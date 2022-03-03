США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил

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3 марта, четверг | Последнее обновление — 20:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине десантнику
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Поведение украинских военных напоминает повадки немецких нацистов, когда они уходили из Донбасса. Они как с цепи сорвались. Обстреливают из всех стволов Донецк, Горловку, Докучаевск. Это не имеет никакого военного смысла, просто месть жителям.
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Старых правил больше нет, Ялтинского мира больше нет, системы международной безопасности больше нет. Новое же творится смелыми.
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В Европе отмечены случаи насилия и травли граждан России. И они стали следствием неприятия нашей страны и ее граждан, которое возникло задолго до 2014 года. Европа становится для граждан России опасным местом, с которым лучше иметь поменьше дел.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил
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США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром.
По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.
США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Путин предложил Думе ввести статус координирующего государства в ОДКБ при ООН
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающий введение понятия «координирующее государство», под эгидой которого будут формироваться миротворческие силы для участия в операциях под эгидой ООН.
Текст размещен в думской электронной базе.
«Протоколом вводится понятие «координирующее государство» и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира», – говорится в пояснительной записке.
Согласно изменениям, «для применения в операции ООН по поддержанию мира KMC создаются под эгидой координирующего государства».
«Условия участия KMC в операции ООН по поддержанию мира определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН», – указывается в документе.
Протокол был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе, передает ТАСС.
Официальным представителем при рассмотрении парламентом документа назначен замглавы МИД Александр Панкин.
Путин объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева
Президент России Владимир Путин по телефону аргументированно объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону существенную роль неонацистов в государственной политике Киева, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно прокомментировал вчерашнее обращение президента Франции к французам <…>, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, это касается заявления Эммануэля Макрона, назвавшего «ложью» то, что Россия на Украине ведет борьбу с нацизмом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева», – сказано в сообщении.
Также Путин «подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины – с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации»
Ранее сообщалось, что Макрон также обсудил ситуацию на Украине с президентом Владимиром Зеленским.
Пентагон объяснил невозможность введения бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Депутат Госдумы: Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс
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«После демилитаризации Украины необходимо будет создать международный трибунал по расследованию преступлений киевских неонацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Сценарий денацификации Украины, по моему мнению, будет следующим. Во-первых, очевидно – после того как будет проведена демилитаризация и установится порядок, будет собрано огромное количество свидетельств о преступлениях неонацистов. Необходимо опросить свидетелей, собрать документы, суммировать факты. Необходимо будет создать международный трибунал», – говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«К участию в работе трибунала необходимо пригласить представителей всех 200 стран мира. Кто откажется участвовать – особенно это касается представителей великих держав – то продемонстрирует, что он просто закрывает глаза на происходившее на Украине, в Донбассе», – пояснил депутат. Необходимо собрать данные о проводимых украинскими силовиками пытках, о массовых захоронениях и т.д. – и исследовать эти свидетельства с привлечением международных экспертов: криминалистов, патологоанатомов и других специалистов, отметил собеседник. «Экспертам следует осмотреть места преступлений, подписать документы, подтверждающие факты этих злодеяний», – добавил Матвейчев.
«Потом нужно будет начинать масштабный судебный процесс, аналогичный Нюрнбергскому, – уверен российский парламентарий. – Необходимо публично продемонстрировать все факты. Как бы в СБУ сейчас ни подчищала свидетельства и не уничтожала документы, думаю, что всплывет очень многое». По мнению Матвейчева, такой трибунал может проходить в форме суда присяжных. «Причем, в жюри присяжных можно было бы пригласить ведущих мировых экспертов, а также общественных и религиозных деятелей, писателей и ученых», – предложил собеседник.
«Документальные свидетельства необходимо донести до сведения всего мира, в первую очередь Европы – пусть европейцы испытают то же, что испытали после Нюрнбергского трибунала 1945-49 годов», – подчеркнул Матвейчев. «Сейчас такое впечатление, что на Западе не слышали слова «Донбасс», и как будто искренне уверены в том, что Россия «напала на Украину», как злодей из комикса», – добавил депутат. Матвейчев подчеркнул – открытие правды поможет вразумить и самих украинцев, многие из которых стали жертвой многолетней идеологической обработки националистической пропагандой. «Надеюсь, возникнет понимание того, что Украина была сведена к положению инструмента в руках США и Британии, что украинцев готовили умирать за англосаксонские интересы», – считает собеседник.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
«Со своей стороны – и это совершенно очевидно – Россия в последние восемь лет предпринимала усилия к тому, чтобы конфликт в Донбассе разрешился мирным путем, – подчеркнул Матвейчев. – В ответ мы получили угрозу размещения ядерного оружия на Украине. Не исключаю, что Киев и его западные покровители намеревались поставить ультиматум в России – мы наступаем на Донбассе, а вы не смейте предпринимать что-либо во ответ, а то пожалеете. Об этом практически открыто говорил Джо Байден. Так, что президент Путин принял решение сыграть на опережение».
«Допустим, Россия вмешалась бы лишь после масштабного наступления ВСУ в Донбассе. Так мы поступили в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. 8 августа 2008-го гибли люди, и люди бы гибли при агрессии Украины в Донбассе, и жертв было бы наверняка больше. В Южной Осетии мы защищали мирных граждан и российских миротворцев. Но до сих пор вся Европа считает, что это мы напали на Грузию. Точно также Запад в любом случае обвинил бы Россию в «нападении на Украину», – добавил собеседник. Поэтому президент Путин принял стратегически верное решение, сыграв на опережение, вновь подчеркнул Матвейчев.
Необходимо понимать, что Запад сейчас усиленно создает медийную картину «российской агрессии», и вся эта волна фейков была подготовлена заранее, добавил собеседник. «Показательно, что многочисленные группы в соцсетях, посвященные совершенно аполитичным темам, вплоть до автомобилей и косметики, внезапно стали нон-стоп транслировать заранее сфабрикованный контент, – отметил Матвейчев. – На спонтанную реакцию это не похоже». Так же очевидно, что и реакция западных политиков, не замечавших трагедии Донбасса и внезапно «увидевших нападение России» была заранее отрепетирована, подчеркнул собеседник.
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Республиканцы в США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России
Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании Роснефть, Газпром и телеканал RT, из-за событий на Украине.
Согласно заявлению, обнародованному на сайте одного из авторов данной инициативы – сенатора от штата Флорида Марка Рубио – законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления», сообщает РИА «Новости».
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«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России) Владимира Путина на военном направлении», – говорится в заявлении.
Как прокомментировал сам Рубио, «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».
Напомним, США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.
Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России
Кремль ведет «наступление на свободу СМИ и правду» в России, а «сокрытие правды» усиливается, следует из заявления госдепартамента США.
«Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, и усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит заявление РИА «Новости».
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) является «необоснованным».
Напомним Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом).
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
МИД опроверг сообщения о высылке посла США из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о высылке американского посла, заявила, что российская сторона только вырабатывает ответ.
Отвечая на вопрос РИА «Новости» о публикации телеканала «Аль-Джазира», который указывал, что якобы «Россия заявила, что высылает посла США» в ответ «на депортацию российских дипломатов», Захарова сообщила журналистам, что «мы пока только вырабатываем ответные меры».
Посольство США также назвало слухами сообщения ряда СМИ о том, что посол Джон Салливан был выслан из России.
«В слухах нет правды», – сказал пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
В прошлую пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
В прошлый понедельник посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
Пентагон: Ядерную войну не выиграть и не следует начинать
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что ядерную войну не выиграть и не следует начинать.
Он рассказал, что США перенесли намечавшееся на эту неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил, сообщает РИА «Новости».
«США и Россия согласились совсем недавно, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует проводить», – сказал Кирби.
Он добавил, что «мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков».
По его словам, министр обороны США дал указание «отложить намеченный на эту неделю испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minutman-3».
Кроме того, Кирби подчеркнул, что США хотели бы, чтобы Россия снизила градус риторики в контексте ядерного оружия.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Блинкен: США готовы к дипломатии вокруг Украины
США готовы к дипломатической работе в ситуации вокруг Украины, когда Россия предпримет шаги по деэскалации, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы оставляем дверь для дипломатической работы открытой. Сложно проводить такую без военной деэскалации – гораздо тяжелее добиться успеха дипломатии, когда стреляют ружья, едут танки и летят самолеты. Но если Россия сдаст назад ради дипломатической работы, мы остаемся готовы к таким же действиям», – сказал Блинкен журналистам, сообщает РИА «Новости».
Блинкен подчеркнул, что США поддержат любые усилия Украины, нацеленные на дипломатию, прекращение огня и вывод российских войск.
Также он рассказал, что администрация США намерена поддержать те страны Европы, которые готовы разместить у себя беженцев с Украины.
«Мы работаем над тем, чтобы поддержать находящиеся на передовой страны, включая Польшу, Молдавию, Румынию, Словакию, которые готовы разместить у себя беженцев, спасающихся от насилия на Украине», – сказал Блинкен.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Макрон обсудил по телефону ситуацию на Украине с Путиным и Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, а затем с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал BFMTV.
Разговор с Путиным продолжался полтора часа, сообщают СМИ. По данным AFP, после беседы с главой российского государства Макрон поговорил с Зеленским, передает РИА «Новости».
«Президент республики и его российский коллега говорили сегодня утром в течение полутора часов», — рассказал Кастекс в эфире телеканала «Тэ-эф-1». «Макрон и Путин затронули, в частности, гуманитарные вопросы», — отметил премьер, сообщает ТАСС.
В предыдущем разговоре 28 февраля Путин заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.
Путин призвал Макрона поучаствовать в эвакуации иностранцев на Украине
Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора призвал французского коллегу Эммануэля Макрона поучаствовать в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранных граждан, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждена готовность российской стороны к взаимодействию с зарубежными партнерами в целях решения острых гуманитарных проблем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин призвал Макрона подключиться к обеспечению безопасной эвакуации из Украины иностранных граждан. При этом российский лидер сообщил о большой группе индийских студентов в Харькове, которых украинские силовики удерживают в заложниках.
«Эмманюэль Макрон пообещал провести соответствующую работу с киевским руководством», – отмечается в сообщении.
Также Путин акцентировал внимание на том, что ВС России делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.
«Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании», – подчеркнули в Кремле.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
Лавров сравнил подчинение США Европы с действиями Наполеона и Гитлера
США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
Лавров заявил, что у него «просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу, сейчас ее подчинили себе американцы», передает ТАСС.
«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он.
Ранее Лавров обозначил характер третьей мировой войны.
Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, глава государства может прокомментировать потери войск России на Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 получили ранения. «Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему», – отметил Песков.
Кроме того, у Путина на четверг запланировано несколько международных телефонных разговоров, один из них идет сейчас. Глава государства работает в Ново-Огареве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении
Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении, пожелав способствовать союзническим отношениям с Россией.
«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов – на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Парламент Армении со второй попытки в четверг избрал пятым по счету президентом страны занимавшего в 1990-х годах пост мэра Еревана Ваагна Хачатряна. Его кандидатуру выдвинула правящая партия «Гражданский договор» и самостоятельно утвердила его на пост лидера страны.
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике.
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