Чернышенко: Имидж IT-продуктов России необходимо поднять на достойный уровень

Необходимо поднять на достойный уровень имидж российских IT-продуктов, улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на встрече с представителями IT-отрасли по подготовке третьего пакета мер поддержки.

Чернышенко пояснил, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Главы регионов России должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что цель встречи – получить реакцию айтишников на введенные меры и обсудить инициативы в следующий пакет поддержки IT индустрии.

«Меры распространяются на аккредитованные организации. С начала марта уже поступило свыше 8 тыс. 300 заявлений на госаккредитацию. Нам нужно работать над тем, чтобы имидж наших ИТ-продуктов, которые сделаны в России, поднять на достойный уровень. Сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов, они имеют большой потенциал. Также по всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100%. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков. У нас планируются амбициозные промышленные заказы – ERP-системы, создание новых сервисов и масштабные проекты по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», – подчеркнул он.

По информации Минцифры необходимо также упростить импорт. Ведомство предлагает обнулить таможенные пошлины для импортных комплектующих, отказаться от необходимости получения подтверждения производителя для ввоза оборудования, упростить сертификацию импортного IT-оборудования и оформление ввозных документов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев также предложил создать маркетплейс российского ПО, софинансировать до 80% расходов на онлайн рекламу российских продуктов, создать отраслевые и региональные центры компетенций и проводить отраслевые мероприятия для презентации лучшей практики импортозамещения.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что Правительство не будет вводить никаких запретов на выезд ИТ-специалистов. Стратегия правительства, повторяю, заключается в поддержке и развитии сферы информационных технологий и ее специалистов, а не в введении ограничений и запретов», – добавил Чернышенко.

Ранее он заявил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет 80-100%, но в каких-то сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.