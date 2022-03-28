Япония решила ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России

Япония намерена пересмотреть закон об иностранной валюте с целью не допустить каких-либо лазеек в санкционном режиме против России, в том числе в области криптовалюты, заявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе парламентских дебатов.

«В ходе текущей парламентской сессии мы намерены подготовить поправки в закон об иностранной валюте, чтобы предотвратить уклонение от санкций, в том числе посредством транзакций в криптовалюте», – приводит слова японского министра ТАСС.

Японское законодательство в области валютного регулирования требует от банков подтверждения того, что получатель денежных переводов не находится под санкциями. Однако этого не требуется от компаний, занимающихся криптовалютой. Введение в отношении них таких же правил, как и для банков, по мнению японских властей, повысит эффективность санкций.

Напомним, в прошлую пятницу Япония расширила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине и проводимой в настоящее время военной операции. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Токио ввести эмбарго на торговлю с Россией.

Напомним, 18 марта Япония ввела санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования. В ответ Москва объявила об отказе продолжать переговоры с Токио по мирному договору в связи с откровенно недружественной позицией Японии и стремлении нанести ущерб России.

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. Премьер Японии Фумио Кисида назвал ответ России на санкции «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Токио направил Москве протест из-за отказа вести переговоры о мире. Японцы назвали ответ Москвы на санкции Токио «черной меткой», выразив уверенность, что власти Японии должны были проявлять аккуратность в действиях против России.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».