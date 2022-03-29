В Тбилиси назвали неприемлемыми ряд заявлений Киева в адрес Грузии

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Созар Субари назвал «неприемлемыми» некоторые заявления украинских руководителей, которые критикуют Грузию на фоне событий в этой стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия делает максимум от своих возможностей, чтобы поддержать Украину и ее народ. Делает намного больше, чем абсолютное большинство других постсоветских стран, но почему-то заявления (с критикой) звучат только и только в адрес Грузии», – сказал парламентарий.

Он не исключил, что это связано с «особыми привилегиями», которыми пользуется в Киеве радикальная грузинская оппозиция – саакашвилевское «Единое национальное движение».

По словам Созара Субари, оппозиционеры хотят открыть в Грузии «второй фронт».

«Полностью неприемлемо, когда политики или высокие чиновники дружественной нам страны (Украины) прямым текстом призывают нас к вовлечению в военные действия. Нам говорят (из Киева), что мы не так уж и хорошо себя ведем. Я скажу мягко – такие заявления высоких лиц дружественной страны очень неприемлемые, некорректные», – отметил он.

Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.

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