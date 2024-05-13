В Европе пригрозили Грузии отказом от переговоров о членстве

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Шанса открыть переговоры я не вижу. Таков ясный сигнал Грузии от ЕС», – сказал член Бундестага, который 13 мая прибыл в Тбилиси вместе с коллегами – главами комитетов внешних связей парламентов Польши, Эстонии, Литвы и Чехии.

Гости, которых власти Грузии предупредили о несвоевременности визита, провели встречу с оппозицией, которая уже несколько недель митингует вместе со своими сторонниками против данного закона, называя его «русским».

«Дорогое правительство Грузии, дорогая правящая партия «Грузинская мечта», остановите этот закон! Нет шанса у Грузии вместе с ним на светлое будущее!», – заявил Рот.

«Место Грузии в Европе, мы много работаем на обеспечение пути Грузии в Евросоюз», – сказал он.

В свою очередь, Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что «будущее Грузии в Европе».

«Мы обязательно станем членами семьи ЕС», – сказал он, подчеркнув также, что власти не намерены менять внешнеполитический курс.

«Никому из нас, в нашей команде, не нужны Россия или российское будущее», – отметил градоначальник.

«Я не собираюсь возвращать в прошлое своих детей!», – заявил Каха Каладзе.