В Тбилиси раскритиковали призыв Киева открыть в Грузии «второй фронт» против России

Грузинские политики, в том числе представители оппозиции, критически высказались в связи с заявлением секретаря СНБО Украины Андрея Данилова, который, в частности, предложил Тбилиси и Кишиневу заняться сейчас возвращением соответственно Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, открыв «дополнительные фронты» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге в понедельник председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе связал заявление Данилова с состоявшимся в эти дни визитом в Киев представителей саакашвилевского «Единого национального движения» и назвал эту грузинскую организацию «партией войны».

По его словам, «власти Грузии привержены политике мирной деоккупации и не допустят провокаций, которые могут вызвать эскалацию военного противостояния с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».

Ираклий Кобахидзе заявил, что «новая братоубийственная война будет огромной и непростительной ошибкой в истории Грузии, и этого власти не допустят».

Он подчеркнул, что радикальная грузинская оппозиция не оставляет попыток втянуть Грузию в войну – «регулярными призывами введения экономических санкций против России, провокационной попыткой без разрешения правительства Грузии отправить на Украину самолет с добровольцами, ведением дискриминационной пропаганды против граждан русской национальности и так далее».

«Отзыв посла Украины из Грузии явился актом организованного политического давления со стороны «партии войны», – считает он.

Между тем депутат от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе назвал заявление Данилова «серьезной ошибкой».

Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, отправляет сотни тонн гуманитарной помощи, принимает тысячи украинских беженцев, но при этом не присоединяется к экономическим санкциям против России, объясняя это собственными национальными интересами.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пример Украины приводит Грузию в чувство.