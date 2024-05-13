Беглов наградил спасавших людей из упавшего в реку автобуса добровольцев

Tекст: Алексей Дегтярев

Не все из 15 добровольцев «собирались быть героями», но жизнь распорядилась так, что они «ими стали», сказал Беглов перед награждением, передает РИА «Новости».

Он передал волонтерам от всех жителей города «благодарность и низкий поклон», а также выразил уверенность, что их самоотверженность станет примером для детей и молодежи.

Награждены Филипп Авдеев, Ерхан Аханов, Игорь Беляев, Идрис Гаджиев, Магомед* Гасанов, Шахбан Джабраилов, Линар Ибатуллин, Ян Карасев, Рашид Насрулаев, Гаджи-Мурад Садуллаев, Владимир Скоробогатько, Дмитрий Титомир, Олег Титунин, Илья Филиппов и Илхом Эргашев.

Им вручили знаки отличия «За доблесть в спасении» и часы.

На прошлой неделе автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибли семь человек.

Водитель это автобуса стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации.