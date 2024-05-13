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В Москве подешевели новостройки
Цены на новостройки Москвы в апреле снизились на 0,9%
Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года составила 461,5 тыс. рублей, что на 0,9% ниже, чем месяцем ранее, сообщает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
С начала года средняя стоимость «квадрата» в столице выросла на 2,2%, а по сравнению с апрелем 2023 года – на 11%.
«В 2023 году цены на новостройки Москвы росли на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста замедлились. На динамику цен на первичном рынке жилья сейчас влияют новости о судьбе льготных и субсидированных ипотечных программ, а также изменение структуры предложения», – пояснил Сырцов в комментарии «Газете.Ru».
По его словам, в апреле количество экспонируемых элитных квартир и апартаментов на рынке Москвы сократилось на 19,6%, а средняя площадь реализуемого жилья выросла на 0,2 кв. м.
«Как известно, обычно чем просторнее варианты, тем они дешевле», – отметил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД анализировала ранее, когда цены на недвижимость начнут падать.