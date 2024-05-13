В Москве подешевели новостройки

Цены на новостройки Москвы в апреле снизились на 0,9%

Tекст: Ольга Никитина

С начала года средняя стоимость «квадрата» в столице выросла на 2,2%, а по сравнению с апрелем 2023 года – на 11%.

«В 2023 году цены на новостройки Москвы росли на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста замедлились. На динамику цен на первичном рынке жилья сейчас влияют новости о судьбе льготных и субсидированных ипотечных программ, а также изменение структуры предложения», – пояснил Сырцов в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, в апреле количество экспонируемых элитных квартир и апартаментов на рынке Москвы сократилось на 19,6%, а средняя площадь реализуемого жилья выросла на 0,2 кв. м.

«Как известно, обычно чем просторнее варианты, тем они дешевле», – отметил эксперт.

Газета ВЗГЛЯД анализировала ранее, когда цены на недвижимость начнут падать.