Чернышенко рассказал об импортозамещении в России по критическим направлениям

Уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет 80-100%, но в каких-то сферах отечественные сервисы «не дотягивают» до уровня технологических гигантов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе прямой трансляции встречи правительства и представителей IT-отрасли.

«По всем критическим направлениям у нас уровень импортозамещенности составляет от 80 до 100% есть. То есть никакой опасности для государства нет, во всяком случае промышленности, отраслей. Есть где-то, конечно, что не дотягивают сервисы до того уровня, который у технологических гигантов. Сейчас тот самый момент, когда мы должны ускоренным образом улучшить и сделать наши конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков», – цитирует его РИА «Новости».

Чернышенко добавил, что государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места. Также необходимо занимать освобождающиеся ниши иностранных конкурентов.

Он также подчеркнул, что все проекты по микроэлектронике в России обеспечены финансированием в области государственного заказа.

«У нас глобальные проекты. Огромное количество масштабных проектов по микроэлектронике. Они все обеспечены финансированием, по крайней мере, в области государственного заказа», – отметил Чернышенко.

По его словам, сейчас в России создаются такие проекты, которые не имеют в мире аналогов и, соответственно, будут иметь большой потенциал. «Я думаю, что это касается и средств управления жизненными циклами <...>, и автоматизированное проектирование системы, и многое другое. Достаточно процессов на предприятиях. Безусловно, нужно как можно скорее объединить усилия, наращивать правильно работу, и Министерство в состоянии это эффективно сделать», – пояснил Чернышенко.

Он уточнил, что имидж российских IT-продуктов необходимо поднять на должный уровень, а первый пакет мер по поддержке IT-отрасли помог сэкономить «десятки, если не сотни миллиардов рублей».

Главы регионов России должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что губернаторы новой волны в своих регионах разработали стратегии для исполнения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по скорейшей реализации проектов по импортозамещению. Так, в Калининградской области при поддержке губернатора Антона Алиханова расширены площади тепличных комплексов, круглогодично обеспечивающих жителей региона овощами. Региональные меры поддержки экономики на Камчатке под руководством губернатора Владимира Солодова стимулируют производителей молочной продукции расширять линейку товаров. В некоторых регионах начали работу продовольственные ярмарки, на которых можно приобрести фермерскую продукцию и товары от местных производителей.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.