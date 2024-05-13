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Пасечник: В Краснодоне из-за обстрела погибли три человека
При обстреле города Краснодон в Луганской народной республике погибли три человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В ходе украинского обстрела по промзоне города после начавшегося пожара погибли три человека, четверо пострадали, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он указал, что в тушении пожара участвуют военные, эвакуируются сотрудники промышленных предприятий.
В городе прошло заседание штаба теробороны, министерство образования ЛНР перевело образовательные организации Молодогвардейска и Краснодона и Таловскую основную школу № 3 на дистанционный режим с 14 мая.
Ранее Пасечник сообщал о четверых пострадавших после обстрела Краснодона.