотят остаться в Европе. Но мы прилагаем усилия для того, чтобы гарантировать, что мы сможем принять 100 тыс. человек».
Вашингтон считает, что новым контактам президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина должна предшествовать деэскалация напряженности на Украине и приверженность дипломатии со стороны России, заявила Бедингфилд.
Во вторник в Стамбуле во дворце Долмабахче состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. При этом гарантии не должны распространяться на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию. В связи с тем, что переговоры переходят в практическую плоскость, Министерством обороны «принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», сообщил замминистра обороны России Александр Фомин, который также участвовал в переговорах.
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Мединский: Россия сделала два шага навстречу Украине
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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», – сказал Мединский, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.
Мединский также заявил, что Россия в Стамбуле получила от Украины «понятно сформулированную позицию».
По его оценке, переговоры прошли конструктивно. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube
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Блогер Юрий Подоляка обогнал украинского медиаэксперта Анатолия Шария по числу подписчиков на видеоплатформе YouTube. Разрыв составляет уже более 100 тыс. подписчиков и продолжает увеличиваться. Подоляка начал резко набирать популярность благодаря своим аналитическим обзорам о ходе спецоперации России на Украине.
Российско-украинский эксперт и блогер Юрий Подоляка обогнал по числу подписчиков на сайте YouTube украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Если у первого теперь 2,95 млн подписчиков, то у второго – 2,94 млн подписчиков. Причем заметный рост аудитории Подоляки произошел в последние несколько недель.
Киевлянин Шарий получил известность на Украине во второй половине 2000-х годов благодаря серии публикаций об организованной преступности в украинских изданиях. В 2011 году журналист был вынужден эмигрировать, получил статус политического беженца в Евросоюзе. В 2013 году Шарий открыл свой канал в YouTube и быстро завоевал популярность благодаря разоблачению фейковых новостей и роликам с остроумными комментариями об украинских СМИ и политиках. Изначально эксперт сделал акцент на аналитических материалах о действиях новых украинских властей и особенно Петре Порошенко, который стал президентом после госпереворота в 2014 году.
В последние годы Шарий сосредоточился на политической борьбе с киевской властью и создал в 2015 году «Партию Шария», которая была запрещена в середине марта наряду с десятком других оппозиционных партий.
Ранее СБУ обвинила Шария в том, что он якобы осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». На Украине часто называют Шария пророссийским блогером и обвиняют в связях с Кремлем.
Уроженец Сумской области, журналист Юрий Подоляка первоначально получил известность в «Живом журнале», где писал под ником yurasumy. В YouTube начал резко набирать подписчиков благодаря комментариям о ходе второй карабахской войны 2020 года, и в особенности после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.
Блогер сосредоточился на разоблачении фейков и дезинформации украинских СМИ о ходе спецоперации. Подоляка доходчиво объясняет аудитории военные сводки, широко используя карты районов боевых действий. Его аналитические обзоры о происходящем на Украине собирают миллионы просмотров уже в первые часы после публикации. Сам Подоляка неоднократно говорил, что его задача заключается в создании общей ментальности между братскими народами, которые жили на территории СССР, а после развала Советского Союза оказались по разные стороны границ.
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Украина захотела добиться отвода российских войск на февральские позиции
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Киев собирается подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины только после возвращения войск России на позиции по состоянию на 23 февраля, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
Кислица сообщил, что Россия и Украина обсуждают «механизм введения режима прекращения огня, отвод войск и других вооруженных формирований, безопасное функционирование на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмен погибшими, освобождение военнопленных и мирных граждан», передает ТАСС.
При этом «подписание соглашения о гарантиях безопасности», по его словам, «возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля». Кислица считает, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро.
Как заявил постпред, состоявшиеся в Турции переговоры России и Украины свидетельствуют, что Москва «может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации».
Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Washington Post: ВСУ подставляют под удар мирных жителей Украины
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Вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post. Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
«Они просто бьют по жилым домам в этих районах», – говорит депутат Рады Алексей Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. «Вы можете обойти все вокруг, но не найдете ни армейских целей, ни военных. Это просто террор». Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, пристально разглядывающих свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквальный огонь. Оружие, похоже, находилось поблизости, возможно, в нескольких улицах отсюда, но точно в самой столице, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что украинцы все чаще сталкиваются с неприятной истиной: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что гражданское население оказывается под прицелом. Практически каждый район в большинстве городов милитаризован, что делает его потенциальной целью для российских войск, пытающихся вывести из строя украинскую оборону, заявляет Washington Post.
За последний месяц журналисты издания были свидетелями того, как украинские противотанковые ракеты, зенитные орудия и бронетранспортеры размещались возле жилых домов. В Киеве есть множество мест, где вооруженные силы размещены в гражданских кварталах, утверждают они. Офисы, дома и даже рестораны там превращены в базы для сил территориальной обороны Украины. А на одном пустыре сотрудники издания заметили грузовик с реактивной установкой залпового огня «Град». Западные медиа отмечали, что украинские средства ПВО так сосредоточены в городе, что когда они поражают российские ракеты или беспилотники, то их обломки иногда падают на жилые комплексы.
Недовольство подобным соседством выражают жители таких кварталов, пишет издание. «Это страшно», – говорит киевлянка Людмила Крамеренко. Когда ее спросили о том, беспокоится ли она, что военные и их техника находятся столь близко к тому месту, где она живет, она после долгой паузы ответила: «Я не знаю, что сказать. Мы просто надеемся, что все будет хорошо и это скоро закончится».
«Не хочу сказать, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, так как она ведет защиту своей страны от агрессора, – говорит профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. – Но Украина переносит поле боя в жилые районы, а это увеличивает опасность для гражданского населения». По его мнению, страна не имеет права использовать жилые кварталы в качестве «живого щита». Он добавил, что не предполагал, что это действительно происходит.
Стратегия Украины размещать тяжелую военную технику, средства обороны в жилых зонах может ослабить усилия Запада и Украины по привлечению России к юридической ответственности за возможные военные преступления, считают опрошенные изданием правозащитники и эксперты по международному гуманитарному праву. «Если там есть военная техника, и русские говорят, что они стреляют по этой военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и гражданских лиц», – заявляет работающий на Украине сотрудник отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Ричард Вейр.
По словам Вейра, украинские военные в соответствии с международным правом обязаны вывести свои силы и технику из районов, где проживает мирное население. А если это невозможно, они обязаны эвакуировать гражданское население из этих районов.
«Если они этого не сделают, то это будет нарушением законов войны, – говорит он. – Их действия подвергают риску мирных жителей, ведь вся военная техника – законная цель».
В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран. Также глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.
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Росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями
Сотрудники Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины с ценной информацией, а также захватили тайники с оружием, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военнослужащие Росгвардии – майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов – задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
У задержанного нашли оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Сам боевик обладал важной информацией, позволившей избежать потерь при выполнении боевой задачи, указали в Росгвардии.
В ходе специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии выявили нескольких пособников бандитов и нашли оружие и боеприпасы, включая противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.
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«О'Кей», «Ашан» и «Атак» отказались ограничивать наценки только на сахар
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Торговые сети «О'Кей» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») в перечне социально значимых товаров отказываются ограничивать наценки только на сахар, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
ФАС пояснила, что торговые сети сообщили ей «об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар», но по остальным социально значимым товарам ограничение наценки сохраняется. В Auchan Retail подтвердили, что речь идет об отмене ограничения наценки только на сахар, передает ТАСС.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, заявил, что пришлось перестраивать систему поставок из-за повышенного спроса на сахар. Чтобы не допустить «искусственный ажиотаж» и обеспечить наличие сахара в магазинах, пришлось «исключить данную позицию из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой в 5%», сказал Караваев, подчеркнув, что «эта вынужденная мера не распространяется на остальной перечень».
Напомним, сообщалось, что «О'Кей», «Ашан» и «Атак» отказались ограничивать наценки на целый ряд социально значимых товаров. Указывалось, что они «приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов».
В начале марта сообщалось, что ретейлеры, среди которых Х5 Group, Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей» приняли решение ограничить наценки на социально значимые товары до уровня в 5%.
Немцы возмутились отказом G7 платить за российский газ в рублях
Немцы раскритиковали решение государств группы G7 отвергнуть требование Москвы оплачивать счета за газ в рублях, своим мнением читатели издания Die Welt поделились в комментариях к соответствующей статье.
Пользователь Jorg W написал, что «Германия из-за своей огромной зависимости от русского газа находится в крайне невыгодном положении, то, что другим государствам доставит неудобства, может сломать немецкой экономике хребет, ведь санкции движутся по траектории бумеранга», передает РИА «Новости».
«Если рассуждать логически, то почему бы (президенту России Владимиру) Путину не закрутить кран? В данный момент для Путина не имеет смысла экспортировать энергоносители за доллары и евро», – считает Robin Masters.
«Самое глупое решение за все существование ФРГ. Коалиционное правительство с точки зрения энергетической политики толкнуло немецкое население в пропасть!», – подытожил Norbert S.
Ранее целый ряд промышленных производств в Германии оказался под угрозой из-за проблем с энергоресурсами и возможным эмбарго против России.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна намерена якобы уже в 2022 году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. При этом глава крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германии потребуется три года для поиска альтернативных поставщиков газа для отказа от российского.
Между тем 23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. До 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским лидером заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно. До этого глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции.
Вместе с тем в России предложили задуматься над новой платежной единицей для дружественных стран.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Нидерланды, Бельгия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов
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Нидерланды объявили о высылке части российских дипломатов, работающих в стране, соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел страны. Также о высылке российских дипломатов объявили Бельгия и Ирландия.
«Посол России [в Нидерландах Александр Шульгин] был вызван сегодня в МИД. Посол был проинформирован о том, что Нидерланды высылают из страны 17 офицеров разведки», – цитирует ТАСС нидерландское ведомство.
По данным министерства, основанием для высылки послужила информация «от служб общей и военной разведки и безопасности, свидетельствующая о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляют разведывательную деятельность».
Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата якобы за шпионаж или угрозу безопасности королевства, сообщило местное агентство «Бельга» со ссылкой на главу МИД страны Софи Вильмес. По данным агентства, «дипломатические каналы с Москвой остаются открытыми».
Также власти Ирландии заявили о высылке четверых российских дипломатов, об этом они уведомили российского посла Юрия Филатова, сообщил Reuters.
Ранее Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.